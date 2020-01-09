Как прошло десятилетие: 2018-й

Важнейшие события в России и в мире

В 2018 году прошла вторая подряд (и четвертая всего по счету) инаугурация Владимира Путина: он выиграл очередные свои президентские выборы. В тот же день президент подписал указ о нацпроектах. С 2019 по 2024 год страна должна выполнить 12 нацпроектов, которые проложат россиянам путь к счастливому будущему. А чтобы на это хватило средств, был оперативно поднят НДС и поступательно начат подъем пенсионного возраста. Россия (и Казань) провели лучший в истории чемпионат мира по футболу, по заверениям чиновников ФИФА. Год ознаменовался чудовищной трагедией: на пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Это подняло новые вопросы о коррупции и халатности в контролирующих органах. В британском королевском доме кончились свободные принцы: Меган Маркл «окрутила» Гарри. В Китае родились первые генно-модифицированные люди. Америка разработала новую ядерную доктрину (и она довольно агрессивная), РПЦ в одностороннем порядке поссорилась с Константинопольским патриархатом. Но были и хорошие новости: саудовским женщинам разрешили водить автомобиль.

Выборы президента Российской Федерации



18 марта 2018 года Владимир Путин набрал 76,69% голосов от общего количества граждан России, проголосовавших на выборах президента России. Таким образом, он был избран на второй срок подряд и на четвертый всего с 2000 года.

В выборах, помимо действующего президента РФ, участвовали семь других кандидатов: Сергей Бабурин (набрал 0,65% голосов), Павел Грудинин (11,77% голосов), Владимир Жириновский (5,65%), Ксения Собчак (1,68%), Максим Сурайкин (0,68%), Борис Титов (0,76%) и Григорий Явлинский (1,05%). Явка избирателей составила 67,54% от общего количества избирателей.

Церемония инаугурации Владимира Путина состоялась 7 мая в Андреевском зале Московского кремля.

На «Казань Арене» прошли шесть матчей, в дни чемпионата город принял рекордное число гостей. Фото Максима Платонова

Чемпионат мира по футболу

С 14 июня по 15 июля 2018 года наша страна приняла один из главных спортивных праздников уходящего десятилетия — 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА. Впервые мундиаль прошел в Восточной Европе. Матчи чемпионата проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Волгограде, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и, конечно, Казани.

В Казани базировались три команды-участницы чемпионата: сборные Австралии, Японии и Колумбии. На «Казань Арене» прошли шесть матчей, в дни чемпионата город принял рекордное число гостей: к нам приехали около 300 тысяч болельщиков со всего мира. Казань останется в истории мирового футбола как город, где впервые была применена система видеоассистента арбитра (VAR) — это случилось на матче Австралия — Франция.

Во время чемпионата в городе работали множество культурных и развлекательных площадок, опять перенесли многострадальный Сабантуй (его площадки посетили 250 тысяч человек). Почти на год закрывали Центр семьи «Казан» — у «Чаши» организовали фанзону чемпионата, которую в день посещали не менее 30 тысяч человек.

Беспрецедентным был уровень безопасности, организованный на чемпионате. Совет ФИФА признал этот чемпионат лучшим в истории. Россия предстала в глазах всего мира гостеприимной, яркой, огромной и дружелюбной. Болельщики высказывались об уровне организации и о городах, которые они видели, максимально положительно: по словам многих из них, они не ожидали, что Россия — это настолько современная, мощная и красивая страна.

4 июля осужденных отправили в колонию, но уже 17 сентября освободили по УДО. Фото: vesti.ru

Скандал с Кокориным и Мамаевым

Но футбольные события в России в 2018 году не ограничились гордостью за страну. Были и откровенно позорные эпизоды: например, дело Александра Кокорина и Павла Мамаева. 8 октября утром они устроили два инцидента: избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а потом оскорбили и побили главу одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака. Вечером перед происшествием футболисты праздновали 10-летие своей дружбы, потом приехали в Москву и продолжили праздник.

