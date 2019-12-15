Видео недели: Путин и Зеленский, тайм-аут Загитовой и разнос от мэра Липецка
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Первая встреча Путина и Зеленского
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретились лично. Произошло это на саммите в формате «Нормандской четверки» в Париже, где главы государств обсудили проблемы Донбасса и газового транзита.
Алина Загитова взяла тайм-аут
Фигуристка Алина Загитова решила отменить свое участие в ближайших соревнованиях — чемпионате России и, соответственно, чемпионатах Европы и мира. Это означает, что зрители больше не увидят ее в текущем спортивном сезоне. О причинах, побудивших ее взять эту паузу, Алина рассказала в интервью Первому каналу.
Разнос от мэра Липецка
Мэр Липецка Евгения Уваркина внезапно кратно повысила свою цитируемость в медиа. Чиновница обматерила подрядчиков за ненадлежащее отношение к работам по обустройству местного парка. Видео, снятое Уваркиной для внутреннего чата, слили в соцсети, где оно вызвало широкий резонанс. Многих возмутил лексикон молодой чиновницы. Сторонники же мэра убеждены, что чтобы добиться от строителей ответственной работы, с ними нужно разговаривать только так.
Пожар на «Адмирале Кузнецове»
В четверг на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте, произошел крупный пожар.Пламя не удавалось погасить почти сутки. В итоге два человека на судне погибли и 12 пострадали.
Маск на Cybertruck
Илон Макс стал регулярно показываться на публике в своем новом пикапе Cybertruck, который существует пока только в виде прототипа. Футуристический автомобиль колесит по дорогам Калифорнии, привлекая внимание к новому проекту.
Путин поздравил камазовцев
Президент России Владимир Путин посетил Набережные Челны и поздравил сотрудников КАМАЗа с 50-летием предприятия. Он заявил, что вся страна гордится этим заводом, его грузовиками и спортсменами команды «КАМАЗ-мастер».
Реванш «Охотников за привидениями»
После провала феминистской версии «Охотников за привидениями» киноделы решили исправиться. Сиквел двух оригинальных фильмов о необычных ученых, решивших зарабатывать на борьбе с призраками, выглядит более убедительно. По крайней мере в трейлере.
Побег из клетки
В Москве мужчина сумел выбраться из клетки в зале суда. Подозреваемый в убийстве решил не дожидаться решения судьи и попытался скрыться... через потолок. Однако приставы ухватили подсудимого за ноги и не дали ему сбежать.
Чешские Крампусы
В Чехии начались традиционные предрождественские гуляния. На улицы выходят в том числе Крампусы — демоны, которые олицетворяют злые силы. Эта традиция характерна также для Австрии, Венгрии, Словении, регионов Германии, Италии и Хорватии.
Новый Бэнкси
Легендарный уличный художник Бэнкси создал новую работу. Он пририсовал к скамейке в Бирмингеме оленей Санта-Клауса. Ложащийся на нее бездомный автоматически стал выглядеть как символ Рождества.
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