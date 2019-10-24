«Короли русских сериалов» о завоевании телерынка и сокращении бюджетов

YouTube-канал «Редакция» вызвал на откровенность Эрнста, Слепакова, Тодоровского и Акопова — «препарировать» сериальный бизнес

17 октября на YouTube-канале «Редакция» (автор и ведущий — журналист Алексей Пивоваров) был опубликован фильм «Короли сериалов». Известные российские продюсеры, актеры и журналисты в серии интервью рассуждают о феномене российских сериалов. Подробный разбор, в чем они уступают (и уступают ли) западным, и какие ленты выстреливают даже при ограниченном финансировании — в материале «Реального времени».

Почему российские сериалы хуже западных?

Принято считать, что российские сериалы по своему качеству уступают западным. Почему так? Продюсеры Александр Акопов и Валерий Тодоровский связывают это явление с недофинансированием, в условиях которого вынуждены творить отечественные производители телеконтента. Им приходится ускорять съемочный процесс, что может сказываться на качестве.

Александр Акопов, соучредитель продюсерской компании Cosmos studio, продюсер сериалов «Бригада», «Бедная Настя», «Татьянин день», «Екатерина» и других:

— У американского кинобизнеса есть большой секрет, который никому не рассказывают: они снимают фильмы три раза, ну может быть два. То есть если вы снимаете большое американское кино, то вы закладываете примерно половину денег на пересъемку. Вы собираете его, монтируете, смотрите, что там не так, и потом снимаете еще раз. Доснимаете. Это очень важно, у нас мало кто это понимает. Это ради качества делается… И к сериалам это тоже относится. Американцы снимают серию за 20 дней и имеют выработку две с половиной минуты в день. У нас если выработка 5 минут в день — это хорошо. Но она достигает 7 — 8 минут и больше — это напряженный график. Большинство несуразностей и ошибок, которые зрители видят в наших сериалах, связаны не с тем, что люди не понимают, что они делают, а с тем, что у нас мало времени, чтобы шлифовать эти вещи.

Валерий Тодоровский, продюсер сериалов «Бригада», «Мастер и Маргарита», «Оптимисты», режиссер сериала «Оттепель»:

— После фильма «Оттепель» я поклялся себе, что никогда в жизни сериал не сниму. Это физически тяжело. Надо иметь хорошее здоровье и силы, чтобы 100 дней с одним выходным по 14 часов проводить на ногах и принимать непростые решения — это просто тяжело. А снимать надо 7 — 8, иногда 9 минут в день. И ты снимаешь сцену с утра из пятой серии, потом из шестой, потом из третьей. И меняются иногда не просто костюмы, прически и артисты, но и времена года. И это такой пазл. При этом, если ты ошибся, этого потом никогда не исправить. Поэтому в Америке сериалы снимают разные режиссеры, чтобы свежие силы и свежие мозги пускать. Но это очень дорого.

А вот гендиректор Первого канала Константин Эрнст не согласен с самим тезисом о том, что наши сериалы хуже, чем зарубежные.

Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, продюсер сериалов «Участок», «Побег», «Метод», «Троцкий» и других:

— Я уверен, что качество лучших сериалов — американских, российских, французских, шведских, бельгийских, датских и немецких — примерно одинаково, потому что технологии в современном мире, в общем, везде одинаковые, и дело упирается только в талант авторов, операторов, режиссеров и актеров. В каждой стране людей, которые работают в фазе «высокого до» и делают выдающиеся вещи — немного. В Америке производится огромное количество сериалов и дрянных среди них тоже очень много.

О соперничестве ТВ и интернета

Наша страна, равно как и весь мир, сегодня столкнулась с новой «телереальностью». Речь идет о конкуренции за зрителя между традиционными телеканалами и стриминговыми платформами в интернете. Последние за небольшую плату предлагают смотреть сериалы по подписке и без рекламы. А что в России? К примеру, Первый канал пытается усидеть на двух стульях, предлагая своим зрителям оба варианта потребления контента.

Константин Эрнст:

— Мы разделили свой продукт на три группы. Первая — это те сериалы, которые мы производим для старой модели телевидения, чтобы люди смотрели их дома в эфире. Вторые — это сериалы, которые делаются сразу для двух сред: полные версии для интернета и сокращенные версии для эфира. И третьи — это сериалы, которые мы делаем только для интернета. Они отличаются от тех, которые будут идти в эфире. Они ориентированы на более толерантную аудиторию. Там есть вещи, которые не стоит показывать в основном эфире даже в 11 часов вечера, например, что-то связанное с религией, сексом или высоким уровнем насилия — то, что может оскорбить или травмировать какую-то часть широкой эфирной аудитории.

Егор Москвитин, кинокритик:

— Россия избалована тем, что мы получаем ежегодно какое-то количество премиального контента бесплатно. Например, сериал «Ненастье», который ты смотришь на федеральном канале бесплатно, при этом у него высочайший уровень. Поэтому у нас нет четкого деления на базовое (бесплатное) и кабельное (по подписке). И то, что мы фактически пропустили сам этап классического платного кабельного телевидения и сразу перешли в стриминг, это сильно мешает нашим производителям, потому что нет культуры платежа и нет культуры диверсификации контента, когда что-то идет на телевидение, а что-то — в интернет.