11 октября обоих арестовали, но многие не верили в то, что знаменитые футболисты, «бегающие миллионеры» заплатят за свой дебош реальным сроком — слишком высок был их социальный статус. Однако 8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина и его брата к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева и еще одного участника избиения, Протасовицкого, — к 1 году и 5 месяцам колонии. Видимо, сказался крайне неудачный выбор жертв, один из которых оказался высокопоставленным чиновником, а другой — связанным со структурами Первого канала. Дениса Пака футболисты оскорбляли в том числе и по национальному признаку, и его адвокат сразу же говорил прессе, что его клиент будет добиваться самого строгого приговора, который только возможен.

4 июля осужденных отправили в колонию, но уже 17 сентября освободили по УДО. Говорить о продолжении серьезной футбольной карьеры уже не приходится.

Расстрел в Керчи

17 октября в Керченском политехническом колледже произошла трагедия: 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу по своим однокашникам и учителям, а до этого заложил в здании колледжа небольшое взрывное устройство. Росляков застрелился, убив 20 человек и ранив 67.

Есть версия о том, что действия студента — очередное подражание убийцам, которые в 1999 году устроили массовый расстрел в американской школе «Колумбайн». Причины преступления расследуются до сих пор. Глава СК Александр Бастрыкин высказывал точку зрения о том, что убийство стало местью подростка другим студентам, которые травили его на почве низкой материальной обеспеченности: Рослякова в одиночку растила мать, работавшая санитаркой, и семья могла себе позволить лишь самое необходимое.

После этой трагедии Владимир Путин потребовал от Росгвардии принятия мер по ужесточению контроля в сфере оборота оружия.

В мае 2018 года состоялось открытие автомобильной части Крымского моста. Фото kremlin.ru

Открытие Крымского моста

15 мая 2018 года было открыто автомобильное движение через Крымский мост, соединяющий Таманский и Керченский полуострова. Движение по железнодорожному мосту запустили 23 декабря 2019 года.

Строительство сухопутного пути из Тамани в Крым признавалось необходимым еще с середины прошлого века, но денег на него в то время найти не смогли. Еще до крымских событий власти России и Украины договаривались о совместном строительстве, но с марта 2014 года все взаимные договоренности были отменены. В итоге Россия построила мост самостоятельно, он стал физическим символом присоединения Крыма к России.

По сути, это два параллельных моста — автомобильный и железнодорожный. Общая протяженность составляет 19 километров, это самый длинный из мостов, когда-либо построенных в России. Часто его называют самым длинным в Европе.

Пожар в «Зимней вишне»

25—26 марта в Кемерово произошел пожар в развлекательной части торгового комплекса «Зимняя вишня». В нем погибли 60 человек, среди них — 37 детей. 36 человек погибли в кинозале, 16 — у закрытого эвакуационного выхода. Это стало самой резонансной трагедией в России за 2018 год.

В числе системных причин пожара эксперты называли стремление бизнеса сократить издержки, неэффективность системы противопожарного надзора в России и коррупцию. Следствие показало, что документация на здание торгового центра вообще не получала согласования специальных технических условий после реконструкции (к нему были достроены два верхних этажа) и эксплуатировалось с сильными нарушениями противопожарной безопасности. МЧС России по Кемеровской области проводило проверку соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, но нарушения зафиксированы не были. Позднее замначальника главы МЧС по Кемеровской области признал, что проверка в 2016 году была проведена только на бумаге, и отчеты о ней были фиктивными.

25—26 марта в Кемерово произошел пожар в развлекательной части торгового комплекса «Зимняя вишня». Фото: 42.mchs.gov.ru

Аман Тулеев, тогдашний губернатор Кемеровской области, на место трагедии оперативно выезжать не стал: «Чтобы его кортеж не мешал проезду спецтехники». Он появился тут только одновременно с Путиным, который приехал в Кемерово в ночь на 27 марта. В начале апреля губернатор подал в отставку, президент ее принял.

По уголовным и административным делам, возбужденным после трагедии, проходили 17 человек. Следствие еще идет. В России прошла волна тотальных проверок пожарной безопасности: все торговые центры и другие места массового скопления людей были проверены на соответствие пожарной безопасности. В том числе проверялось наличие эвакуационных выходов: многие в «Зимней вишне» погибли у дверей закрытого на два замка пожарного выхода.

