Риелторы: «Рост цен на новостройки рикошетом отразился на «вторичке»

Казань выбилась в лидеры Поволжья по дороговизне квартир на вторичном рынке недвижимости

Цены Казани лидируют на рынке готового жилья

Аналитики Domofond.ru подсчитали, что за 2019 год стоимость 1 кв. м жилья в Казани повысилась на 8,5%, до 78 372 рублей. С этим показателем столица Татарстана стала лидером в списке городов ПФО и заняла второе место среди городов-миллионников.

В общем рейтинге Казань заняла 14-е место, говорится в исследовании сервиса Domofond.ru. Согласно данным портала, за год цены на «вторичку» в столице РТ выросли почти на 6 тыс. рублей за 1 кв. метр.

Максимальный рост цен отмечен в Новокузнецке (13,7%), Подольске (11,9%) и Иркутске (11,4%).

В ПФО, кроме Казани, лидируют Ижевск (7,8%) и Нижний Новгород (7,5%). Не отстают и Набережные Челны, где за прошедший год стоимость «квадрата» на рынке вторичного жилья поднялась на 7,1%, до 52 682 рублей.

При этом несколько городов Приволжья вошли в десятку с наименьшим либо отрицательным ростом. Так, в Саранске «вторичка» снизилась в цене на 0,3%. В Кирове рост составил только 0,2%, в Чебоксарах — 0,6%, Йошкар-Оле — 1%, Оренбурге — 1,3%.



Динамика стоимости вторичного жилья в городах-миллионниках за 2019 год

Город Регион Цена в декабре 2018 г., руб./кв. м Цена в декабре 2019 г., руб./кв. м Динамика Новосибирск Новосибирская область 61 542 66 984 8,8% Казань Татарстан 72 226 78 372 8,5% Санкт-Петербург Санкт-Петербург 108 869 117 518 7,9% Нижний Новгород Нижегородская область 59 058 63 498 7,5% Красноярск Красноярский край 55 424 59 035 6,5% Краснодар Краснодарский край 50 253 53 487 6,4% Москва Москва 185 907 196 683 5,8% Воронеж Воронежская область 44 885 47 273 5,3% Пермь Пермский край 51 084 53 662 5% Омск Омская область 41 667 43 550 4,5% Уфа Башкортостан 65 521 67 886 3,6% Екатеринбург Свердловская область 67 576 69 158 2,3% Самара Самарская область 53 408 54 623 2,3% Ростов-на-Дону Ростовская область 55 175 56 212 1,9% Волгоград Волгоградская область 45 454 45 832 0,8% Челябинск Челябинская область 38 126 38 133 0%

Новостройки потянули за собой «вторичку»

Жилищные эксперты в Казани в целом подтвердили эту информацию. Рост цен на вторичном рынке, по их мнению, связан с перераспределением спроса между «первичкой» и «вторичкой».

— Цены подняли на новостройки, и пошел спад спроса, сделок с «первичкой» меньше было по сравнению с позапрошлым годом. В то же время сейчас много готовых предложений в «свежих», но уже сданных домах, появились привлекательные объекты на вторичном рынке, соответственно, спрос на него позволил немного вырасти в цене. Правда, в каких-то районах цены не изменились. Но в целом мы отметили рост в этом сегменте в пределах 10 процентов, — констатировал директор агентства недвижимости «Флэт» Руслан Хабибрахманов.

— Надо сказать, что этот рост цен не произошел на двух- и трехкомнатные квартиры. А бюджетное жилье выросло на «вторичке». Но рост начался не в прошлом году, рекорды установлены уже в 2018 году. Инвесторы понимали, что новостройки растут из-за эскроу. Поэтому цены новостроек, конечно, рикошетом отразились на «вторичке», — пояснила директор компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.



Оба эксперта отметили активность покупателей в декабре. «Процентов 80 клиентов покупали квартиры на наших объектах по ипотеке. Но снижение ставок банковских кредитов в конце прошлого года способствовало небольшому увеличению спроса на нее», — сообщил Хабибрахманов.

По мнению Анастасии Гизатовой, инвесторы «продемонстрировали традиционную для завершения года активность, снижение ставок ими не двигало».

Причину снижения общих показателей прошлого года руководитель «Счастливого дома» видит в том, что «основной спрос на новостройки был реализован в позапрошлом и в начале 2019 года. Люди собрались и осуществили свое желание приобрести квартиру быстрее, чем планировали».

В декабре ипотека пошла вверх



Кстати, по статистике Росреестра, количество зарегистрированных договоров на вторичном рынке в декабре — 2363, незначительно упало по сравнению с предыдущим месяцем на 1,8% (2406). В целом же последний квартал (в октябре — 2254) минувшего года показал более высокую динамику по сравнению с предыдущими месяцами, когда количество продаж на «вторичке» составляло от 1522 до 1954 квартир в месяц. В общей сложности в этом сегменте в Казани продали 22,288 тыс. квартир за прошлый год, что на 22% меньше, чем в 2018 году (28,544 тысячи). Похожая картина в прошлом году сложилась по всей республике — с октября по декабрь (6639 — в декабре) ежемесячно регистрировали более 6 тыс. сделок, тогда как с января по сентябрь эти цифры колебались от 4622 до 5580. Всего в Татарстане в 2019 году продали 65,726 тыс. квартир на вторичном рынке.

Рынок первичного жилья в республике спокойно подошел к новому году. Декабрь с 1415 сделками выровнял ситуацию после падения ноябрьских показателей (998) и в среднем повторил статистику октября — 1462. Самый «низкий» по сделкам ноябрь компенсировал ажиотажный из-за перехода на эскроу-счета июнь (2572). В целом, если исключить резкие скачки двух этих месяцев, по итоговой статистике и оценкам экспертов, год на рынке новостроек прошел ровно. Однако до уровня 2018 года «долевка» в 2019 году недотянула, упала с 20,614 тыс. до 18,193 тыс. договоров, то есть почти на 12%.

Ипотечное кредитование в связи со снижением ставки, которая в декабре прошлого года колебалась в среднем от 7 до 9 процентов, ожидаемо оживилось. В Казани количество договоров по ипотеке выросло на 32% — с 1747 в ноябре до 2310 в декабре — и достигло 19,915 тыс. в прошлом году. Примерно такой же рост показала ипотека и на рынке Татарстана (3966 — в ноябре, 5244 — в декабре, 48,628 тыс. — за весь год). При этом на фоне 2018 года (59,178 тыс.) она снизилась почти на 18%.