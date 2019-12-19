#Суварстроит строит счастье на полутора миллионах квадратных метров

Коммерческий директор #Суварстроит — о схеме перехода на эскроу, о ценах на недвижимость, о полной перестройке клиентских сервисов в компании и о новых уникальных проектах

За последний год компания #Суварстроит перестала быть классическим застройщиком: здесь проведена масштабная работа по перестройке клиентских сервисов. Теперь компания не только строит жилые комплексы, но и организовала Службу заботы о клиентах, вводит новые уникальные сервисы. Эльвира Галяутдинова, коммерческий директор компании, в интервью «Реальному времени» рассказывает о перенастройке работы компании и о том, с чем #Суварстроит входит в 2020 год.

Итоги года в #Суварстроит: «Мы провели кардинальные изменения»

— Какие основные события уходящего года оказали наибольшее влияние на деятельность компании #Суварстроит?

— Год был судьбоносным для всех застройщиков: мы все переходили на новую схему проектного финансирования с применением эскроу-счетов. Это потребовало в том числе и перестройки бизнес-модели компании.

Мы, как один из ключевых игроков рынка, заранее к этому готовились и провели кардинальные изменения. Это касается и проектов, и концепции, и работы с жителями, и с персоналом. Часть наших объектов пока достраивается по старой схеме финансирования, а часть — уже по новой.

С введением эскроу-финансирования мы получили рекордный объем финансирования от АО «Банк ДОМ.РФ» в размере 4 млрд рублей на два объекта: на третью очередь ЖК бизнес-класса «Столичный» и на строительство ЖК премиум-класса «Август Астры».

В нашем портфеле появился элитный сегмент — жилой комплекс «Август Астры». Это клубный дом на 30 квартир в сердце города — на улице Островского



— У вас расширилась продуктовая линейка, расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

— В 2019 году мы полностью укомплектовали продуктовую линейку и теперь предлагаем квартиры во всех четырех сегментах. Ранее мы уже предлагали жилье стандарт-, бизнес-, комфорт-класса, и вот наконец в нашем портфеле появился элитный сегмент — жилой комплекс «Август Астры». Это клубный дом на 30 квартир на улице Островского. Он становится вторым домом в рамках развития территории «Новый Центр», наряду с ЖК «Барселона».

При разработке этого проекта мы подробно исследовали запросы и желания целевой аудитории: о том, что она хотела бы видеть в рамках премиального сегмента. И тот факт, что за три месяца мы продали 67% квартир в этом объекте, говорит о том, что мы с этим подходом попали в точку.

— Как вы развивали клиентские сервисы в 2019 году?

— Компания полностью переформатировалась в отношениях с клиентами. Теперь мы позиционируем себя как «Девелопер счастья». В 2019-м мы организовали в компании Службу заботы, которая в режиме 24/7 решает все вопросы. А вопросы бывают разные, начиная с трудоустройства и заканчивая записью в поликлинику. Мы поняли: недостаточно просто продать квартиру человеку. Надо сделать так, чтобы ему комфортно в ней жилось.

За 2019 год мы провели 50 различных мероприятий для жильцов в наших жилых комплексах: это и мастер-классы, и занятия спортом, и организованные праздники и вечеринки. То есть, продав квартиру клиенту, мы становимся его надежным другом во всех жизненных ситуациях и стараемся обеспечить ему все, вплоть до качественного и интересного досуга.

Этот год характерен для нас началом глубокого исследования запросов целевой аудитории. Мы проводим масштабные опросы жителей, они имеют право самостоятельно выбирать, как будет развиваться их ЖК. Так, например, решилась судьба благоустройства территории ЖК «Южный парк» — жильцы выбрали обустроить парковую зону. И мы очень благодарны нашим жителям, потому что они отзываются на наши запросы и вместе с нами разрабатывают продукт.



В 2019 году мы стали первым застройщиком в Казани, кто ввел арендный сервис. Если человек купил квартиру в одном из наших ЖК и хочет сдавать ее в аренду, ему больше не нужно совершать утомительные шаги по поиску арендаторов, показывать квартиру потенциальным съемщикам, оформлять бесконечные документы и думать о страховке. Все эти вопросы решит для него наша арендная служба.



Для удобства покупателей мы открываем офисы продаж в каждом ЖК.

Специфика нашей компании состоит в том, что у нас не развита бюрократия и очень оперативно принимаются решения. Внутри команды у нас есть очень важная ключевая ценность: «Сказал — сделал»

— Как менялась стоимость жилья у вас в компании в течение года? Ведь введение эскроу-схемы внесло изрядную степень турбулентности на рынке недвижимости.

— В целом рынок в первой половине года был очень динамичным: работала классическая экономика, когда спрос рождает предложение — и естественно, растут цены. Поэтому ажиотаж в конце 2018 года, перед введением новых изменений, стимулировал повышенный спрос. В первой половине 2019 года спрос на недвижимость был очень серьезный, но мы работали в рамках своей финансовой модели.

Цена менялась по-разному, в зависимости от класса объекта. Но рост у нас был планомерным, заранее заложенным в финансовую модель, резких скачков не было. Мы постоянно работаем над себестоимостью: это позволяет контролировать цены на жилье и делать их доступными.



— Сколько жилья вы ввели в 2019 году и какой объем ввода планируете на 2020-й?

— На этапе сдачи у нас сейчас 150 тысяч квадратных метров: это 16 домов. В новые квартиры заедут более 3 тысяч семей.

В нашем продуктовом портфеле есть объекты со сроками сдачи в 2020-м, 2021-м и 2022 году — и понимание по объемам строительства на долгосрочную перспективу. Всего в нашем портфеле сейчас 1,6 млн квадратных метров жилья. На 2020 год запланировано много новых домов, которые выходят на рынок по эскроу-финансированию (порядка 140 тысяч квадратных метров).



Планируем начинать новую застройку: третью очередь «Южного Парка», который будет развиваться в обновленной концепции, запускается вторая очередь в ЖК «Станция Спортивная», где будут квартиры в чистовой отделке, и вторая очередь ЖК «Времена года». Также будут запущены четвертая и шестая очереди проекта «Волжские просторы», объединяющего жилые комплексы «Сказочный лес» и «Палитра».

«Главный плюс для застройщиков — в том, что проект получает стабильное финансирование»

— Как ваша компания оценивает новый инструмент — эскроу-счета? Стало лучше или хуже, проще или сложнее?

— Для клиента это хороший механизм, который дает защиту и гарантии. Банк, который вступает в отношения между застройщиком и клиентом, контролирует все вопросы: и себестоимость, и план продаж, и процесс продаж, и динамику строительства. Это значит, что если банк дает проектное финансирование — проект будет достроен и люди вовремя заедут в свои новые квартиры.

Главный плюс для застройщиков — в том, что проект получает стабильное финансирование, застройщик теперь не завязан ни на кассовые разрывы, ни на сезонность. У него есть четкие плановые поступления средств, которые он целевым образом направляет на стройку, дом сдается вовремя, клиенты довольны, процесс упорядочивается на всех уровнях.



— Но ведь наверняка выросла нагрузка по документообороту с появлением эскроу-счетов в сделках по продаже недвижимости? Как вам удалось быстро перестроить процессы в компании?

— Конечно же, у нас выросла нагрузка с точки зрения документооборота и отчетности. Но у нас очень оперативно принимаются решения. Внутри команды у нас есть очень важная ключевая ценность: «Сказал — сделал». Нет пустых обсуждений, все происходит быстро и четко. Поэтому «бумажные» вопросы нам удалось решить очень быстро.

— Ставки по ипотеке в течение года снижались, сейчас некоторые банки дают ставку ниже 9%. Как это сказалось на спросе и за счет какого сегмента покупателей?

— Начало 2019 года характеризовалось тем, что у нас была низкая доля сделок с использованием ипотеки. Люди пытались вложить деньги в жилье до повышения цен — все думали, что в июле будет резкий скачок. Возможно, поэтому доля покупок с использованием наличных средств была высокой.

А сейчас другая ситуация: очень высока доля сделок с ипотекой. Она планомерно начала расти после июля. Есть государственные программы, позволяющие молодым семьям получить ипотеку по сниженной ставке 4,5%. Можно включить в первоначальный взнос материнский капитал. У нас нередки ситуации, когда семьи вкладывают материнский капитал, покупают квартиры по ипотеке со ставкой 4,5%, сдают их — и получается, что жилье само себя окупает.

Это очень выгодно, поэтому 2020 год мы считаем хорошим временем для покупки недвижимости.

— Как вы думаете, стоит ли ждать роста цен на недвижимость в наступающем году?

— Думаю, что первый квартал будет достаточно спокойным на рынке — впрочем, как и всегда. В январе люди еще отдыхают, подводят итоги и строят планы на будущее. Активность, как правило, появляется в марте. Рост цен будет своим у каждого застройщика, потому что каждый по-своему выстраивает взаимоотношения с банками, у каждого свои бизнес-модели.



Клиенты становятся более мобильными и требовательными. Они уже не покупают квадратные метры — они стремятся купить образ жизни

«Мы сопровождаем человека на всех стадиях его жизни»

— Как изменились потребности клиентов в последнее время?

— Если брать стандартное жилье, то люди теперь более разумно относятся к квадратуре, требуют, чтобы планировки были максимально оптимизированными и функциональными, чтобы не было лишних пространств.

Клиенты становятся более мобильными и требовательными. Они уже не покупают квадратные метры — они стремятся купить образ жизни, и мы должны соответствовать, предлагаем максимум клиентских сервисов. В их числе — например, клубная карта лояльности, которая вручается каждому покупателю квартиры. В ней заложены свободный доступ на закрытые мероприятия #Суварстроит, скидки до 50% на товары и услуги наших партнеров. Кроме того, они хотят, чтобы за них решали максимум их проблем.



— Поэтому вы предлагаете большой процент квартир в чистовой отделке — чтобы снять максимум проблем с покупателя?

— Именно поэтому люди все еще охотно покупают вторичное жилье: чтобы сразу переехать. Но при этом они хотят купить квартиру, в которой до них еще никто не жил. Зная это, мы предлагаем квартиры в чистовой отделке: в среднем спрос на них у нас составляет 30%.

— Как работает ваша программа трейд-ин?

— 2019 год был характерен тем, что к нам все чаще начали обращаться клиенты, которые покупают новую квартиру за счет продажи старой. Мы внедрили для таких случаев программу трейд-ин, под это у нас предусмотрены специальные условия. Допустим, к нам приходит человек, у которого есть своя квартира. Мы делаем ее оценку, договариваемся о ее реализации, продаем квартиру — и новое жилье он покупает уже у нас.



И еще мы заметили, что когда наши клиенты хотят расширяться, они приходят к нам же. У нас долгосрочные масштабные проекты, и получается, что мы сопровождаем человека на всех стадиях его жизни. Есть клиенты, которые с расширением семьи покупают новые квартиры и мигрируют в рамках одного или нескольких наших ЖК.

«Я рада, когда растет конкуренция: это заставляет не стоять на месте, а придумывать что-то новое»

— Как развивается конкурентный рынок недвижимости в Казани, действительно ли на нем наблюдается некоторое оживление?

— В последние годы в Казани появляются все больше новых интересных проектов. Я рада, когда растет конкуренция. Потому что это заставляет не стоять на месте, а придумывать что-то новое.

Архитектура ЖК «Манхэттен» перекликается с с нью-йоркским конструктивизмом: там тоже лаконичные, добротные, стильные решения, внутри использованы дорогие материалы.

— Можете привести примеры того, что вы придумали в последнее время?

— Например, у нас есть ЖК «Манхэттен», проект бизнес-класса. Мы выбрали для него стилистику Нью-Йорка. Это три высотки с шикарными панорамными видами на город. Архитектура ЖК «Манхэттен» перекликается с нью-йоркским конструктивизмом: там тоже лаконичные, добротные, стильные решения, внутри использованы дорогие материалы. Общественные пространства оформлены фотографиями, рассказывающими о строительстве Манхэттена — например, Эмпайр-стейт-билдинга. Получилось очень атмосферно.

Мы запускали голосование среди тех, кто купили там квартиры. На первых этажах предусматривалось общественное пространство, мы предложили три варианта его использования. Интересно, что во всех трех башнях жители выбрали детскую зону, где дети могут проводить время в плохую погоду, отмечать праздники и проводить время с пользой. И это вполне логично: ЖК бизнес-класса «Манхэттен» находится в 5 минутах от исторического центра Казани, квартиры здесь комфортных размеров, есть собственный подземный паркинг и частный детский сад во дворе. Поэтому жилье здесь в основном покупают семейные люди для собственного проживания.



И такой подход у нас сейчас во всех ЖК: мы плотно работаем с жильцами, чтобы они сами выбирали, как они хотят жить.

— В каких еще ЖК вы работали по такой же схеме?

— Яркий пример — ЖК «Южный Парк», проект в категории масс-сегмента, который мы застраиваем в рамках Лаишевского узла. Мы исследовали потребности аудитории и поняли, что люди хотят больше парковых территорий. В соответствии с этим мы полностью переформатировали проект. Теперь от первого до последнего дома в этом ЖК предусмотрена парковая территория — так решили жители на голосовании. А еще в ЖК «Южный Парк» жители сами выбирали вариант фасадного решения своего будущего дома. Когда люди сами решают, как будут жить, у них формируется абсолютно другое отношение к своему жилью.

— Проект ЖК «Столичный», насколько я знаю, один из самых смелых в Поволжье?

— Да, здесь мы не испугались нового и сложного. Это единственный проект в Поволжье, который предусматривает переходные мосты с панорамным остеклением между жилыми домами. В проекте четыре уровня таких галерей, в каждом будет организовано свое общественное пространство. На первом уровне — детская площадка, на втором — коворкинг, на третьем — мужской клуб с бильярдом, на четвертом — фитнес.

В этом году мы начали монтаж галерей, и это сложно со всех точек зрения, в первую очередь — с технической: нужно врезаться в уже построенный дом, и все согласовывать с жителями. И жильцы это поддержали!

