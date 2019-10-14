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В Татарстане подорожал проезд в электричках

07:00, 14.10.2019 1
В Татарстане подорожал проезд в электричках Фото: Марат Гайфуллин

Сегодня подняли тарифы на проезд в электричках. В среднем цены выросли на 1 процент. Сколько теперь стоят билеты и с чем связано подорожание — в видеосюжете «Реального времени».

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:06
    Все равно на электричках не езжу)
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