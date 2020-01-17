Казань стала лидером ПФО по росту цен на вторичное жилье
Аналитики подсчитали, что за 2019 год стоимость 1 кв. м жилья в Казани повысилась на 8,5%, до 78 372 рублей. С этим показателем столица Татарстана стала лидером в списке городов ПФО и заняла второе место среди городов-миллионников.
В общем рейтинге Казань заняла 14-е место, говорится в исследовании сервиса Domofond.ru. Согласно данным портала, за год цены на «вторичку» в столице РТ выросли почти на 6 тыс. рублей за 1 кв. м.
Максимальный рост цен отмечен в Новокузнецке (13,7%), Подольске (11,9%) и Иркутске (11,4%).
В ПФО, кроме Казани, лидируют Ижевск (7,8%) и Нижний Новгород (7,5%). Не отстают и Набережные Челны, где за прошедший год стоимость «квадрата» на рынке вторичного жилья поднялась на 7,1%, до 52 682 рублей.
При этом несколько городов Приволжья вошли в десятку с наименьшим либо отрицательным ростом. Так, в Саранске «вторичка» снизилась в цене на 0,3%. В Кирове рост составил только 0,2%, в Чебоксарах — 0,6%, Йошкар-Оле — 1%, Оренбурге — 1,3%.
Ниже приводится список городов ПФО, вошедших в рейтинг:
|
Место
|
Город
|
Регион
|
Цена в декабре 2019 г., руб./кв. м
|
Динамика
|
14
|
Казань
|
Татарстан
|
78 372
|
8,5%
|
18
|
Ижевск
|
Удмуртия
|
50 000
|
7,8%
|
20
|
Нижний Новгород
|
Нижегородская область
|
63 498
|
7,5%
|
24
|
Набережные Челны
|
Татарстан
|
52 682
|
7,1%
|
33
|
Ульяновск
|
Ульяновская область
|
40 460
|
5,1%
|
35
|
Пермь
|
Пермский край
|
53 662
|
5%
|
40
|
Пенза
|
Пензенская область
|
45 833
|
4,3%
|
44
|
Стерлитамак
|
Башкортостан
|
41 606
|
4%
|
47
|
Уфа
|
Башкортостан
|
67 886
|
3,6%
|
62
|
Самара
|
Самарская область
|
54 623
|
2,3%
|
63
|
Саратов
|
Саратовская область
|
39 472
|
2,1%
|
67
|
Тольятти
|
Самарская область
|
40 302
|
1,5%
|
69
|
Оренбург
|
Оренбургская область
|
44 166
|
1,3%
|
71
|
Йошкар-Ола
|
Марий Эл
|
37 147
|
1%
|
73
|
Чебоксары
|
Чувашия
|
44 446
|
0,6%
|
74
|
Киров
|
Кировская область
|
40 993
|
0,2%
|
77
|
Саранск
|
Мордовия
|
43 817
|
-0,3%
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