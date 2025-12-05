Владимир Путин запустил вещание телеканала RT India в Нью‑Дели

В рамках госвизита в Индию президент России Владимир Путин участвовал в церемонии запуска вещания телеканала RT India. Мероприятие прошло в Нью‑Дели. Во время церемонии российский лидер обратился к будущей аудитории телеканала с кратким приветственным словом.

Новостной канал развернет работу на базе студийного комплекса в Нью‑Дели. Его ключевая задача — освещать основные направления российско‑индийских отношений.

Вещание предусматривает ежедневный выход четырех выпусков новостей на английском языке, рассчитанных на широкую индийскую аудиторию. Помимо новостных программ, RT India планирует выпускать аналитические и тематические передачи. В их числе — шоу, посвященные вопросам международной политики и углублению российско‑индийского сотрудничества.

На церемонии запуска также присутствовала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Наталья Жирнова