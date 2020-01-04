Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Раиса Ильясова на Всесоюзном смотре художественной самодеятельности, 1956 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 139-я

Фото: из фондов Зеленодольского музея историко-культурного наследия

Одна из самых известных певиц Зеленодольска — Раиса Ильясова — никогда не пела профессионально. В разные годы она работала на заводе имени Серго, была инструктором в Зеленодольских горкомах ВЛКСМ и КПСС. Но ее удивительный природный дар — мягкое и богатое контральто — по праву прославил ее в городе и республике.

Семья Ильясовых переехала в Зеленодольск из Грозного в 1935 году. Пела Раиса с детства, играла в самодеятельном театре. После работы по вечерам занималась в музыкальной школе. Окончила Казанское педагогическое училище.

Ее природное бархатное контральто покоряло сердца: она пела на концертах в ДК «Родина», неоднократно участвовала в конкурсах и фестивалях самого высокого уровня. Раиса была делегатом республики на декаде литературы и искусства ТАССР в Москве — концерты представителей республики шли на сцене Большого театра.

Раиса Ильясова (вторая справа) на декаде литературы и искусства ТАССР в Москве, первая половина 1950-х. Фото из фондов Зеленодольского музея историко-культурного наследия

Ильясова пела на шестом Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, участвовала в двух Всесоюзных смотрах художественной самодеятельности (на одном из них победила). Правда, единственной наградой «зеленодольского соловья» стала Почетная грамота президиума Верховного совета Татарской АССР.

Раису несколько раз приглашали работать в Казанский театр оперы и балета. Но бросить в Зеленодольске старушку-маму она не могла, а ездить каждый день на работу в Казань было очень хлопотно. Поэтому она осталась в своем городе. А творческий свой дар реализовывала как могла: руководила вокальным коллективом в ДК «Родина», давала концерты в Зеленодольске и окрестных поселках, выступала на республиканских радио и телевидении.

Людмила Губаева