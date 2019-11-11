Владимир Путин: «Технологическая гонка в мире будет самой жесткой и бескомпромиссной»

Президент сравнил изучение ИИ с завоеванием космоса, но призвал создать правила по его взаимодействию с человеком

Владимир Путин выразил надежду, что искусственный интеллект поможет побороть российскую бюрократию. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании конференции по ИИ Artificial Intelligence Journey. Данный крупнейший форум Восточной Европы впервые прошел в Москве в конце минувшей недели. В его работе приняли участие более 5 тысяч участников — ведущих международных и российских экспертов в области искусственного интеллекта и анализа данных, а также представители более тысячи компаний — лидеров по развитию и применению технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессах. Одним из самых ярких на форуме стало выступление российского лидера. «Реальное время» предлагает полную стенограмму речи президента о роли ИИ в нашей жизни, текст опубликован на сайте Кремля.



Как великие географические открытия, как выход в космос



Г. Греф: Владимир Владимирович, добрый день. Спасибо большое за то, что Вы в субботу в президентском графике — мы прекрасно понимаем, что это такое, — выбрали время для того, чтобы посвятить его теме развития технологий.



Сегодня мы второй день работаем. Вчера был научный день, обсуждали научные проблемы, проблемы будущего развития искусственного интеллекта, а сегодня день практический, и сидящие здесь шесть компаний во главе с Максимом Алексеевичем Акимовым — это те компании, которые сегодня должны подписать соглашение о создании консорциума по развитию искусственного интеллекта на основании утвержденного Вами Указа об утверждении Национальной стратегии развития искусственного интеллекта.

С удовольствием попросил бы Вас сказать несколько слов на эту тему.

В. Путин: Я действительно скажу немного, несколько слов.

Исхожу из того, что здесь собрались люди, которые или собираются профессионально заниматься этим видом деятельности, либо уже занимаются. Поэтому вряд ли удастся, и нет у меня такой цели сегодня, сказать что-то уж совсем для вас, для людей, которые этим занимаются, что-то такое революционное или из ряда вон выходящее, интересное.

Я согласился сегодня приехать по приглашению Германа Оскаровича и сказать несколько слов только с одной целью: для того, чтобы обозначить отношение Российского государства, российского руководства к этой теме, без всякого преувеличения — важнейшей.

После своего выступления — знаю, что состоится подписание консорциума, это очень важно, я хочу вас за это поблагодарить, своих коллег, которые будут это делать, — после этого оставлю вас в покое, покину этот зал.

Но действительно посчитал очень важным еще раз сформулировать, как российское руководство относится к самой этой теме, ради обсуждения которой вы здесь сегодня собрались.

Сами по себе системы искусственного интеллекта — это настоящий сгусток, вершина передовых технологий. Если я в чем-то буду повторяться, какие-то вещи буду говорить тривиальные, пожалуйста, не сердитесь на меня, потому что — повторю еще раз — цель моего выступления в том, чтобы продемонстрировать, как российское руководство относится к этой теме в целом.

Итак, еще раз. Прорывные достижения естественных и гуманитарных наук от математики и физики до психологии и лингвистики — вот что аккумулирует в себе искусственный интеллект. Наверное, трудно найти в истории человечества пример такого сплава — причем сплава очень разных знаний и разных дисциплин.

Как и великие географические открытия, как выход в космос, это еще и шаг в неизведанное. Особенно это касается развития так называемого сильного искусственного интеллекта, который может стать фундаментом и прорывом для всей цивилизации.

Зеленый свет стартапам по ИИ

Такие перспективы — это притягательный, дерзновенный вызов для смелых, талантливых, увлеченных людей, таких, которые собрались сегодня в этом зале, для молодых людей в первую очередь, для молодежи, которая не боится мечтать и напряженно работать. Такие люди, безусловно, у нас есть, и их появляется все больше и больше, и это очень значимое изменение в нашем обществе в целом.

Сегодня сотни тысяч — я не оговорился — сотни тысяч школьников, студентов, инженеров, исследователей увлечены наукой, идеей технологического прорыва. Они формируют команды, причем по всей стране, вместе делают важные открытия, создают свои новые решения и изобретения.

Знаю, что конференции, подобные нынешней, коллеги проводят не только в Москве, — за что я хочу поблагодарить Сбербанк, — но и в других городах, регионах России. Это абсолютно правильная инициатива, которая нацелена на создание сообществ единомышленников на всем пространстве страны.

Именно люди, их талант и энергия являются главным фактором успеха не только в сфере искусственного интеллекта, но и по всем направлениям технологического развития.

Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное, дружественное пространство для каждого, кто запускает стартап, рискует, выводит на рынок прорывные продукты. Такие люди должны быть уверены в том, что они нужны и получат поддержку, что могут добиться успеха и добиться успеха именно здесь, у нас, в России.

В том числе предстоит выстроить удобный, эффективный механизм венчурного финансирования. И конечно, нужно снять барьеры в технологическом регулировании, законодательные ограничения.

Так, для искусственного интеллекта настоящей пищей, топливом, безусловно, и мы все с вами это хорошо знаем, являются данные, массивы информации. Чем выше их качество, чем больше полнота, объем, тем эффективнее алгоритмы и точнее результаты.

Нужно дать искусственному интеллекту больше данных, последовательно снимать подчас надуманные преграды для их использования — и здесь я тоже хотел бы обратить внимание ваше — естественно, что нужно гарантировать безопасность, соблюдение интересов и прав граждан.

