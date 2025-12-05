SAAB и Airbus прорабатывают создание ударных дронов

Информацию об этом распространило агентство Reuters, ссылаясь на официальные заявления представителей обеих компаний

Фото: Динар Фатыхов

Шведский военно‑промышленный концерн SAAB и европейский аэрокосмический гигант Airbus ведут переговоры о потенциальном сотрудничестве в сфере разработки технологий для ударных беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом распространило агентство Reuters, ссылаясь на официальные заявления представителей обеих компаний.

Планируется, что новые беспилотники будут работать вместе с истребителями: шведскими Gripen и европейскими Eurofighter Typhoon. Если проект удастся, компании могут начать и другие совместные разработки в авиации. В SAAB отмечают, что компании уже сотрудничают, например в проекте системы радиоэлектронной борьбы Arexis для истребителей Eurofighter Typhoon. Раньше стороны также обсуждали, как беспилотники могут усилить возможности истребителей.

Глава Airbus Гийом Фори подтвердил, что компании давно работают вместе в области электроники и ракет. Он считает, что у них есть хорошие шансы продолжить совместную работу над беспилотниками.

Наталья Жирнова