О пиратстве

Одной из главных проблем производителей контента в России является «пиратство» — нежелание потребителей платить за медийный продукт, в том числе сериалы. Многие предпочитают скачать очередную серию «бесплатно без регистрации», лишая производителей законной прибыли. Впрочем, эксперты отмечают, что эта проблема постепенно теряет остроту.

Александр Акопов:

— Борьба с пиратством двигается механически благодаря Роскомнадзору, они много делают для защиты контента, особенно премьерных фильмов…

Я помню время, когда появилась минеральная вода без газа и многие удивлялись: кто будет платить за сырую воду? Говорили, что в России не будут пользоваться кредитными картами и сотовыми телефонами, сейчас говорят, что в России не будут платить за контент. Я настроен более оптимистично.

Ксения Болецкая, редактор отдела медиа газеты «Ведомости»:

— Думаю, люди, которые «пиратят», делают это в первую очередь не из желания сэкономить, а потому что просто не могут найти нужный здесь и сейчас контент на платных площадках, по привычке полагая, что его проще найти на торрент-трекерах.

О «сериальном буме» в России

Люди старше 30 помнят, что русские сериалы были не всегда. Большая часть 90-х годов прошла под знаком «мыльных опер», импортированных из Латинской Америки и США. Однако с конца 90-х в нашей стране начался настоящий «сериальный бум», продолжающийся до сих пор. С чем это связано?

Вячеслав Муругов, генеральный директор медиахолдинга «СТС Медиа», продюсер сериалов «Кадетство», «Воронины», «Кухня» и других:

— На бум производства сериалов в России в конце 90-х повлиял экономический кризис, когда производить сериалы самим стало выгоднее, чем покупать за рубежом. Сейчас обратная ситуация.

Константин Эрнст:

— Окончательное формирование классической сетки российских сериалов произошло в сезон 1999—2000 годов, и она просуществовала 20 лет. И сейчас она должна умереть, потому что 20 лет для телевидения — это вечность.

Валерий Тодоровский:

— Я помню время, когда на съемки сериала невозможно было собрать группу: в «киношной» среде участие в производстве сериалов считалось чем-то постыдным, третьесортным. А потом сериалы стали невероятно востребованы.

О кризисе

Сказалось ли на бизнесе по производству сериалов снижение реальных доходов россиян, наблюдаемое все последние годы?

Семен Слепаков, сценарист, продюсер сериалов «Универ», «Интерны», «Домашний арест» и других:

— После 2014 года сложнее стало находить деньги. Бюджеты сокращаются. Но, с другой стороны, давать людям развлекательный контент нужно — когда в твоей реальности плохо, единственный выход — погрузиться в другую реальность.

Вячеслав Муругов:

— Я не думаю, что есть основания говорить о полноценном кризисе. Посмотрите, сколько людей в ресторанах. Думаю, развлечения, в том числе развлекательный контент — последнее, на чем станут экономить.

О «Бригаде»

В своем фильме Алексей Пивоваров представил пятерку самых рейтинговых отечественных сериалов, показанных в эфире российских телеканалов. Вот она (в порядке убывания):

5. «Две судьбы» 2002 г.

4. «Бригада» 2002 г.

3. «Участок» 2003 г.

2. «Диверсант» 2004 г.

1. «Мастер и Маргарита» 2005 г.

О сериале «Бригада» в ходе разговора вспомнил и Константин Эрнст:

— Я считаю, что показ «Бригады» тогда, когда ее показывали в эфире, был ошибкой политической, социальной и психологической. Потому что тогда процесс еще шел. И это было в значительной степени воспеванием «братков», нежели анализом того, что происходило. Для аудитории, особенно подростковой, главный месседж был в том, что это настоящие друзья, которые ради друг друга сделают все. А то, что они были беззаветными бандитами, от подростковой аудитории уходило. Они были мушкетерами. Я счел невозможным для Первого канала показывать такую апологию бандитизма. Сейчас это можно спокойно показывать в эфире.

О разрушении цивилизации

Завершился фильм рассуждениями того же Эрнста о природе человеческой любви к сериалам, а также грустным пассажем об ожидающем цивилизацию обновлении через разрушение:

— Литература потеряла ту роль, которую играла в XIX и XX веках. Читать стали меньше, а смотреть стали больше. Жизнь так устроена, что кажется, будто окружающий мир тебе объясняют в новостях. Но новости лишь сообщают о событиях, ничего не объясняя. Объяснить, что происходит, может только художественная форма. Люди думают, что смотрят сериал, чтобы развлечься и скоротать время, а на самом деле они получают концентрированный опыт. Сериалы — это полноценная замена литературе, и есть сериалы, с художественностью которых большинство книжек не поспорит…

Мы живем в зоне фантастически форсажного увеличения скорости времени. Каждый следующий день пролетает быстрее предыдущего. И я думаю, это связано с тем, что цивилизация вошла в такую петлю, когда все настолько убыстрится, для того, чтобы, к сожалению, через сильное разрушение обновиться.

