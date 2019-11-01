Тендеры Башкирии: определение границы Оренбуржья, виртуальный концертный зал и котельная в Глумилино

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. Котельная для Глумилино за 647 миллионов

ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» заплатит более полумиллиарда — точнее, 647 млн рублей — за строительство котельной в уфимском микрорайоне Глумилино. О тендере было объявлено на портале госзакупок 30 октября. Заявки на участие будут приниматься до 15 ноября, а итоги подведут нескоро — только 4 февраля 2020 года.

Микрорайон Глумилино входит в Октябрьский район Уфы, расположен вдоль Российской улицы, недалеко от крупного «спального» микрорайона Сипайлово. Котельная появится напротив строящегося дома №9 по улице Рудольфа Нуреева. Мощность первой очереди котельной составит 140 МВт, второй очереди — 80 МВт. Строительство должно быть завершено до конца 2021 года — к этому моменту будет завершено и благоустройство территории.



2. Реконструировать очистные сооружения канализации в Ишимбае за 307 миллионов

Ишимбайское муниципальное унитарное предприятие со сложным названием «Межрайкоммунводоканал» готовится потратить 307,2 млн рублей на реконструкцию городских очистных сооружений канализации. Информация об аукционе была обнародована 25 октября, прием заявок осуществляется до 6 ноября, в этот же день будет проведен и аукцион. Финансирование осуществят за счет средств самого предприятия, за счет денег государственного Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также за счет субсидий из бюджета Башкортостана.

«Межрайкоммунводоканал» готовится потратить 307,2 млн рублей на реконструкцию городских очистных сооружений канализации. Фото cnis.ru

У работ предполагается 15 этапов — реконструированы будут, например, камеры смешения и забора ила, контактные резервуары, наружные технологические трубопроводы. В результате должно быть достигнуто качество показателей сброса сточных вод после биологической очистки, соответствующее документации. Работы должны выполняться в течение всего 2019, 2020 и 2021 годов.



3. Ремонт сетей водоснабжения и канализации в Институте искусств

Связан с канализацией и еще один обнародованный на неделе госзаказ. Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова готов заплатить сумму в 20 млн рублей за капитальный ремонт. Заявки на участие в аукционе, объявленном 25 октября, можно подать до 9 утра 5 ноября, а через четыре часа после этого состоится аукцион. Финансирование будет осуществлено за счет субсидии федерального бюджета.

Как следует из документации, речь идет о капремонте не всего здания, а лишь внутренних сетей водоснабжения и канализации в здании, расположенном в Уфе на улице Пушкина, 114. По этому адресу находится общежитие вуза. Услуги должны быть оказаны в довольно сжатые сроки — 40 календарных дней с момента заключения контракта.

От подрядчика потребуется заменить вводы холодного водоснабжения в здание, заменить разводящие магистрали и стояки, заменить общедомовые узлы учета, запорную арматуру, трубопроводы.



Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова готов заплатить 20 млн рублей за капитальный ремонт. Фото ufaart.ru

4. Детский сад в Иглино за 171 млн рублей

Управление капитального строительства Башкортостана ищет подрядчика на строительство детского сада на 260 мест в селе Иглино, расположенного в 20 километрах от Уфы. Учреждение готово заплатить подрядчику сумму до 170,9 млн рублей. Об аукционе было объявлено 30 октября, заявки будут принимать до 8 ноября, тогда же состоится и сам аукцион. Детский сад будет построен за счет субсидии из федерального бюджета и средств бюджета Башкортостана.

Работы должны начаться в течение недели с момента передачи стройплощадки генподрядчику. Завершатся они в ноябре 2020 года. Самостоятельно подрядчик должен провести земляные и фасадные работы, устроить фундаменты и основания, возвести несущие конструкции, устроить кровлю, провести внутренние отделочные работы и благоустройство. К остальным работам может быть привлечен субподрядчик.



5. Досмотровая установка для уфимского аэропорта

Международный аэропорт «Уфа» готовится купить двухпроекционный интроскоп за 10 млн рублей. Тендер объявили 28 октября, заявки принимаются с 29 октября по 6 ноября, а итоги закупки подведут 8 ноября.

Досмотровый интроскоп, как следует из техзадания, будет встраиваться в существующую багажную систему LAS-1. Фото agaa.ru

Интроскоп — рентгенотелевизионное досмотровое оборудование — предназначен для предполетного досмотра крупногабаритного багажа и грузов в целях безопасности. Досмотровый интроскоп, как следует из техзадания, будет встраиваться в существующую багажную систему LAS-1, поэтому должен иметь определенные габаритные размеры и интерфейс сопряжения с конвейерным оборудованием. Основное рабочее место оператора будет находиться на расстоянии 8 метров от досмотрового интроскопа. Поставку должны осуществить в течение 90 календарных дней.



