Фотомарафон «100-летие ТАССР»: выгрузка шкур на меховой фабрике в Казани, 1929 год

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Фото: из фондов Национального музея РТ

Кустарные мастерские по выделке меха в Татарии были и до революции, и в период НЭПа. Но когда в стране был запущен курс на индустриализацию, в августе 1928 года открылась 1-я Казанская меховая фабрика.

В самом начале периода индустриализации в августе 1928 года в Казани была пущена первая меховая фабрика. Ее создали путем объединения нескольких мелких меховых производств. В Казань прислали квалифицированных специалистов, которые должны были наладить производство: ведь сначала здесь использовались полукустарные методы выделки сырья, которые не подходили для массового производства.

Доходило до того, что специалистов выписывали из немецкого Лейпцига — центра меховой промышленности Европы. Помогли и химики из Казанского университета, которые разрабатывали для фабрик рецепты обработки и окраски шкур.

В красном уголке 1-й Казанской меховой фабрики. 1929 год. Фото: из фондов Национального музея РТ

В 1929 году открыли школу для подготовки молодых специалистов, а в 1930 появилось меховое отделение Казанского кожевенного техникума.

В апреле 1930 года запустили вторую меховую фабрику, их объединили в один завод, который тогда был крупнейшим в Европе по выделке и покраске овчины. Казань быстро стала главным центром меховой промышленности в СССР по итогам первой пятилетки. На тот момент здесь делали половину всех советских меховых изделий.



Людмила Губаева