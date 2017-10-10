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Управляющая компания «ЖКХ Гвардейская»

Общая информация

ООО Управляющая компания "Жилищно-коммунальное хозяйство Гвардейская" была создана в 2011 году. Управляющая компания обслуживает 159 многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Советского района города Казани.

В соответствии с заключенными договорами управления с собственниками помещений многоквартирного дома, а также договоров социального найма с нанимателями, Управляющая компания обеспечивает благоприятными и безопасными условиями проживания граждан в многоквартирном доме, обеспечивает сохранность, управление, надлежащее содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также обеспечивает собственников и нанимателей жилищными и коммунальными услугами.

Руководитель - Файзуллин Марат Мусабикович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, г. Казань, ул. Шуртыгина, 11
  • Телефон: (843) 272-63-53
  • Email: uk_gkh_gvardeyskay@mail.ru
  • Сайт: www.ukgvard.ru

Дата последнего обновления: 10.10.2017

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