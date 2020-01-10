Как прошло десятилетие: 2019-й

Ключевые события в России и мире

Фото: Ринат Назметдинов

2019 год ознаменовался экологическими и климатическими событиями. В России были протесты против мусорного полигона в Шиесе и массовые отравления смогом в Сибае. Сибирь горела в пожарах, Иркутская область тонула в наводнениях. Так что Грета Тунберг с ее климатическим активизмом пришлась очень кстати. Еще в России приняли ряд важных законов, а в Казани триумфально провели чемпионат мира по рабочим профессиям по стандартам WorldSkills. В Казахстане и на Украине сменились президенты, император Японии отрекся от престола. Ученые сфотографировали черную дыру и прорастили семечко хлопка на обратной стороне Луны.

Ядовитый смог в Сибае



В башкирском Сибае экологические проблемы начались еще в 2018-м, но к февралю 2019-го проблема приобрела ранг федеральной. Карьер Учалинского горно-обогатительного комбината начал тлеть, из шахт выделяется ядовитый диоксид серы и отравляет воздух во всем городе. Причина этого явления — окисление руды в карьере. Из-за ядовитого смога жители города испытывают сильные проблемы со здоровьем: удушье, постоянное першение в горле, обострение хронических заболеваний. ПДК по двуокиси серы в отдельные дни была превышена в 23 раза, над городом неоднократно вставал плотный белый смог.

В первые недели власти города и Башкирии не реагировали на происходящее, но потом жители Сибая начали выходить на митинги перед городской администрацией. Ситуация разошлась по федеральным СМИ. Радий Хабиров выезжал в Сибай, встречался с активистами. В городе создали межведомственный штаб по решению ситуации. Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил полтысячи сибайских детей подлечиться в крымских санаториях, власти Башкирии предложили и местные здравницы. В карьер залили смесь воды и глины, но жители Сибая свидетельствуют о том, что ситуация по-прежнему критическая, и токсичный газ продолжает выделяться над карьером и распространяться в городе.

В ноябре 2016 года вступил в силу так называемый закон о «суверенном интернете», который предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика, инструментов централизованного контроля и управления сетью. Фото Олега Тихонова

Закон о «суверенном интернете»

В ноябре 2016 года вступил в силу так называемый закон о «суверенном интернете», который предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика, инструментов централизованного контроля и управления сетью. В СМИ его еще называют законом об изоляции Рунета. Власти объяснили необходимость его создания тем, что нужно обезопасить интернет-коммуникации внутри страны на случай, если вдруг Сеть в России попытаются отключить извне (хотя большинство экспертов сомневаются в том, что у кого-либо есть техническая возможность отключить весь Рунет).

По этому закону, операторы связи обязаны устанавливать государственное оборудование на точках обмена трафиком, использовать исключительно эти точки. Роскомнадзор централизованно управляет Рунетом и ограничивает доступ к запрещенным в России сайтам.

На реализацию закона в государственном бюджете до 2021 года уже заложены 30,8 миллиарда рублей. Ряд экспертов подозревают, что этот закон — просто часть стратегии на усиление контроля над интернетом в России и ужесточение цензуры.

Законы о «фейковых новостях» и оскорблении общества и государственных символов

Еще два резонансных закона вступили в силу 29 марта. Закон «о фейковых новостях» запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию, если она подрывает общественный порядок или безопасность, а также угрожает безопасности жизни, здоровья и имущества граждан (штрафы от 30 тысяч до полутора миллионов рублей). Закон об оскорблении общества и государственных символов вводит административную ответственность за распространение соответствующей информации (от 30 до 100 тысяч рублей). Летом по этому закону уже был назначен первый штраф для жителя Новгородской области, который неуважительно отозвался о Владимире Путине.

С 1 июля закон обязывает застройщиков перейти на новую схему финансирования новостроек. Фото Максима Платонова

Переход застройщиков на эскроу-счета

С 1 июля закон обязывает застройщиков перейти на новую схему финансирования новостроек: теперь они больше не могут напрямую продавать квартиры дольщикам в строящихся домах. В сделке появляется третья сторона — банк, который выступает эскроу-агентом в сделке между дольщиком и застройщиком. Деньги, которые платит покупатель, депонируются на банковском счете, и забрать их продавец может только после того, как передаст ключи от готовой квартиры. Таким образом предполагается защитить дольщиков от манипуляций и гарантировать им либо получение жилья, либо возврат денег.

