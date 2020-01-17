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Казань стала лидером ПФО по росту цен на вторичное жилье

10:49, 17.01.2020
Казань стала лидером ПФО по росту цен на вторичное жилье
Фото: realnoevremya.ru

Аналитики подсчитали, что за 2019 год стоимость 1 кв. м жилья в Казани повысилась на 8,5%, до 78 372 рублей. С этим показателем столица Татарстана стала лидером в списке городов ПФО и заняла второе место среди городов-миллионников.

В общем рейтинге Казань заняла 14-е место, говорится в исследовании сервиса Domofond.ru. Согласно данным портала, за год цены на «вторичку» в столице РТ выросли почти на 6 тыс. рублей за 1 кв. м.

Максимальный рост цен отмечен в Новокузнецке (13,7%), Подольске (11,9%) и Иркутске (11,4%).

В ПФО, кроме Казани, лидируют Ижевск (7,8%) и Нижний Новгород (7,5%). Не отстают и Набережные Челны, где за прошедший год стоимость «квадрата» на рынке вторичного жилья поднялась на 7,1%, до 52 682 рублей.

При этом несколько городов Приволжья вошли в десятку с наименьшим либо отрицательным ростом. Так, в Саранске «вторичка» снизилась в цене на 0,3%. В Кирове рост составил только 0,2%, в Чебоксарах — 0,6%, Йошкар-Оле — 1%, Оренбурге — 1,3%.

Ниже приводится список городов ПФО, вошедших в рейтинг:

Место

Город

Регион

Цена в декабре 2019 г., руб./кв. м

Динамика

14

Казань

Татарстан

78 372

8,5%

18

Ижевск

Удмуртия

50 000

7,8%

20

Нижний Новгород

Нижегородская область

63 498

7,5%

24

Набережные Челны

Татарстан

52 682

7,1%

33

Ульяновск

Ульяновская область

40 460

5,1%

35

Пермь

Пермский край

53 662

5%

40

Пенза

Пензенская область

45 833

4,3%

44

Стерлитамак

Башкортостан

41 606

4%

47

Уфа

Башкортостан

67 886

3,6%

62

Самара

Самарская область

54 623

2,3%

63

Саратов

Саратовская область

39 472

2,1%

67

Тольятти

Самарская область

40 302

1,5%

69

Оренбург

Оренбургская область

44 166

1,3%

71

Йошкар-Ола

Марий Эл

37 147

1%

73

Чебоксары

Чувашия

44 446

0,6%

74

Киров

Кировская область

40 993

0,2%

77

Саранск

Мордовия

43 817

-0,3%
АналитикаНедвижимость БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
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