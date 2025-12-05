В Нижнекамске рекордные 500 школьников приняли участие в олимпиаде ZamaCode

Они проверили себя в ИИ и CTF на олимпиаде ZamaCode

Фото: предоставлено пресс-службой ZamaCode

Рекордные 500 школьников из Нижнекамска приняли участие в олимпиаде ZamaCode. Они выполняли задачи по программированию, искусственному интеллекту и цифровой безопасности. Формат включал мини-челленджи по работе с ИИ и CTF-модули, где ребята анализировали цифровые инциденты и управляли поведением нейросетевых моделей, демонстрируя высокий уровень подготовки будущих IT-кадров России.

Призовой фонд составил 100 тыс. рублей. Каждому финалисту вручили набор сувениров — термостаканы, блокноты и сумки.

— Нижнекамск делает ставку на подготовку будущих специалистов, которые будут развивать отечественные технологии и укреплять цифровую безопасность страны. Такие олимпиады дают школьникам навыки, необходимые для защиты национальных интересов в IT-сфере, — заявил глава Нижнекамска Радмир Беляев.

предоставлено пресс-службой ZamaCode

Как заявил основатель ZamaCode Азиз Замалиев, такие проекты формируют кадры, которые будут защищать цифровые системы страны и участвовать в международных технологических проектах.

— Особая благодарность Рустаму Минниханову за системную поддержку цифрового образования и внимание к развитию IT-молодежи. Также выражаю благодарность министру цифрового развития Татарстана Илье Начвину за поддержку движения ZamaCode и важных инициатив в сфере подготовки молодых специалистов, — отметил он.