А еще в «Столичном» вся инфраструктура находится внутри двора: во дворе предусмотрены свой детский сад и школа. Таких проектов в Ново-Савиновском районе больше нет. «Столичный» спроектирован очень умно с точки зрения семейных людей: вся застройка — по периметру, а внутри — большой двор с вай-фай-зоной и собственным стационарным кинотеатром. Жильцы по согласованию с управляющей компанией организовывают здесь киносеансы трижды в неделю.

Это единственный проект в Поволжье, который предусматривает переходные мосты с панорамным остеклением между жилыми домами.



— Есть еще проекты с яркими фишками?

— Особенным проектом я бы назвала ЖК «Времена года», это комплекс клубного типа для тех, кто хотел бы жить в загородном доме, но не хочет связываться с проблемами его содержания. Это пятиэтажная застройка с лифтами, комплекс со всех сторон окружен лесом. Между домами предусмотрена прогулочная аллея, по территории бегают белки, на первых этажах второй очереди проекта у квартир есть террасы, где можно организовать барбекю. Здесь есть «умные» лифты последнего поколения с автоматической парковкой: например, если вдруг район оказывается обесточенным, лифт доезжает до ближайшего этажа и выпускает пассажиров.

Все, кто приезжает во «Времена года», отмечают высокий уровень архитектуры, дизайна мест общего пользования. Все сделано добротно и стильно.

ЖК «Времена года» — это комплекс клубного типа для тех, кто хотел бы жить в загородном доме, но не хочет связываться с проблемами его содержания.



— Какие еще новые технологичные решения реализуются в ваших ЖК?

— В ЖК «Манхэттен» для фасадов использовано архитектурное «умное» стекло. Оно не выпускает и не впускает тепло, и в квартирах комфортная температура и зимой, и летом. С улицы не видно, что происходит в квартире, потому что у стекла инновационное затемнение. И еще в «Манхэттене» сейчас идет монтаж солнечных батарей, которые планируется использовать в качестве резервного источника энергии.

«Когда создаешь большой микрорайон, приходится решать множество социальных вопросов»

— Вы возводите несколько ЖК в Лаишевском узле.

— Здесь мы первопроходцы: создаем новый микрорайон, где более чем на 100 гектарах будет представлено 740 квадратных метров жилья. Это эквивалентно тому объему, который республика вводит за год. Проект был достаточно смелым: ведь мы разрабатывали концепцию строительства в чистом поле.



Когда строишь в городе — это одно, а за городом получается, что надо решать совершенно другой круг вопросов, более широкий. К этому надо подходить так же, как к строительству города, с более глубокой позиции, нежели «построил квадратные метры — и ушел».

— С какими проблемами пришлось столкнуться, застраивая такую большую территорию? Приходится взаимодействовать с городом, как проходит эта работа?

— Безусловно, идет очень плотное взаимодействие с городом. И без связки застройщика и властей это реализовать невозможно. Ведь когда разрабатывается проект планировки, в нем все учитывается: и сколько будет населения, и что тут должно быть — аптеки, поликлиники, школы, детские сады, магазины, транспортная доступность.

Кстати, о транспортной доступности: мы построили здесь новую дорожную развязку протяженностью 5,5 км, чтобы создать комфорт передвижения по этой территории. Она позволяет достаточно быстро доехать от центра города.



— Как обеспечиваются ваши новые проекты объектами социальной инфраструктуры?

— Поскольку все ЖК рассчитаны на проживание семей с детьми, то вопрос создания социальной инфраструктуры становится очень важным. Например, ЖК «Залесный Сити», который мы строим возле Лебяжьего озера, становится крупным инфраструктурным центром с общим вводом 25 домов. В 2019 году здесь началось строительство детского сада на 340 мест.

В 2019 году на территории наших ЖК мы уже запустили три детских сада. Два из них — в Лаишевском узле — в ЖК «Станция Спортивная» и «Южный Парк», один — на развивающейся территории «Волжские просторы», который объединяет два комплекса («Палитра» и «Сказочный Лес»). На этой же территории открыта новая школа с двумя бассейнами и двумя спортзалами, рассчитанная на 1224 места.

— Если резюмировать все вышесказанное, то как вы планируете развиваться в 2020 году?

Минувший год был очень непростым и динамичным, нужна была мощная перестройка всех процессов. И мы ее провели в двух направлениях: организовали работу с эскроу и переформатировали работу с клиентами, став максимально клиентоориентированной компанией. Мы планируем и дальше развивать Службу заботы, сопровождать покупателя на всех этапах его жизни, угадывать его потребности и предлагать услуги высокого класса, независимо от того, какой сегмент жилья его интересует.

