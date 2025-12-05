Новости технологий

Минцифры России расширило «белый список» сайтов

14:46, 05.12.2025

В него вошли цифровые платформы, доступные при ограничениях мобильного интернета в целях безопасности

Фото: Динар Фатыхов

Минцифры пополнило список платформ, которые будут доступны в случае отключения мобильного интернета. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, в расширенный реестр вошли:

  • Центробанк;
  • операторы связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»;
  • платформа «Россия — страна возможностей»;
  • ФГАИС «Молодежь России» и Всероссийский студенческий проект «Твой ход»;
  • СМИ: «Известия», ТАСС;
  • сервис поиска, покупки, продажи недвижимости «Домклик»;
  • охранная система «Цезарь Сателлит»;
  • онлайн-кинотеатр «Окко».
NordWood Themes на Unsplash

Отмечается, что перечень формируется на основе рейтинга наиболее популярных российских интернет-ресурсов, его будут обновлять каждую неделю.

Напомним, 14 ноября в список вошли: «Почта России», «Альфа-Банк», система цифровой маркировки «Честный знак», «Комсомольская правда», РИА «Новости», РБК, «Газета.ру», «Лента.ру» и Rambler. В перечень включены сервисы РЖД и туристический портал «Туту.ру», навигатор 2ГИС, служба такси «Максим» и сайт прогноза погоды Gismeteo.

