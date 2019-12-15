Видео недели: Путин и Зеленский, тайм-аут Загитовой и разнос от мэра Липецка

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Первая встреча Путина и Зеленского

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретились лично. Произошло это на саммите в формате «Нормандской четверки» в Париже, где главы государств обсудили проблемы Донбасса и газового транзита.

Алина Загитова взяла тайм-аут

Фигуристка Алина Загитова решила отменить свое участие в ближайших соревнованиях — чемпионате России и, соответственно, чемпионатах Европы и мира. Это означает, что зрители больше не увидят ее в текущем спортивном сезоне. О причинах, побудивших ее взять эту паузу, Алина рассказала в интервью Первому каналу.

Разнос от мэра Липецка

Мэр Липецка Евгения Уваркина внезапно кратно повысила свою цитируемость в медиа. Чиновница обматерила подрядчиков за ненадлежащее отношение к работам по обустройству местного парка. Видео, снятое Уваркиной для внутреннего чата, слили в соцсети, где оно вызвало широкий резонанс. Многих возмутил лексикон молодой чиновницы. Сторонники же мэра убеждены, что чтобы добиться от строителей ответственной работы, с ними нужно разговаривать только так.

Пожар на «Адмирале Кузнецове»

В четверг на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте, произошел крупный пожар.Пламя не удавалось погасить почти сутки. В итоге два человека на судне погибли и 12 пострадали.

Маск на Cybertruck

Илон Макс стал регулярно показываться на публике в своем новом пикапе Cybertruck, который существует пока только в виде прототипа. Футуристический автомобиль колесит по дорогам Калифорнии, привлекая внимание к новому проекту.

Путин поздравил камазовцев

Президент России Владимир Путин посетил Набережные Челны и поздравил сотрудников КАМАЗа с 50-летием предприятия. Он заявил, что вся страна гордится этим заводом, его грузовиками и спортсменами команды «КАМАЗ-мастер».

Реванш «Охотников за привидениями»

После провала феминистской версии «Охотников за привидениями» киноделы решили исправиться. Сиквел двух оригинальных фильмов о необычных ученых, решивших зарабатывать на борьбе с призраками, выглядит более убедительно. По крайней мере в трейлере.

Побег из клетки

В Москве мужчина сумел выбраться из клетки в зале суда. Подозреваемый в убийстве решил не дожидаться решения судьи и попытался скрыться... через потолок. Однако приставы ухватили подсудимого за ноги и не дали ему сбежать.

Чешские Крампусы

В Чехии начались традиционные предрождественские гуляния. На улицы выходят в том числе Крампусы — демоны, которые олицетворяют злые силы. Эта традиция характерна также для Австрии, Венгрии, Словении, регионов Германии, Италии и Хорватии.

Новый Бэнкси

Легендарный уличный художник Бэнкси создал новую работу. Он пририсовал к скамейке в Бирмингеме оленей Санта-Клауса. Ложащийся на нее бездомный автоматически стал выглядеть как символ Рождества.