Риелторы: «Рост цен на новостройки рикошетом отразился на «вторичке»
Казань выбилась в лидеры Поволжья по дороговизне квартир на вторичном рынке недвижимости
Цены Казани лидируют на рынке готового жилья
Аналитики Domofond.ru подсчитали, что за 2019 год стоимость 1 кв. м жилья в Казани повысилась на 8,5%, до 78 372 рублей. С этим показателем столица Татарстана стала лидером в списке городов ПФО и заняла второе место среди городов-миллионников.
В общем рейтинге Казань заняла 14-е место, говорится в исследовании сервиса Domofond.ru. Согласно данным портала, за год цены на «вторичку» в столице РТ выросли почти на 6 тыс. рублей за 1 кв. метр.
Максимальный рост цен отмечен в Новокузнецке (13,7%), Подольске (11,9%) и Иркутске (11,4%).
В ПФО, кроме Казани, лидируют Ижевск (7,8%) и Нижний Новгород (7,5%). Не отстают и Набережные Челны, где за прошедший год стоимость «квадрата» на рынке вторичного жилья поднялась на 7,1%, до 52 682 рублей.
При этом несколько городов Приволжья вошли в десятку с наименьшим либо отрицательным ростом. Так, в Саранске «вторичка» снизилась в цене на 0,3%. В Кирове рост составил только 0,2%, в Чебоксарах — 0,6%, Йошкар-Оле — 1%, Оренбурге — 1,3%.
|
Город
|
Регион
|
Цена в декабре 2018 г., руб./кв. м
|
Цена в декабре 2019 г., руб./кв. м
|
Динамика
|
Новосибирск
|
Новосибирская область
|
61 542
|
66 984
|
8,8%
|
Казань
|
Татарстан
|
72 226
|
78 372
|
8,5%
|
Санкт-Петербург
|
Санкт-Петербург
|
108 869
|
117 518
|
7,9%
|
Нижний Новгород
|
Нижегородская область
|
59 058
|
63 498
|
7,5%
|
Красноярск
|
Красноярский край
|
55 424
|
59 035
|
6,5%
|
Краснодар
|
Краснодарский край
|
50 253
|
53 487
|
6,4%
|
Москва
|
Москва
|
185 907
|
196 683
|
5,8%
|
Воронеж
|
Воронежская область
|
44 885
|
47 273
|
5,3%
|
Пермь
|
Пермский край
|
51 084
|
53 662
|
5%
|
Омск
|
Омская область
|
41 667
|
43 550
|
4,5%
|
Уфа
|
Башкортостан
|
65 521
|
67 886
|
3,6%
|
Екатеринбург
|
Свердловская область
|
67 576
|
69 158
|
2,3%
|
Самара
|
Самарская область
|
53 408
|
54 623
|
2,3%
|
Ростов-на-Дону
|
Ростовская область
|
55 175
|
56 212
|
1,9%
|
Волгоград
|
Волгоградская область
|
45 454
|
45 832
|
0,8%
|
Челябинск
|
Челябинская область
|
38 126
|
38 133
|
0%
Новостройки потянули за собой «вторичку»
Жилищные эксперты в Казани в целом подтвердили эту информацию. Рост цен на вторичном рынке, по их мнению, связан с перераспределением спроса между «первичкой» и «вторичкой».
— Надо сказать, что этот рост цен не произошел на двух- и трехкомнатные квартиры. А бюджетное жилье выросло на «вторичке». Но рост начался не в прошлом году, рекорды установлены уже в 2018 году. Инвесторы понимали, что новостройки растут из-за эскроу. Поэтому цены новостроек, конечно, рикошетом отразились на «вторичке», — пояснила директор компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.
Оба эксперта отметили активность покупателей в декабре. «Процентов 80 клиентов покупали квартиры на наших объектах по ипотеке. Но снижение ставок банковских кредитов в конце прошлого года способствовало небольшому увеличению спроса на нее», — сообщил Хабибрахманов.
По мнению Анастасии Гизатовой, инвесторы «продемонстрировали традиционную для завершения года активность, снижение ставок ими не двигало».
В декабре ипотека пошла вверх
Кстати, по статистике Росреестра, количество зарегистрированных договоров на вторичном рынке в декабре — 2363, незначительно упало по сравнению с предыдущим месяцем на 1,8% (2406). В целом же последний квартал (в октябре — 2254) минувшего года показал более высокую динамику по сравнению с предыдущими месяцами, когда количество продаж на «вторичке» составляло от 1522 до 1954 квартир в месяц. В общей сложности в этом сегменте в Казани продали 22,288 тыс. квартир за прошлый год, что на 22% меньше, чем в 2018 году (28,544 тысячи). Похожая картина в прошлом году сложилась по всей республике — с октября по декабрь (6639 — в декабре) ежемесячно регистрировали более 6 тыс. сделок, тогда как с января по сентябрь эти цифры колебались от 4622 до 5580. Всего в Татарстане в 2019 году продали 65,726 тыс. квартир на вторичном рынке.
Рынок первичного жилья в республике спокойно подошел к новому году. Декабрь с 1415 сделками выровнял ситуацию после падения ноябрьских показателей (998) и в среднем повторил статистику октября — 1462. Самый «низкий» по сделкам ноябрь компенсировал ажиотажный из-за перехода на эскроу-счета июнь (2572). В целом, если исключить резкие скачки двух этих месяцев, по итоговой статистике и оценкам экспертов, год на рынке новостроек прошел ровно. Однако до уровня 2018 года «долевка» в 2019 году недотянула, упала с 20,614 тыс. до 18,193 тыс. договоров, то есть почти на 12%.
Ипотечное кредитование в связи со снижением ставки, которая в декабре прошлого года колебалась в среднем от 7 до 9 процентов, ожидаемо оживилось. В Казани количество договоров по ипотеке выросло на 32% — с 1747 в ноябре до 2310 в декабре — и достигло 19,915 тыс. в прошлом году. Примерно такой же рост показала ипотека и на рынке Татарстана (3966 — в ноябре, 5244 — в декабре, 48,628 тыс. — за весь год). При этом на фоне 2018 года (59,178 тыс.) она снизилась почти на 18%.
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