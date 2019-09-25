Фотомарафон «100-летие ТАССР»: выгрузка шкур на меховой фабрике в Казани, 1929 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 38-я
Кустарные мастерские по выделке меха в Татарии были и до революции, и в период НЭПа. Но когда в стране был запущен курс на индустриализацию, в августе 1928 года открылась 1-я Казанская меховая фабрика.
В самом начале периода индустриализации в августе 1928 года в Казани была пущена первая меховая фабрика. Ее создали путем объединения нескольких мелких меховых производств. В Казань прислали квалифицированных специалистов, которые должны были наладить производство: ведь сначала здесь использовались полукустарные методы выделки сырья, которые не подходили для массового производства.
Доходило до того, что специалистов выписывали из немецкого Лейпцига — центра меховой промышленности Европы. Помогли и химики из Казанского университета, которые разрабатывали для фабрик рецепты обработки и окраски шкур.
В 1929 году открыли школу для подготовки молодых специалистов, а в 1930 появилось меховое отделение Казанского кожевенного техникума.
В апреле 1930 года запустили вторую меховую фабрику, их объединили в один завод, который тогда был крупнейшим в Европе по выделке и покраске овчины. Казань быстро стала главным центром меховой промышленности в СССР по итогам первой пятилетки. На тот момент здесь делали половину всех советских меховых изделий.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Национальный музей Республики Татарстан и Государственный архив Республики Татарстан.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
1 января - в Азербайджанской ССР азербайджанская письменность переведена на латинизированый алфавит.
14 января - образована новая территориально-административная единица: Нижегородская область.
24 января — Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О мерах по усилению антирелигиозной работы».
31 января — Лев Троцкий выслан за пределы СССР.
14 февраля — В Чикаго в День Святого Валентина гангстеры Аль Капоне, переодетые в полицейских, расстреливают семь бандитов из банды Джорджа Морана.
15 февраля — был продлён заключённый 31 декабря 1927 года договор между СССР и Американской еврейской агрономической корпорацией «Агро-Джойнт».
24 марта — в Москве вышел на экран фильм кинорежиссёра А. П. Довженко «Арсенал».
1 апреля — город Грозный, имевший статус автономного города в составе Северо-Кавказского края, включён в состав Чеченской АО постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
15 апреля — советско-афганский отряд под командованием В. М. Примакова, форсировал р. Амударья, вторгся на территорию Афганистана и занял г. Мазари-Шариф.
23—29 апреля — прошла XVI конференция ВКП(б), обратившаяся с призывом повсеместно развивать «социалистическое соревнование». Принята программа 1-й пятилетки. Принято решение провести чистку в партии.
1 мая — в Берлине происходят столкновения между демонстрантами-коммунистами и полицией. В результате погибли 15 человек.
1 июня — в Буэнос-Айресе открылась Латиноамериканская коммунистическая конференция, в которой приняли участие коммунисты из 14 стран Латинской Америки. Завершена 12 июня[7].
28 июня — в Турции президент Мустафа Кемаль начинает борьбу с коммунистической пропагандой.
1 июля — Политбюро ЦК ВКП (б) приняло решение сменить партийно-государственное руководство Азербайджана.
10 июля — китайская армия маршала Чжан Сюэляна захватила КВЖД, принадлежавшую СССР. Начался Конфликт на КВЖД[8].
11 июля — было утверждёно постановление СНК СССР «Об использовании труда уголовно-заключённых», по которому содержание всех осуждённых на срок 3 года и больше передавалось в ОГПУ.
Решением Президиума ВЦИК образован Ненецкий национальный округ с центром в селе Тельвисочном.
Август - В Палестине в результате споров по поводу использования евреями Стены плача в Иерусалиме произошли столкновения между арабами и евреями.
15 августа — состоялось заседание правительственной комиссии по чистке аппарата АН СССР.
16 августа—25 августа — I слёт пионеров СССР.
6 октября — открытие в Ленинграде первого в СССР звукового кинотеатра на 300 мест.
16 октября — III Чрезвычайный съезд Советов СССР утвердил Декларацию о преобразовании Таджикской АССР в Таджикскую ССР.
24 октября — биржевой крах начинается в «чёрный четверг» (в полдень биржа закрывается) и продолжается в «чёрный понедельник» — 28 октября, сразу после открытия биржи, и в «чёрный вторник» 29 октября. Начинается мировой экономический кризис 1929—1933 гг. («Великая депрессия»).
10—17 ноября — на пленуме ЦК ВКП(б) Николай Бухарин вновь обвинён в «правом уклоне» вместе с двумя другими лидерами — А. И. Рыковым и М. П. Томским и выведен из состава Политбюро ЦК ВКП(б)[13]. На пленуме был взят курс на ускоренное проведение коллективизации, принято решение о создании Наркомзема (образован в декабре).
15 — 25 декабря — в СССР отмечалось 50-летие И. В. Сталина.