Закон о повышении НДС

В августе 2018 года Путин подписал закон о повышении НДС с 18 до 20% и об изменении тарифов по некоторым социальным взносам. Налог вырос с 1 января 2019. Правда, льготы по НДС сохранились (например, пониженные ставки в размере 10% на товары социального назначения, нулевые ставки на пассажирские авиаперевозки в Крым и ДФО). На 5 лет продлены льготные тарифы страховых взносов для НКО, которые занимаются соцобслуживанием, наукой, культурой и прочими социально полезными вещами. По расчетам властей, с 2020 по 2022 годы это принесет в бюджет дополнительно 2 триллиона рублей, которые можно будет использовать в целях развития инфраструктуры, образования и здравоохранения.

Министр финансов России Антон Силуанов пояснил, что власти пошли на повышение НДС, чтобы определить долгосрочные источники финансирования в том числе нацпроектов: на них страна за 6 лет планирует потратить 8 триллионов рублей.

В направлении «Человеческий капитал» — четыре нацпроекта («Здравоохранение», «Образование», «Демография» и «Культура»). Фото Максима Платонова

Нацпроекты 2019—2024

Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (то есть на период действия президентского срока) Путин подписал в день своей инаугурации. Это и есть указ о 12 национальных проектах федерального масштаба. Они приняты в России в 2018 году и разработаны по трем направлениям. Личный контроль исполнения нацпроектов Путин возложил на премьер-министра, Дмитрия Медведева. 24 декабря 2018 года правительство полностью закончило формировать нацпроекты и комплексный план по развитию инфраструктуры.

В направлении «Человеческий капитал» — четыре нацпроекта («Здравоохранение», «Образование», «Демография» и «Культура»). В области «Комфортная среда для жизни» — три проекта: «Безопасные и качественные автодороги», «Жилье и городская среда», «Экология». По направлению «Экономический рост» проектов больше всего: это «Наука», «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Для выполнения всех амбициозных целей до 2024 года по национальным проектам планируется потратить 8 триллионов рублей. Итоги первого года реализации проекта уже подводятся. К сожалению, не все профильные ведомства и комитеты Госдумы, не все регионы включаются в исполнение нацпроектов в должной активностью. Так, в ноябре 2019 года по нацпроекту «Цифровая экономика» было освоено только 15% из 108 миллиардов, выделенных на 2019 год, а по нацпроекту «Экология» — только 25%.

Но к декабрю 2019 были приняты все основные законы во исполнение нацпроектов, работа идет, сформированы основные надзорные и исполнительные органы, и подвижки по многим вопросам уже заметны. Впереди еще более 4 лет.

Путин подписал закон в октябре, невзирая на многочисленные протесты населения. Фото Дмитрия Резнова

Повышение пенсионного возраста

Пожалуй, повышение пенсионного возраста стало самой непопулярной мерой, принятой властями в 2018 году. Путин подписал закон в октябре, невзирая на многочисленные протесты населения (во время протестных акций летом были арестованы более 1000 человек). Поэтапное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году, оно продлится 10 лет.

К 2029 году женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65. В качестве «подслащивающей пилюли» президент подписал закон, по которому деньги, изъятые у коррупционеров, могут направляться в Пенсионный фонд России, а для работодателей, увольняющих людей предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии), одобрил уголовную ответственность.

Раскол Православной церкви

Ухудшение отношений между Россией и Украиной затронуло не только светский мир, но и церковный. 11 октября 2018 года Константинопольский патриархат заявил о том, что он решает приступить к предоставлению автокефалии Церкви Украины. Это означает, что Киевская митрополия перестает находиться под юрисдикцией Московского патриархата, а значит, грамота 1686 года об этом отменяется.

РПЦ отреагировала на это разрывом евхаристического общения с Константинопольским патриархатом: по ее мнению, он вступил в общение с раскольниками и посягнул на каноническую территорию Русской православной церкви. Это означает, что на богослужениях в храмах, относящихся к РПЦ, более не будет упоминаться имя константинопольского патриарха Варфоломея, русские православные священники и дьяконы не имеют права служить в храмах Константинопольской патриархии, а верующие больше не могут там причащаться.