В свою очередь, застройщик больше не нуждается в том, чтобы дешево продавать жилье на стадии котлована, потому что банк выделяет ему проектное финансирование, и деньги с дольщиков на строительство собирать больше не нужно. Сейчас большинство крупных застройщиков уже адаптировались к новой схеме. При этом сильного скачка цен на недвижимость по итогам 2019 года не наблюдается.

Тестирование закона о самозанятых

С 1 января в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане начал действовать закон о самозанятых. Он вводит специальный налоговый режим для людей, которые не зарегистирированы как ИП или ООО, но работают на себя. В Татарстане к началу ноября в качестве самозанятых зарегистрировались более 46 тысяч человек.

К достоинствам нового режима, помимо «обеления» доходов, относится простота использования. Чтобы зарегистрироваться как самозанятому, достаточно скачать мобильное приложение и нажать пару кнопок, а налоги будут просто списываться с привязанной к приложению банковской карты, в зависимости от того, какой доход человек будет регистрировать в приложении. Если самозанятый работает с физическим лицом — он должен уплатить 4% от заработанного, если с юридическим — 6%. Правда, пенсионные отчисления предприниматель должен организовывать себе самостоятельно: режим самозанятости не предусматривает выплат в ПФ РФ.

С 1 января в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане начал действовать закон о самозанятых. Фото Олега Тихонова

В Казани прошел чемпионат по рабочим профессиям WorldSkills

C 22 по 27 августа Казань принимала 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Это было грандиозное мероприятие, в котором приняли участие 1 300 участников из 63 стран и регионов мира. Молодые профессионалы соревновались в 56 компетенциях, объединенных в шесть блоков: «Информационные и коммуникационные технологии», «Обслуживание гражданского транспорта», «Промышленное производство», «Строительная сфера», «Сфера услуг», «Творчество и дизайн».

В торжественной церемонии открытия чемпионата, прошедшей на «Казань Арене», участвовал премьер-министр России Дмитрий Медведев, на закрытие приезжал президент страны Владимир Путин. Соревнования развернулись в международном выставочном центре «Казань Экспо». Чемпионат в Казани стал самым масштабным за всю историю соревнований по стандартам WorldSkills, его участники и члены Международного движения отмечали высочайший уровень организации.

Зимняя Универсиада в Красноярске

Всемирные зимние студенческие игры прошли в Красноярске со 2 по 12 марта. К Универсиаде в городе реконструировали и построили 34 объекта, включая и неспортивные (новый корпус краевой больницы, строительство Николаевского проспекта). Бюджет красноярской Универсиады составил 67,8 миллиарда рублей, 24,5 млрд из которых выделил Красноярский край.

Как и казанскую летнюю Универсиаду, красноярские Игры тоже отмечали за высокий уровень подготовки. Но масштаб перестройки города, по сравнению с Казанью, оказался на более скромном уровне.

В 2019 году закончилось противостояние властей и народных масс в Ингушетии. Фото gazetaingush.ru

Протесты в Ингушетии

В 2019 году закончилось противостояние властей и народных масс в Ингушетии. Многотысячная круглосуточная акция протеста началась в октябре 2018 года в Магасе, рядом со зданием парламента Ингушетии. Ингуши таким образом выражали свое недовольство Соглашением о закреплении границы с Чечней: она была передвинута на 15 километров вглубь Ингушетии. Это соглашение подписали Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров, и в соответствии с ним Чечне отошла часть Сунженского района соседней республики.

Митинги против соглашения по границе с Чечней собрали, по разным оценкам, от 10 до 60 тысяч человек. Совет тейпов ингушского народа принял резолюцию, по которой соглашение об установлении новой границы должно быть признано незаконным. Но в декабре 2018 Конституционный суд РФ подтвердил законность новых границ.

В 2019-м протесты продолжились: 27 марта вновь был объявлен бессрочный митинг в Магасе, но сотрудники Росгвардии начали разгон акции. Произошли столкновения, а лидеров протестов задержали по обвинению в применении насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Заведено несколько уголовных дел. Граница так и осталась передвинутой, акции протеста закончились ничем.