27 декабря — И. Сталин провозгласил политику «ликвидации кулачества как класса».
В Новосибирске вышла книга «Завоевание межзвёздных пространств», в которой впервые представлены расчёты трассы, по которой через 40 лет американские астронавты долетят до Луны. Книга была напечатана в типографии Сибкрайсоюза тиражом 2 тысячи экземпляров. Её издал на свои средства, полученные за изобретения и рационализацию, А. И. Шаргей.
Г. Гамов, Р. Аткинсон[en] и Ф. Хоутерманс высказывают предположение, что источником энергии Солнца является термоядерная реакция.
В США уже построено 377 небоскребов в 21 и более этажей.
Нобелевские премии
Физика — Луи де Бройль — «За открытие волновой природы электронов».
Химия — Артур Гарден и Ханс фон Эйлер-Хельпин
Медицина и физиология — Христиан Эйкман, Фредерик Гоуленд Хопкинс.
Литература — Томас Манн — «За великий роман „Будденброки“, который стал классикой современной литературы».
Премия мира — Фрэнк Биллингс Келлог
В Казани трое замученных мужиков привезли на лошади кучу бараньих шкур.
А две пары комсомольцев договариваются, что делать вечером.
И весь Мир уже готовится к новой Мировой войне...
В Финскую войну 1939 года много бойцов Красной Армии погибло от холода, когда финские войска пулеметным огнем принуждали красноармейцев просто лежать в снегу.
После Финской войны у Красной Армии появились добротные Казанские полушубки, шапки, рукавицы и валенки - тоже казанские.
Во вторую Великую Отечественную войну тёплая одежда играла не меньшую роль, чем танки и самолёты - минус 35 градусов под Москвой и Сталинградом это не шутки, а суровая реальность.
Наши войска в теплой одежде - могут воевать.
Нацистские войска, рассчитывовавших на блиц-криг в тоненьких шинелях, в которых они входили в Париж - замерших хоронили только весной.
До 80% полушубков и прочей тёплой одежды выпускалось в Казани.
Казань давно заслуживает звания "Город трудовой славы".
И ведь Казань выпускала во время войны не только тёплую одежду, но и самолеты, пороха, снаряды, ковала ядерный щит нашей Родины.
Извините за павос.
И конечно это надо вспомнить в предверии юбилея 100-летия ТАССР.
Спасибо уважаемым автору, РВ и НМ РТ за прекрасный фото-марафон.
А фотки просто замечательные - отражают реальность того времени, старая конная тяга новое социалистическое соревнование.
Главным событием всесоюзного и мирового масштаба в 1929 году была высылка Троцкого из СССР и отстранение его соратников от ключевых руководящих постов в ВКП(б), государстве и промышленности.
Это означало, что мировые марксисты-террористы проиграли во внутри партийной борьбе "местечковым" марксистам-террористам за сроки разжигания Мировой марксистской (коммунистической) революции.
Первые во главе с Троцким жаждали как можно быстрее развязать Мировую войну в Европе и Азии и превратить её в Гражданскую, а потом в Мировую "революцию".
Вторые во главе со Сталиным хотели сперва создать тяжёлую промышленность, на базе которой создать мощную современную Красную Армию, а уж потом бросить её на разжигание Мировой коммунистической революции.
Высылка Троцкого из СССР и взятый "курс" на ускоренную коллективизацию и индустриализацию свидетельствует о том, что группировка марксиста Сталина победила группировку марксиста Троцкого.
Эти моменты прекрасно и передают опубликованные фотографии.
позднее 26 сентября 1929 г.
"...Пленум констатирует, что Бюро ОК своевременно развернуло организационно-политическую компанию против султангалиевщины, проведя решительную идейную и организационную борьбу против местных агентов султангилиевщины.
...
Особое значение имеет работа по яналифу. К 10-й годовщине окончательное устранение из жизни арабского алфавита остается нашей задачей. ... Предстоящие месяцы до 10-летия Татарской республики должны быть месяцами борьбы за яналиф в каждой деревне, волости, кантоне, предприятии и учреждении".
Один из руководителей ТАССР Султан-Галиев был соратником Троцкого в деле немедленного начала Мировой марксистской революции, создания Мирового мусульманского коммунизма.
А переход народов СССР на латинскую ащбуку (в том числе и русских) это был один из этапов подготовки Мировой марксистской революции.
Следующий этап переход всех пролетариев на международный язык эсперанто - чтобы было легче пролетариям под руководством марксистской партии договорится о свержении проклятых буржуев на всём Земном шаре, на всей планете Земля.
Выгнав марксиста Троцкого, оставшиеся "руководить"марксисты через 10 лет начали сворачивать латинскую азбуку по всему СССР, но помешала Мировая война, а потом помер Сталин.
Который правда успел по требованию США и их союзников разогнать в 1943 году Коммунистический Интернационал (Коминтерн), планировавший и в США установить диктатуру "пролетариата".