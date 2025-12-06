Новости общества

Компания Маска SpaceX готовится вернуть себе звание самого дорогого стартапа в мире

15:38, 06.12.2025

В октябре текущего года OpenAI, компания Сэма Альтмана, обошла SpaceX и стала самым дорогим стартапом с оценкой в $500 млрд

Фото: скриншот из видео «Еще одно интервью Илона Маска Такеру Карлсону» с канала «Илон Маск»

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску и являющаяся владельцем спутникового интернет-сервиса Starlink, ведет переговоры с инвесторами о продаже акций. Согласно информации от Financial Times, эти переговоры могут привести к оценке компании в $800 млрд, что позволит ей вернуть себе статус самого дорогого стартапа в мире.

В октябре текущего года OpenAI, компания Сэма Альтмана, обошла SpaceX и стала самым дорогим стартапом с оценкой в $500 млрд. Текущая оценка SpaceX составляет $400 млрд. Если переговоры о продаже акций пройдут успешно, SpaceX сможет обогнать OpenAI и снова занять лидирующую позицию среди частных технологических компаний.

Дмитрий Зайцев

