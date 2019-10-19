Как Загитова презентовала «Клеопатру», а баскетболист УНИКСа вышел «на тропу войны»

Instagram-обзор звезд татарстанского и башкортостанского спорта

Практически у всех спортсменов уже стартовал и набрал ход очередной сезон. На подходе только фигуристы и волейболисты: этап Гран-при для Алины Загитовой стартует через две недели, а очередной волейбольный чемпионат России в этом году пройдет в максимально усеченном формате из-за предстоящего олимпийского года, потому начинается непривычно поздно — лишь 26 октября. О том, как Загитова снова покоряла японцев, Алексей Спиридонов решал вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Уфе, а капитан «Салавата Юлаева» демонстрировал хоккейный мейкап, — в обзоре «Реального времени».

Алина Загитова снова покорила японцев

Еще в начале лета широко обсуждалась новая программа Алины Загитовой, в которой она предстает в образе Клеопатры. Даже год назад фигуристка вряд ли бы так изящно смотрелась в этом амплуа, но Алина растет, ее фигура формируется, а взгляд становится все пронзительнее, поэтому новый образ довольно гармонично вошел в жизнь 17-летней девушки.

Ну а презентовала новую программу Загитова, естественно, в любимой Японии. В начале октября любители фигурного катания этой страны первыми воочию смогли увидеть и оценить новую полноценную программу действующей олимпийской чемпионки и чемпионки мира:

Днем позже Алина в своем аккаунте похвалилась и подарками от японцев, которые еле уместились на кровати:



Григорий Панин: «зур синяк» от капитана «Салавата Юлаева»



Защитник и капитан уфимского хоккейного клуба пропустит первое в сезоне «зеленое дерби» из-за повреждения. Но наверняка Григорий приготовит сюрпризы в своем Instagram, где он привычно активен. У «Салавата Юлаева» в КХЛ осенью напряженный график игр, но даже в таком изнуряющем расписании Панин находит время для своих любимых путешествий. Так, во второй половине сентября он посетил одно из самых красивых мест Башкортостана — заповедник Шульган-Таш и знаменитую Капову пещеру.

А в октябре капитан «Салавата» выложил брутальное фото с одноклубником Петром Хохряковым. На нем хоккеисты улыбаются и демонстрируют «хоккейный make up» — свои синяки. Селфи сопровождается хештегом #зурсиняк — это отсылка к активностям уфимского клуба в этом сезоне, в которых они используют приставку «зур» («большой»).



Евгений Колесников готов к баскетбольной войне



Баскетбольный УНИКС на прошедшей неделе неожиданно разгромно проиграл в Эстонии местному «Калеву». Защитник казанского клуба Евгений Колесников после той кошмарной встречи опубликовал многообещающее фото с подписью: «Мы встали на тропу войны. Ждем следующей встречи. Нам очень важна поддержка».



Частично реабилитироваться у Колесникова и компании получилось — в среду во Франции УНИКС обыграл местный «Нантер». А уже сегодня казанцы сыграют важнейший матч в Краснодаре против «Локомотива-Кубани». Евгений перед игрой дал понять, что настрой воевать никуда не пропал, и выложил видео, в котором он красиво уронил соперника:

Алексей Спиридонов решает вопросы жителей Уфы

Самый громкий и популярный в соцсетях волейболист страны спустя 6 лет вернулся в Уфу — в межсезонье он подписал контракт с «Уралом». Спортсмен, в профиле Instagram которого стоит подпись «харизматичный блондин», известен своими широкими взглядами, острым языком и открытой душой. В конце сентября на встрече уфимского клуба с мэром города он не постеснялся попросить побыстрее включить отопление:

В аккаунте Спирика всегда много разноплановых фото — здесь и его дети, и его животные, а также куча веселых фото. Как, например, с новоиспеченным одноклубником Николой Йововичем. Сербский связующий недавно стал чемпионом Европы и сфотографировался с кубком для чемпионов в стиле Спиридонова. Алексей также выигрывал этот трофей в составе сборной России в 2013 году. Тогда фото обнаженного чемпиона Европы облетело буквально весь мир. Спустя годы волейболисты вспомнили его:



Евгений Башкиров снова в образе

Несколько матчей текущего футбольного сезона казанский «Рубин» на поле в роли капитана выводил полузащитник Евгений Башкиров. В клубе футболист выступает не больше года, но уже полюбился многим болельщикам и представителям СМИ за свою открытость и неординарность. На днях игрок встретился с поклонницей «Рубина». Последняя шла на встречу с подругами, а вместо них пришел Евгений.

А в своем Instagram Башкиров традиционно выкладывает фото в образе и в черно-белых цветах.

Без грузина нет «Рубина»



В октябре свой долгожданный первый гол за казанский футбольный клуб забил Зурико Давиташвили. Его грузинские одноклубники уже хотя бы по разу отличались за «Рубин», а вот instagram-аккаунт Зука10 (так называется его профиль) пустовал. И вот в домашней игре с «Тамбовом» Зурико прорвало.

А за несколько дней до той игры в аккаунте Давиташвили появилось фото четырех грузинских футболистов «Рубина» на поле стадиона «Центральный».