В свою очередь, Константинопольская патриархия заявила, что со своей стороны евхаристическое общение с РПЦ не прекращает и ждет всех православных христиан в своих храмах.

Конфликт не урегулирован до сих пор, на Украине действуют теперь две православных церкви — автокефальная и подчиняющаяся Московскому патриархату.

Белая палатка накрывает скамейку, на которой Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии. Фото Peter Curbishley / wikipedia.org

Отравление Скрипалей

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль, бывший сотрудник ГРУ, работавший на британские спецслужбы, и приехавшая к нему в гости дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Их увезли в больницу в бессознательном состоянии. Отравился и сержант криминальной полиции Ник Бейли, который первым осматривал дом пострадавших. Позже расследованием было установлено, что яд был нанесен на ручку двери дома Сергея Скрипаля. 10 апреля из больницы была выписана Юлия Скрипаль, 18 мая — ее отец. Оба они находятся в Великобритании, Юлия возвращаться в Россию не стала.

После этого правительство Великобритании обвинило Россию в организации покушения и в нарушении Конвенции о запрете химического оружия. Западные спецслужбы установили двоих подозреваемых в этом покушении: якобы под вымышленными фамилиями Петров и Боширов в Солсбери приехали два офицера ГРУ и совершили попытку убийства. «Петров» и «Боширов» быстро нашлись в России: в интервью Маргарите Симоньян они рассказали, что приехали в Солсбери посмотреть на «знаменитый солберецкий собор» и что никакого отношения к спецслужбам не имеют.

Потом был дипломатический скандал, обоюдная высылка дипломатов: сначала из Британии российских, потом из России британских, потом к обмену «дипломатическими санкциями» с Россией присоединилась и остальная Европа. В общей сложности, состав дипломатических миссий уменьшился на несколько десятков человек.

Обрушение жилого дома в Магнитогорске

Накануне Нового года, 31 декабря 2018, в Магнитогорске произошел взрыв в подъезде десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. Погибли 39 человек. Спасатели разбирали завалы до 3 января.

В качестве основной версии произошедшего рассматривается взрыв бытового газа на втором или третьем этаже дома. Следствие рассматривало все версии, включая теракт, но следов взрывчатки на месте происшествия не было обнаружено, как сообщал СК 4 января. Правда, ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) на всякий случай 17 января взяло на себя ответственность за этот взрыв, но официальный представитель СК РФ Светлана Петренко посоветовала не доверять террористам, ведь доказательств версии теракта пока не найдено.

Следствие идет до сих пор, этим занимается ГУ по расследованию особо важных дел СК РФ. Одновременно с сотней следователей и криминалистов работают сотрудники ФСБ.

Главное, что изменилось: теперь Вашингтон предполагает возможность применения ядерного оружия не только в военных условиях, но и просто «в чрезвычайной ситуации». Фото wikipedia.org

Новая ядерная доктрина США

2 февраля 2018 США приняли новую ядерную доктрину. Главное, что изменилось: теперь Вашингтон предполагает возможность применения ядерного оружия не только в военных условиях, но и просто «в чрезвычайной ситуации». Что кроется под этой формулировкой — подробно не разъясняется. Также Пентагон не исключает возможности применять атомное оружие, если на США нападут с использованием любого другого оружия, в том числе не ядерного.

Акцент в США будут делать на разработке ядерных боеголовок малой мощности (под малой мощностью сейчас понимается заряд от 10 килотонн в тротиловом эквиваленте). Для сравнения: «Малыш», сброшенный на Хиросиму, имел мощность в 13 килотонн.

В описании доктрины большое внимание уделено России, Китаю, Ирану и КНДР — развитию их стратегических ядерных сил. В России документ приняли с тревогой и озабоченностью.

Олимпиада в Пхенчхане

XXIII зимние Олимпийские игры прошли в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Впервые в истории целая страна была отстранена от Олимпиады за допинг: это была Россия.

