Минцифры России расширило «белый список» сайтов
В него вошли цифровые платформы, доступные при ограничениях мобильного интернета в целях безопасности
Минцифры пополнило список платформ, которые будут доступны в случае отключения мобильного интернета. Об этом сообщает РБК.
По данным издания, в расширенный реестр вошли:
- Центробанк;
- операторы связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»;
- платформа «Россия — страна возможностей»;
- ФГАИС «Молодежь России» и Всероссийский студенческий проект «Твой ход»;
- СМИ: «Известия», ТАСС;
- сервис поиска, покупки, продажи недвижимости «Домклик»;
- охранная система «Цезарь Сателлит»;
- онлайн-кинотеатр «Окко».
Отмечается, что перечень формируется на основе рейтинга наиболее популярных российских интернет-ресурсов, его будут обновлять каждую неделю.
Напомним, 14 ноября в список вошли: «Почта России», «Альфа-Банк», система цифровой маркировки «Честный знак», «Комсомольская правда», РИА «Новости», РБК, «Газета.ру», «Лента.ру» и Rambler. В перечень включены сервисы РЖД и туристический портал «Туту.ру», навигатор 2ГИС, служба такси «Максим» и сайт прогноза погоды Gismeteo.
