Управляющая компания «ЖКХ Гвардейская»
Общая информация
ООО Управляющая компания "Жилищно-коммунальное хозяйство Гвардейская" была создана в 2011 году. Управляющая компания обслуживает 159 многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Советского района города Казани.
В соответствии с заключенными договорами управления с собственниками помещений многоквартирного дома, а также договоров социального найма с нанимателями, Управляющая компания обеспечивает благоприятными и безопасными условиями проживания граждан в многоквартирном доме, обеспечивает сохранность, управление, надлежащее содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также обеспечивает собственников и нанимателей жилищными и коммунальными услугами.
Руководитель - Файзуллин Марат Мусабикович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, г. Казань, ул. Шуртыгина, 11
- Телефон: (843) 272-63-53
- Email: uk_gkh_gvardeyskay@mail.ru
- Сайт: www.ukgvard.ru
Дата последнего обновления: 10.10.2017