По решению МОК, аккредитацию на игры в Корее не получил ни один чиновник Минспорта России. «Чистые» спортсмены из России, не уличенные в допинге, были приглашены на игры под статусом «олимпийский спортсмен из России». На играх в Пхенчхане не звучал гимн России, не поднимался флаг: на церемониях награждения вместо них использовались олимпийские официальные символы.

Всего от России в играх участвовали 168 спортсменов. Российские атлеты завоевали 17 медалей: две золотых (Алина Загитова и мужская хоккейная сборная), шесть серебряных и девять бронзовых.

Младший внук Елизаветы II уплыл из-под брачных прицелов всего мира 19 мая: принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. Фото thebell.io

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Младший внук Елизаветы II уплыл из-под брачных прицелов всего мира 19 мая: принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. Молодые познакомились в 2016 году. 27 ноября 2017 Кенсингтонский дворец объявил о помолвке, и тогда же Меган прекратила актерскую карьеру, по требованию протокола.

Перед свадьбой Меган приняла британское подданство и сменила веру: архиепископ Кентерберийский сделал ее из католички англиканкой. После свадьбы Меган стала герцогиней Сассекской. Принцессой она не стала и не станет: хитросплетения британского королевского протокола этому препятствуют.

Свадьба младшего внука британской королевы ознаменовалась конфузами. Пресса всего мира перешептывалась о том, что для наследника английского престола мезальянсом было жениться на разведенной женщине на 3 года старше себя, американке, да к тому же еще и с африканскими корнями (Меган мулатка). Однако, судя по всему, королевский престол принцу Гарри, скорее всего, грозит: он в очереди на престол сейчас шестой — после своего отца, брата и троих племянников. К тому же мир меняется. Возможно, поэтому бабушка жениха, королева Елизавета, все-таки дала согласие на брак своего любимчика: он хотя бы женат на той, кого искренне любит.

Обрушение моста в Генуе

14 августа 2018 года рухнул 200-метровый пролет виадука «Мост Моранди» в черте Генуи. По нему проходит скоростная трасса из Генуи в Савону. В этот момент на дороге находились 35 автомобилей, все они сорвались с виадука вниз. Погибли 43 человека. По итогам расследования решили, что причиной стал недостаточный уход за состоянием моста: детали виадука не обслуживались 25 лет. Минтранс Италии начал процедуру расторжения договора с компанией, обслуживающей все дороги страны.

Статую Единства построили в Индии на берегу реки Нармада. Фото Government of India / wikipedia.org

Возведение самой большой статуи в мире

Статую Единства построили в Индии на берегу реки Нармада. Ее высота — 182 метра, а вместе с постаментом она возвышается на 240 метров! Как ни странно, изображает она не Будду, а автора первой индийской конституции, борца за независимость Валлабхаи Пателя. Каркас памятника выполнен из стали, сам он отлит из бетона и укреплен железной арматурой. Облицовка из бронзовых листов весит 22 500 тонн. На строительство потратили 320 миллионов долларов (34 из них выделил лично премьер-министр Нарендра Моди).

До сих пор самой высокой статуей в мире был 128-метровый китайский Будда из провинции Хэнань. Для справки: высота статуи Свободы — всего 93 метра, а Родина-мать в Волгограде не дотягивает и до 86.

Женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить машину

С 1950-х годов XX века в Саудовской Аравии за рулем автомобиля разрешалось находиться только мужчинам. И речь не об «обезьянах с гранатой», а о правилах приличия: до 2013 года в стране для женщин запретным плодом был даже велосипед. До июня 2018 года Саудовская Аравия оставалась единственной страной в мире, где действовал запрет на женское вождение.

Против этого пытались бороться последние 30 лет: активисток арестовывали, увольняли, запрещали им выезжать за границу. Но в сентябре 2017 года король Мохаммед бин Салман объявил, что решил снять запрет, так уж и быть, пусть ездят. Женщинам начали выдавать водительские права, и они стали полноправными участницами дорожного движения (разумеется, с согласия мужа или старшего родственника мужского пола).