Протесты в Шиесе

Еще одна резонансная волна протестов развернулась в 2018 году и продолжалась весь 2019-й. В Ленском районе Архангельской области рядом с железнодорожной станцией Шиес началось строительство мусорного полигона, на который предполагается складировать ТБО из Москвы (столица со своим мусором не справляется уже давно). Но поскольку строительство полигона идет на болотистой почве, то жители Архангельской области опасаются, что хранение мусора вызовет фильтрацию токсичных веществ в почву и загрязнение подземных и поверхностных вод региона.

Локальная акция протеста местных жителей выросла в глобальные антимусорные выступления. Всего в Архангельской области в акциях участвовали около 30 тысяч человек. В поддержку жителей Шиеса выступали протестующие в 30 регионах России. Против строительства полигона высказались 95% граждан, протест освещался в российской и западной прессе (тут уже взволновались и скандинавы, которые боятся, что токсины со свалки в Шиесе «приплывут» и к ним по подземным источникам). В июне 2019 года строительство полигона было временно приостановлено. В декабре 2019-го власти Москвы подготовили территориальную схему обращения с отходами, в которой совершенно ни слова не говорится о Шиесе.

Голунов — автор двадцати журналистских расследований, в основном касающихся работы московской мэрии и различных городских хозяйств. Фото Максима Платонова

Дело Ивана Голунова

Резонансное уголовное дело против журналиста «Медузы» Ивана Голунова переполошило не только всю прессу России и сопредельных территорий, но и большую часть общественности. Репортера арестовали 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков: по сообщению ГУВД Москвы, у него при личном досмотре были обнаружены 3,56 грамма некоего порошка. В протоколе обыска дома у задержанного указано, что там нашли 5 граммов кокаина.

Дело получило огромную известность из-за нарушений при аресте и следствии: всю страну облетели фейковые фотографии якобы из квартиры Голунова (позже выяснилось, что 8 из 9 фотографий сделаны не дома у Голунова и с делом против журналиста не связаны). 11 июня МВД России сняло с него обвинение из-за отсутствия доказательства вины. К этому времени протесты против задержания Голунова выразили большинство ведущих негосударственных СМИ России, были организованы одиночные пикеты в поддержку журналиста. В протестных акциях против фабрикации уголовных дел приняли участие тысячи людей в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

По итогам ситуации те сотрудники силовых структур, которые занимались делом Голунова непосредственно, были отстранены от исполнения служебных обязанностей. 13 июня Путин по представлению Владимира Колокольцева уволил начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО

Голунов — автор двадцати журналистских расследований, в основном касающихся работы московской мэрии и различных городских хозяйств. Незадолго до задержания он готовил текст о рынке ритуальных услуг в Москве.

У самолета полностью выгорела и разрушилась хвостовая часть, большинство погибших находились именно в хвосте лайнера. Фото: sledcom.ru

Катастрофа SSJ 100 в Шереметьево

5 мая 2019 года произошла трагедия в московском аэропорту Шереметьево. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» SSJ 100-95B, выполнявший плановый рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево после 27 минут полета из-за попадания в самолет молнии и возникших неполадок на борту. При посадке лайнер загорелся. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

У самолета полностью выгорела и разрушилась хвостовая часть, большинство погибших находились именно в хвосте лайнера. Эвакуация проводилась по двум надувным трапам в носовой части. Во время эвакуации, помогая пассажирам, погиб бортпроводник Максим Моисеев.

Следствие обвинило во всем командира лайнера, Дениса Евдокимова. В октябре ему предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности полетов.

«Чудо на кукурузном поле»

Но случаются во время аварий с самолетами и чудеса. 15 августа лайнер Airbus авиакомпании «Уральские авиалинии» с 226 пассажирами на борту вылетел из Жуковского в Симферополь. На высоте около 30 метров полету помешала стая чаек: птицы забили воздухозаборники, двигатели начали отказывать, и пилоты посадили самолет в кукурузном поле Раменского района Московской области. Это была крайне рискованная процедура: топливные баки самолета были полными, и малейшая ошибка экипажа стоила бы жизни всем находившимся в лайнере. Но командир судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин выполнили свою работу безукоризненно. Самолет совершил жесткую посадку, за помощью к медикам обратились 76 человек, но все остались живы и взрыва не последовало.