Разумеется, и мы все это тоже понимаем, что здесь грань очень тонкая. Нужно найти этот баланс между раскрытием максимальным информации и правами людей на защиту этой информации там, где они считают, что она должна быть, эта защита, им обеспечена.

Чтобы собирать, хранить и обрабатывать данные, необходимо создавать облачные платформы, программное обеспечение и аппаратные комплексы, расширять к ним доступ отечественного бизнеса, науки и образования. И конечно, определяющий вопрос — это возможности для обучения, для обретения новых компетенций.

Хочу вновь повторить: системы искусственного интеллекта способны создавать и капитализировать только хорошо подготовленные, интеллектуально хорошо подготовленные люди. Нам необходимо кратно увеличить объем и качество подготовки программистов, математиков, компьютерных лингвистов, специалистов по обработке данных и глубокому обучению. Отечественные вузы и колледжи должны занимать лидирующие позиции в области искусственного интеллекта. Предстоит также вырастить целые поколения профессионалов, которые смогут в полной мере раскрыть, использовать потенциал технологий искусственного интеллекта, на основе передовых, в том числе платформенных решений, выстраивать производственные и управленческие процессы. И речь не только об узких, профильных специалистах в сфере IT-технологий. Умение работать с искусственным интеллектом, ориентироваться в этой сфере, в этой среде должно стать обязательным требованием к любой профессии — в экономике, бизнесе, в образовании, в здравоохранении, в правоохранительной сфере и, конечно, на всех уровнях власти.

Россия станет лидером по технологиям искусственного интеллекта

Я хочу, уважаемые коллеги, чтобы вы поняли, чтобы узнали, услышали от меня, что мы это понимаем и будем к этому стремиться.

Потенциал применения технологий искусственного интеллекта огромен, причем абсолютно в любых направлениях и отраслях. И повторю, крайне важно, что технологии искусственного интеллекта позволяют избавиться от косности и неповоротливости бюрократической машины, кардинально повысить прозрачность и эффективность административных процедур, что чрезвычайно важно для устойчивости общества, потому что только в этом случае люди будут видеть, что и как делает власть и чем она руководствуется при принятии тех или других решений. Чрезвычайно важная вещь.

Необходимо нацелить на решение проблем конкретного человека эти возможности искусственного интеллекта, в конечном счете изменить качество, облик всей системы госуправления. Это важнейшее условие решения тех масштабных задач, которые стоят перед нашей страной, перед Россией.

Дорогие друзья! Хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в подготовку и принятие Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта. В ней мы определили наши задачи на предстоящее десятилетие. Сейчас важно как можно быстрее действовать, объединяя усилия государства, профессионального сообщества, бизнеса, воплощать планы в конкретные решения, инновации, конкурентные, востребованные продукты, и в первую очередь самый строгий спрос — с наших ведомств, корпораций, компаний с госучастием. Важнейшим критерием их эффективности считаю способность обеспечить, укреплять технологическую состоятельность страны.

Вес, значимость результатов предстоящей работы исключительно велики. Мы должны и, убежден, способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта. Это вопрос нашего будущего, места России в мире. А мы действительно способны это сделать, имея в виду наши национальные школы в области математики, физики, других точных наук, да и в гуманитарной сфере тоже.

Комфортные и безопасные города, доступная и качественная медицина, образование, современная логистика и надежная транспортная система, освоение космоса и Мирового океана, наконец, обороноспособность страны — развитие всех этих сфер во многом зависит от наших успехов в области искусственного интеллекта сейчас и в ближайшем будущем. Не замечать изменений, отторгать их — значит обесценивать, растерять имеющийся потенциал. Каким бы мощным он ни был сегодня, завтра он может стремительно устаревать и обнулиться вообще.

Повторю: искусственный интеллект — ресурс колоссальной силы. Кто будет владеть им, я уже об этом говорил неоднократно публично, тот вырвется далеко вперед, приобретет огромные конкурентные преимущества.

Не случайно говорят, что технологическая гонка, которая уже развернулась в мире, будет самой жесткой и бескомпромиссной в истории нашей цивилизации, а некоторые даже утверждают, что человечество создает свое последнее изобретение. Не знаю, так ли это: последнего, наверное, вообще никогда не бывает, но есть основания, видимо, думать и таким образом.

Так это или нет, но искусственный интеллект действительно становится новым фактором общественного развития, оказывает все больше влияния на рынок труда, на повседневную жизнь людей. Сейчас во всем мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях использования искусственного интеллекта. Это очень важная тема, совершенно очевидный факт.

Предлагаю профессиональному сообществу, компаниям подумать над формированием свода этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.

Мы с вами должны обязательно помнить: нельзя изобретать технологии ради самих технологий, и наша главная цель — это устойчивое гармоничное развитие, рост качества жизни и новые возможности для людей, для граждан. Безусловно, потому, что человек является высшей ценностью. Из этого мы и будем исходить, из этого будет исходить и Российское государство, надеюсь, и то профессиональное сообщество, которое занимается и будет заниматься этой важнейшей темой, в том числе и люди, которые собрались сегодня здесь.

Хочу поблагодарить Сбербанк за эту инициативу, а всех вас — за то, что вы на нее откликнулись и нашли время для того, чтобы собраться для этой дискуссии.

Спасибо вам большое.