6. Установить границу Башкортостана и Оренбургской области

Тем временем Министерство земельных и имущественных отношений Башкортостана планирует заплатить 8,8 млн рублей за землеустроительные работы в отношении границ Башкортостана и Оренбургской области. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 30 октября по 22 ноября 2019 года. Рассматриваться они будут 25 и 29 ноября. Оплатят закупку из бюджета Башкортостана.

Целью указывается описание местоположения границ между Республикой Башкортостан и Оренбургской областью в соответствии с требованиями земельного законодательства, а также внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границе между Республикой Башкортостан и Оренбургской областью. Помимо описания местоположения границ на основании ведений ЕГРН о земельных участках, потребуется составить картографическую информацию по прохождению границы Башкортостана, смежной с Оренбургской областью.



Помимо описания местоположения границ на основании сведений ЕГРН о земельных участках, потребуется составить картографическую информацию по прохождению границы Башкортостана, смежной с Оренбургской областью. Фото avantura.club

7. Полноцветный принтер и лазерная гравировальная машина для издательства «Мир печати»

А вот казенное предприятие «Издательство «Мир печати» собирается купить полиграфическое оборудование на сумму в 8,72 млн рублей. Заявки будут приниматься с 25 октября по 11 ноября, аукцион состоится 14 ноября. Закупку осуществят за счет средств субсидий, предоставленных из бюджета Башкортостана.

Издательству понадобится два вида оборудования — это лазерная гравировальная машина LaserPro Mercury III и полноцветный принтер Ricoh Pro C7200x. Лазерная гравировальная машина должна быть мощностью не менее 40 Вт, ресурс лазерной трубки — не менее 45 тысяч часов, с возможностью перезаправки и работы через графический редактор CorelDraw напрямую, без дополнительных программ.

Полноцветный принтер должен работать по технологии лазерной однопроходной печати, с максимальным разрешением не менее 2400 на 2400 dpi. Максимальный объем печати листов А4 должен быть не менее 650 тысяч отпечатков в месяц. В принтере должно быть устройство сшивания листов. Одновременно с помощью устройства можно сшивать не менее 55 листов с плотностью 80 г/квадратный сантиметр. Товар должен быть поставлен в течение 10 календарных дней.



Издательству понадобится два вида оборудования — это лазерная гравировальная машина LaserPro Mercury III и полноцветный принтер Ricoh Pro C7200x. Фото compuart.ru

8. Тренажер для профилактики травматизма на дорогах за 6 миллионов

ГКУ «Центр организации дорожного движения» решило заплатить 6,1 млн рублей за мобильный тренажерный комплекс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе автофургона. Информация о закупке появилась 25 октября, заявки будут приниматься до 11 ноября, а сам аукцион состоится 12 ноября.

В состав мобильного тренажерного комплекса, как следует из технического задания, войдет сам автофургон с двумя местами, дизельным двигателем мощностью не более 150 л.с., а также учебное оборудование (учебные пособия, тренажер-манекен взрослого пострадавшего, аппаратный обучающий комплекс, обучающий игровой комплекс, комплект плакатов, набор дорожных знаков и светофоров, детский автотренажер). Помимо этого, в составе комплекта будет учебное оборудование для мобильного автогородка — с дорожным покрытием, учебным модулем для изучения ПДД, комплектом дорожной разметки и светофором — и учебное оборудование для проведения соревнований «Безопасное колесо». Поставка должна быть осуществлена в Уфу, на улицу Клавдии Абрамовой.



9. Четыре машины для сибайской администрации

Администрация Сибая собирается пополнить служебный автопарк: она закупит автомобили на общую сумму в 4,4 млн рублей. Об этом стало известно 28 октября, подать заявки нужно успеть до 5 ноября, а аукцион состоится 7-го числа. Машины оплатят из бюджета города.

Всего понадобится четыре автомобиля — стоимость каждого, соответственно, составит 1,1 млн рублей. Двигатель в каждой из машин должен быть бензиновым, мощностью не меньше 128 л.с., коробка передач — автоматическая. В машинах должны быть фронтальные подушки безопасности, системы управления стабилизацией, курсовой устойчивости, предупреждения об экстренном торможении. Также потребуются передние и задние электростеклоподъемники, управление телефоном на руле, бортовой компьютер, зеркала с электроприводом и обогревом.



Фото sibaybus.ucoz.ru

10. Оборудование для виртуального концертного зала

Государственный концертный зал «Башкортостан» купит систему записи и воспроизведения изображения для оснащения виртуального концертного зала за 4,1 млн рублей. Аукцион состоится 13 ноября, заявки будут принимать с 30 октября до 8 ноября. Оплатят закупку из субсидии бюджета Башкортостана на реализацию мероприятий, включенных в региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры».

В состав закупки войдет рабочая станция Apple MacBook Pro 15, два монитора, пять наклонно-поворотных видеокамер, два камкордера, микшер, сервер трансляции, 14 микрофонов. Поставка должна быть осуществлена в Уфу, на улицу Ленина, 50. Срок поставки — 15 декабря 2019 года.