На следующий день Владимир Путин присвоил пилотам звания Героев России, а четверо бортпроводников, которые выполняли свою работу в салоне и руководили эвакуацией пассажиров, были награждены орденами Мужества.

В конце июня проливные дожди вызвали сильные наводнения в Иркутской области, сильнее всего пострадали города Нижнеудинск и Тулун. Фото: МЧС по Иркутской области

Наводнение в Иркутской области и лесные пожары в Сибири

Летом на востоке России разбушевалась стихия. В конце июня проливные дожди вызвали сильные наводнения в Иркутской области, сильнее всего пострадали города Нижнеудинск и Тулун. Во время первой волны паводка погибли 25 человек, пострадали почти 11 тысяч жилых домов. Вторая волна паводка началась через месяц, затопило девять населенных пунктов. К началу декабря 98% граждан, чье жилье не подлежало восстановлению, получили сертификаты на новые квартиры и дома. Чтобы восстановить поврежденную инфраструктуру региона, потребуются десятки миллиардов рублей.

А вот в Сибири воды, наоборот, не хватало: в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии с июля бушевали страшные пожары. Крупнейшие сибирские города оказались окутаны смогом, региональные ЧС введены были в пяти субъектах РФ. Только благодаря тому, что пожары начались в малонаселенных районах, в них никто не погиб и не пострадал. К концу месяца общая площадь составила 1,13 млн га в Якутии и 1,56 млн га в остальных регионах. К 5 августа в сибирских пожарах сгорели 13 миллионов гектаров леса. В атмосферу Земли были выброшены десятки миллионов тонн углекислоты. Причиной пожаров, по мнению чиновников из МЧС, стали недостаточные меры для тушения очагов возгораний: с 2015 года региональные власти могут не тушить лесные пожары, если они не угрожают населенным пунктам. Они и не тушили.

ВАДА отстранило Россию от международных соревнований на 4 года

Допинговые скандалы и не думают заканчиваться. Под занавес 2019 года ВАДА отстранило Россию от международных соревнований (в том числе Олимпиад и чемпионатов мира) и их проведения на 4 года. Российские спортсмены смогут в них участвовать под нейтральным флагом, только если подтвердят свою допинговую «чистоту». Не смогут посещать соревнования и российские чиновники. РУСАДА лишается права проверять спортсменов на допинг, а еще Россия заплатит штраф.

Поводом для очередных санкций стало то, что кто-то вносил изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории вплоть до начала 2019 года, хотя в это время база уже была передана ВАДА, чтобы все ограничения с российских спортсменов были сняты. По версии ВАДА, из базы были удалены сотни файлов с информацией о проваленных допинг-тестах.

Если МОК, ФИФА и Федерация университетского спорта подтвердят решение ВАДА, то российского флага лишатся летняя и зимняя Олимпиады в Токио и Пекине, футбольный ЧМ-2022 в Катаре и Универсиады 2021 и 2023 (а последнюю не пустят в Россию, хотя она должна была пройти в Екатеринбурге).

Чтобы оспорить это решение, Россия подает решение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Грета призывает мир к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата. Фото La-Kim Chteauneuf / wikipedia.org

Активизм Греты Тунберг

Шведская школьница и экологическая активистка Грета Тунберг прославилась по всему миру благодаря своей «забастовке за климат» и резкой риторике в адрес сильных мира сего. Грета призывает мир к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата. Она организовала движение школьников, в рамках которого по пятницам вместо уроков дети выходят на улицы, чтобы привлечь внимание политиков и общественности к климатическим проблемам. И привлекла.

В январе 2019 года Грету пригласили на форум в Давосе, в феврале она выступала на конференции Европейского социально-экономического комитета, в марте выступала перед 25 тысячами людей в Берлине, в апреле раскритиковала Европарламент в Страсбурге, в мае встретилась с генсеком ООН, но ее настоящий звездный час случился 23 сентября на саммите ООН по климату в Нью-Йорке. Четырехминутная речь Греты была эмоциональной и малопротокольной: она обвинила мировые правительства в том, что они пустословят и игнорируют климатические проблемы, предали молодежь и украли ее детство.

Оценки деятельности Греты по всему миру полярны: от однозначного признания и многократных похвал до недоумения и отрицания. В Швеции ее провозгласили женщиной года, журнал Time назвал ее человеком года, во Франции ей вручили «Премию свободы», ее номинировали даже на Нобелевскую премию мира (ведь если с глобальным потеплением сейчас никто ничего не сделает, то мир ввергнется в войну и конфликты). С другой стороны, критики отмечают ее непоследовательность: она отказывается летать самолетами, потому что не хочет «увеличивать углеродный след», но целая армия сопровождающих ее лиц летает за ней; она практически не учится в школе и призывает к этому остальных, плодя таким образом невежество и дилетантство; она критикует ученых мужей и больших мировых политиков, очень слабо разбираясь в науке и экономике.

Но в одном Грета, по-видимому, права: парниковый эффект нарастает. Ледники Гренландии тают в семь раз быстрее, чем в 1990-х, в Арктике рекордными темпами тают полярные ледники, ученые отмечают и таяние вечной мерзлоты. Все это приводит не только к аномально теплой зиме и отсутствию снега в России под Новый год, но и к учащению штормов, ураганов, обрушению береговой линии и другим катастрофическим последствиям.

Куда более серьезный и опасный шаг США совершили в августе, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот договор в 1987 году подписали Горбачев и Рейган. Фото wikipedia.org

США снова вышли из ЮНЕСКО и впервые — из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

С 1 января 2019 года США больше не состоят в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Страна не будет платить взносы и избираться в Комитет всемирного наследия, но оставила за собой статус наблюдателя. Причиной очередного выхода из ЮНЕСКО (это уже случалось в 1984 году) стало то, что в составе организации есть Палестина, а значит, присутствует антиизраильская направленность.

Куда более серьезный и опасный шаг США совершили в августе, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот договор в 1987 году подписали Горбачев и Рейган. В соответствии с ним странам запрещалось производить, использовать и хранить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000—5500 км) и меньшей (500—1000 км) дальности, в том числе с ядерным зарядом. Уведомление о намерении выйти из договора США направили России за полгода до этого, в феврале. Это объяснялось тем, что Москва испытывает ракету SSC-8 (в российской классификации — 9М729), запрещенную договором. В ответ на это участие в ДРСМД приостановил Путин. Россия утверждала, что ракета 9М729 не противоречила положениям ДРСМД, поскольку ее дальность не больше 500 км.

Многие эксперты высказываются о том, что развал договора приведет к новой гонке вооружений, грозит опасностью дальнейшего ухудшения отношений и эскалацией конфликтов.

Президент сменился в Казахстане…

Впервые в истории суверенного Казахстана в стране сменился президент. 19 марта Нурсултан Назарбаев после тридцатилетнего бессменного правления объявил, что уходит в отставку. Новым президентом «временно» стал Касым-Жомарт Токаев, до этого момента бывший спикером парламента (председателем сената). А новым спикером стала Дарига Назарбаева — старшая дочка первого президента.

В июне прошли досрочные выборы, и Токаева избрали президентом. Даригу Нурсултановну тоже переизбрали, она остается председателем сената страны.

Нурсултан Назарбаев остался «елбасы» — лидером нации, наделенным статусом первого президента. В его руках осталась власть в правящей партии «Нур Отан», которая имеет подавляющее большинство в парламенте страны. Плюс ко всему, он пожизненно остается главой Совбеза Казахстана. И вишенка на торте: столицу страны, Астану, переименовали. Теперь город называется Нур-Султан.

В июне прошли досрочные выборы, и Токаева избрали президентом. Фото: kremlin.ru

Таким образом Назарбаев осуществил пока уникальный на просторах бывшей советской Азии способ передачи власти: вроде бы, и от поста отказался (в отличие от, скажем, «пожизненных» президентов, Ниязова и Каримова), и «монархию» не устроил (в отличие от Алиева), и изгнан с позором не был (в отличие от Акаева). А Казахстан за собой он оставил «на хорошем ходу»: с достаточно крепко стоящей на ногах экономикой и в дружбе с могущественным соседом — Россией.

… и на Украине

А на Украине прошли уже седьмые выборы президента. Победил в них беспартийный кавээнщик, актер и шоумен Владимир Зеленский, обошедший, например, таких мастодонтов, как Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, а за Порошенко — только 24,45%. Президент Украины избирается на 5 лет.

За полгода Зеленский провел четыре телефонных разговора с Владимиром Путиным.

Японский император отрекся от престола

В 2019 году, после 30 лет правления, от «престола» отрекся не только Назарбаев, но и Акихито, 86-летний 125-й император Японии. Он правил с 1989 по 2019 годы, и в апреле удалился на покой, передав престол старшему сыну, наследному принцу Нарухито. Такого в Японии не происходило вот уже 200 лет: император, в отличие от президента, — титул пожизенный.

За 30 лет своего правления Акихито видел 17 премьер-министров. Эра его правления называется Хэйсэй («Установление мира»).

Впрочем, в Японии со сменой императора практически ничего не изменилось (кроме, пожалуй, выходного дня в честь дня рождения монарха). Здесь он играет еще более церемониальную роль, чем даже королева в Британии: не решает совершенно ничего, являясь просто символом нации — примерно как сакура или хризантема. Так что прогнозы некоторых финансовых аналитиков о том, что в день отречения Хирохито пошатнутся позиции иены на рынках, не оправдались.

Вечером 15 апреля разбушевался сильнейший пожар в соборе Парижской Богоматери в Париже. Фото Marind / commons.wikimedia.org

Пожар в соборе Парижской Богоматери

Ни экономического, ни политического влияния на мировой порядок это событие не имело, но пошатнуло культурные основы всей европейской цивилизации. Вечером 15 апреля разбушевался сильнейший пожар в соборе Парижской Богоматери в Париже. Собор — символ не только Парижа, но и в принципе всей готической культуры. Его начали строить в XII веке, он уже пережил несколько пожаров почти за 900 лет своего существования. В момент последнего пожара в апреле 2019 года на шпиле велись ремонтные работы, вокруг крыши стояли леса. Благодаря этому спаслись каменные, медные и бронзовые статуи крыши собора: их сняли на время реконструкции за несколько дней до происшествия.

Во время работ загорелся деревянный каркас крыши XII—XIII веков. Центральный деревянный шпиль собора обрушился прямо на свод потолка каменной кладки: если бы свод не выдержал, собор бы обрушился целиком. Но древние камни устояли. Пожарные работали 14 часов, никто из туристов и горожан не пострадал: только двое полицейских и пожарный получили легкие повреждения, пока огонь тушили. Большую часть реликвий, хранившихся в соборе, удалось спасти, в том числе и терновый венец Иисуса Христа, который, по преданию, привезли в Париж из Константинополя, а туда — из Иерусалима еще во времена крестовых походов. Две трети древней крыши были утрачены. Башни, средневековые витражи и «розы» собора сохранились, как и большая часть внутреннего убранства Нотр-Дам.

На восстановление собора только за первые полдня было собрано 600 миллионов евро: их выделили меценаты, предприниматели, регионы Франции. Путин предложил прислать во Францию лучших специалистов по реставрации памятников.

Реконструкция собора может занять 15—20 лет (хотя президент Франции Эмманюэль Макрон поставил задачу восстановить памятник за 5 лет).

В двух мечетях города Крайстчерч во время пятничной молитвы был застрелен 51 мусульманин и ранены 49. Фото Michal Klajban / wikipedia.org

Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

Новая Зеландия обычно славилась тем, что ничем не славилась: эта тихая и благополучная страна редко попадает на страницы мировых новостных изданий. Но 15 марта 2019 года здесь произошли два крупных теракта.

В двух мечетях города Крайстчерч во время пятничной молитвы был застрелен 51 мусульманин и ранены 49. Первые 17 минут нападения транслировались в интернете в реальном времени через приложение Facebook Live. Арестован по этому делу был Брентон Таррант, 28-летний ультраправый расист из Австралии. Нападения произошли, по предварительной версии, из-за массовой миграции мусульман в Европу. Финальный суд над обвиняемым состоится в середине 2020 года.

Теракты на Шри-Ланке

21 и 22 апреля, когда католики всего мира праздновали Пасху, произошла серия из девяти взрывов в трех католических церквях и четырех отелях на Шри-Ланке. Погибли 253 человека, около полутысячи были ранены.

Взрывы в церквях произошли во время пасхальной мессы в городах Негомбо, Баттикалоа и Коломбо. По крайней мере, два из них осуществили смертники. Ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России).

Крупная катастрофа произошла под Аддис-Абебой 10 марта 2019 года: разбился Boeing 737 MAX 8, летевший из столицы Эфиопии в Найроби. Фото wikipedia.org

Катастрофа Боинга в Эфиопии

Крупная катастрофа произошла под Аддис-Абебой 10 марта 2019 года: разбился Boeing 737 MAX 8, летевший из столицы Эфиопии в Найроби. На борту были 149 пассажиров (в том числе трое россиян) и 8 членов экипажа, все они погибли. Пилот сообщил о трудностях вскоре после взлета и запросил возвращения в аэропорт. Но до аэропорта самолет не дотянул — рухнул неподалеку от Аддис-Абебы.

В октябре 2018 аналогичный самолет потерпел крушение в Индонезии, тогда погибли 189 человек. В ходе расследования выяснилось, что оба самолета могли испытывать аналогичные проблемы. Поэтому во всех странах мира до выяснения причин катастрофы были приостановлены полеты лайнеров этого типа, а воздушное пространство для таких самолетов закрыли страны Евросоюза, Австралия, Малайзия, Сингапур, Оман, США и Россия. Авиакомпании начали отказываться от заключенных с Boeing контрактов на поставку таких лайнеров. Сейчас B737MAX8 не эксплуатируются нигде в мире.

После катастрофы котировки акций Boeing рухнули на 11%.

Убит лидер ИГИЛ (террористической организации, запрещенной в России)

Абу Бакр аль-Багдади, лидер международной исламистской террористической организации «Исламское государство», был убит 27 октября 2019 года. Об этом сообщили американские военные, а позже с заявлением о ликвидации главного на тот момент террориста в мире выступил Дональд Трамп. Это случилось в Сирии, в провинции Идлиб, в результате воздушного удара и наземного рейда американских военных.

31 октября смерть аль-Багдади подтвердили и террористы (и обещали отомстить).

Впервые в истории получены фотографии черной дыры…

На самом деле, черную дыру в принципе невозможно увидеть: из нее не может вырваться вообще ничего из-за чудовищно высокого тяготения — в том числе и свет. Но впервые в мире ученые смогли сфотографировать «тень» черной дыры: темную область на фоне кольца, образованного светом. Именно эта область, которая затемнена, и есть дыра, «сожравшая» свет, упавший на нее. Находится это явление в центре галактики М87, на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли.

Именно эта область, которая затемнена, и есть дыра, «сожравшая» свет, упавший на нее. Фото wikipedia.org

Наблюдать черную дыру ученые смогли через радиотелескоп Event Horizon — это сеть из восьми радиотелескопов, которые расположены на больших расстояниях друг от друга (на Южном полюсе, во Франции, в Чили, на Гавайях). Строили его больше 10 лет, потом синхронизировали с помощью атомных часов, а потом направили в космос. Эксперимент по фотографированию черных дыр и обработке информации (а потом сведению радионаблюдений в визуальную картинку) занял 2 года.

Событие имеет огромное научное значение: граница вокруг черной дыры была предсказана только теоретически, и многие скептики считали, что это все только формулы. Но картинка получена, и она доказывает, что существует и горизонт событий, и очередное подтверждение теории относительности великого Эйнштейна.

… и удалось посадить аппарат на обратной стороне Луны

3 января 2019 года китайский спускаемый аппарат «Чанъэ-4» впервые в истории человечества смог прилуниться на обратной стороне Луны.

Мы изучаем наш спутник вот уже много лет, первые фотографии обратной стороны Луны получила советская станция «Луна-3», которая пролетела мимо нее 7 октября 1959 года. В 1968 году над «закрытым личиком» Луны пролетали американские астронавты на борту «Аполлона-8». Но до сих пор еще никто ни разу не смог посадить там аппарат.

Так что китайцы совершили большой прорыв в космической науке. И собирались совершить еще больший: в герметичном контейнере на Луну отправились семена картошки, хлопчатника, рапса, резуховидки Таля и яйца шелкопряда. Вся эта компания пыталась прорасти и проклюнуться на темной стороне нашего спутника и создать там замкнутую экосистему. На личинки была возложена ответственная задача вырабатывать углекислый газ, а на растения — преобразовывать его в кислород. Хлопчатник пророс — об этом свидетельствовала фотография, отправленная зондом. На этом биологический эксперимент был окончен.