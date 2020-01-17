Казань стала лидером ПФО по росту цен на вторичное жилье

Аналитики подсчитали, что за 2019 год стоимость 1 кв. м жилья в Казани повысилась на 8,5%, до 78 372 рублей. С этим показателем столица Татарстана стала лидером в списке городов ПФО и заняла второе место среди городов-миллионников.

В общем рейтинге Казань заняла 14-е место, говорится в исследовании сервиса Domofond.ru. Согласно данным портала, за год цены на «вторичку» в столице РТ выросли почти на 6 тыс. рублей за 1 кв. м.

Максимальный рост цен отмечен в Новокузнецке (13,7%), Подольске (11,9%) и Иркутске (11,4%).

В ПФО, кроме Казани, лидируют Ижевск (7,8%) и Нижний Новгород (7,5%). Не отстают и Набережные Челны, где за прошедший год стоимость «квадрата» на рынке вторичного жилья поднялась на 7,1%, до 52 682 рублей.

При этом несколько городов Приволжья вошли в десятку с наименьшим либо отрицательным ростом. Так, в Саранске «вторичка» снизилась в цене на 0,3%. В Кирове рост составил только 0,2%, в Чебоксарах — 0,6%, Йошкар-Оле — 1%, Оренбурге — 1,3%.

Ниже приводится список городов ПФО, вошедших в рейтинг: