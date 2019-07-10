В Татарстане открыли первые гериатрические кабинеты — видео

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В Татарстане с 1 июля заработали 10 кабинетов врачебной помощи жителям, которые перешагнули 75-летний порог (гериатрические кабинеты), сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

К концу года число кабинетов возрастет до 45 в рамках нацпроекта «Демография». На это выделили 546 млн рублей.

«Сегодня создается 140 коек, на которых человек пожилого возраста не просто лечится, он может еще рассчитывать и надеяться на долговременный уход», — сообщила заместитель председателя Государственного совета РТ Татьяна Ларионова.

Также Минтруд РТ подготовит 43 автомобиля, на которых пациенты будут доезжать до больниц. Их оборудуют разным медицинским оборудованием, что позволит проходить осмотр вне поликлиники.