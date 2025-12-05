Новости технологий

15:07 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Масштабный сбой Cloudflare парализовал работу тысяч сайтов по всему миру

12:28, 05.12.2025

Среди затронутых сервисов: ChatGPT и Perplexity

Масштабный сбой Cloudflare парализовал работу тысяч сайтов по всему миру
Фото: James Yarema на Unsplash

Пользователи по всему миру столкнулись с перебоями в работе множества популярных онлайн-сервисов и приложений. Информация о массовых сбоях появилась на сайте Downdetector.

Причиной глобальных проблем стали масштабные технические неполадки в работе американской компании Cloudflare, которая является одним из крупнейших провайдеров услуг по защите сайтов от DDoS-атак, ускорению доставки контента (CDN) и обеспечению общей стабильности интернет-инфраструктуры.

скриншот c сайта Downdetector

Текущий сбой у Cloudflare является значительным, приводя к недоступности тысяч веб-ресурсов. Среди затронутых сервисов: ChatGPT и Perplexity.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Технологии

Новости партнеров

Читайте также