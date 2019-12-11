Госдума поддержала законопроект, приравнивающий электронные сигареты к обычным

Госдума приняла в первом чтении законопроект о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе административную ответственность за его нарушение.

Проектом закона предлагается распространить штрафы за курение табака в неположенных местах на электронные сигареты, вейпы, а также кальяны.

Кроме того, административную ответственность планируется ввести за продажу электронных сигарет несовершеннолетним, за нарушение запрета использования их в помещениях, а также за демонстрацию вейпов и электронных сигарет во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Госсобрание Башкирии намерено принять закон о запрете продавать детям кальяны, электронные сигареты и прочие подобные устройства.