Команда НАСА приветствует приземление InSight Lander на Марс. Фото wikipedia/org

На Марсе начала работать миссия InSight

В ноябре 2018 года на Марсе начал работать научный модуль — космический зонд InSight, который удалось успешно посадить на поверхность планеты. Он передает на землю аудиозаписи (например, земляне впервые смогли послушать звуки марсианского ветра), фотографии, но главное, что он должен исследовать, — сейсмические явления на красной планете. Уже в 2019 году сейсмометр зонда уже вовсю фиксировал марсотрясения разной магнитуды — всего за год их насчитали 322.

Цель программы — изучать внутреннюю структуру Марса, регистрируя подземные толчки, замеряя температуру подпочвенных слоев. Также зонд снабжен буром длиной в 6 метров, чтобы изучать структуру и состав марсианской коры. Предполагается, что знание о внутренней структуре и сейсмических процессах Марса даст больше понимания о том, как формируются подобные процессы на планетах земной группы. Планируется, что миссия проработает на Марсе 728 дней и передаст на Землю 29 гигабайт информации.

Первый тестовый полет Falcon Heavy

6 февраля 2018 года в США провели первый тестовый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, спроектированной и произведенной компанией SpaceX. Это одна из крупнейших подобных ракет в мировой истории. На момент первого запуска она была самой грузоподъемной и тяжелой ракетой-носителей из тех, что находятся в эксплуатации.

Планируется, что в невозвращаемом варианте ракета сможет оставлять на низкую опорную орбиту до 63,8 тонны полезной нагрузки, а на геопереходную — до 26,7 тонны. Если на Землю будут возвращаться боковые ускорители и первая ступень ракеты — на низкую опорную орбиту она сможет выводить только до 30 тонн, а на геопереходную — до 8 тонн.

Но надо помнить, что в истории космонавтики были и более мощные ракеты: РН «Сатурн-5" могла нести полезную нагрузку до 141 тонны, а «Энергия» — до 105 тонн. Правда, ни одна из этих советских разработок сейчас уже не используется.

Стоимость одного запуска Falcon Heavy составляет около 90 миллионов долларов. Это почти в пять раз дешевле стоимости пуска Delta IV Heavy — проекта НАСА с вдвое меньшей грузоподъемностью.

Цзянькуй Хэ внес в гены девочек-близнецов мутацию, которая придает их организму невосприимчивость к ВИЧ. Фото youtube.com

В Китае родились первые в мире генетически модифицированные дети

В ноябре 2018 года в Китае родились близнецы с отредактированным геномом: впервые в мире генетической модификации подверглись люди, причем на стадии эмбрионального развития. Это значит, что свою мутацию они смогут передать и последующим поколениям. Технически наука уже достигла того уровня развития, чтобы можно было редактировать геном эмбриона, «включая» нужные гены и «отключая» ненужные. Но в научном сообществе бурлит дискуссия о том, что же с этим теперь делать, и насколько этично редактировать не дрозофил, а человека.

Цзянькуй Хэ внес в гены девочек-близнецов мутацию, которая придает их организму невосприимчивость к ВИЧ. Такая мутация может появиться у человека естественным образом, но она очень редкая. Китайский биолог попытался запустить ее искусственным путем. По свидетельствам докторов, ему это удалось. ДНК эмбрионов, зачатых от отцов-носителей ВИЧ с помощью ЭКО, была отредактирована методом CRISPR-Cas9: у них «отключили» ген, отвечающий за кодирование того белка, который пропускает ВИЧ в клетку. Следовательно, этот белок в клеточной стенке отсутствует, и «зацепиться» вирусу в организме человека не удается.

Проблема была в одном: Хэ работал тайно и практически никого об этом не предупредил. За это китайские власти осудили его на 3 года лишения свободы. Где он сейчас, неизвестно. Научное сообщество отнеслось к его работе противоречиво: с одной стороны, до него никто ничего подобного не делал, с другой — это сильно осложняет на будущее этические вопросы работы с редактированием генома. Многие считают, что человечество еще не готово к тому, что можно выбирать характеристики детей, которые до сих пор выдавались «рандомно», без возможности редактирования.