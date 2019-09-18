Персидская Википедия: независимый источник или инструмент правительства?

Чем «свободная» энциклопедия для иранцев отличается от версий на других языках?

Википедия, одна из крупнейших интернет-энциклопедий в Сети, позиционирует себя как «свободная энциклопедия». Применимо ли такое определение ко всем странам и регионам, которые используют ресурс? Например, в Иране Википедия (точнее, ее версия на персидском языке) постепенно становится инструментом государственной пропаганды. О различиях английской и персидской версий энциклопедии, идеях трансформации ресурса в НКО и внутриполитической ситуации в Иране рассказывает исследователь Сина Зекават в материале для медиаплатформы openDemocracy.

Недавно в Министерстве культуры Ирана прошло мероприятие, посвященное вопросам внедрения тактических приемов Википедии в коммуникации. На встрече одна участница задала вопрос:

«От лица Википедии или ее управляющих можете ли вы вмешиваться в какие-то внутренние отношения, которые, как вы считаете, существуют между различными аккаунтами? Например, можете ли вы утверждать, что определенные пользователи взаимодействуют друг с другом?»

Вместо ответа на вопрос один из представителей коллегии, которая состояла только из мужчин, рассмеялся и сказал:

«Скажем так, здесь эти ребята играют роль Везарат-э-Эршада (Минкульт с функцией Комнадзора, — прим. ред.) в Википедии. То есть они могут закрыть один аккаунт, открыть другой, дать предупреждение и так далее. Но они даже сильнее, чем Везарат-э-Эршад. У них в руках есть ключи. Это то же самое, когда Везарат-э-Эршад запрещает публикацию определенной газеты, и она автоматически не выпускается».



Везарат-э-Эршад (полное название — Везарат-э-Фарханг ва Эршад-и ислами, — прим. ред.) — Министерство культуры и исламской ориентации Ирана. Это орган власти, ответственный за разрешение любой культурной, политической и творческой деятельности, мероприятий, публикаций в стране. Вкратце, Везарат-э-Эршад — главный институт, который отвечает за предварительные запреты и цензуру.

Везарат-э-Эршад — Министерство культуры и исламской ориентации Ирана, орган власти, ответственный за разрешение любой культурной, политической и творческой деятельности, мероприятий, публикаций в стране. Фото russiancouncil.ru

Я не мог поверить своим ушам. В моей голове немедленно начали появляться вопросы: «Как может менеджер или редактор Википедии сравнивать себя с государственным органом власти, который отвечает за цензуру в стране? Кто эти люди? Знают ли об этом создатели Википедии?».

Но перед тем, как пойти дальше, я должен вернуться на несколько дней назад и объяснить, как я впервые прослушал аудиозаписи этого мероприятия.

Одна тема, два разных описания

История началась, когда я читал статью об участии Ирана в гражданской войне в Сирии в англоязычной Википедии. Чисто из любопытства я решил сравнить английскую версию с персидской, чтобы посмотреть, в чем они совпадают, а в чем различаются. Я обнаружил, что они разительно отличаются не только количеством информации, которая представлена читателям на обеих страницах, но и самим описанием одной и той же темы, подаваемой на разных языках.

В английской версии приведены 150 источников из самых разных ресурсов, в персидской версии их всего 45, причем половина из них — несуществующие страницы иранских государственных СМИ. Английская версия состоит из 14 разделов, включая детальную хронологию вторжения Ирана в Сирию с 2011 года. Персидская версия по большей части состоит из длинных, ничем не подкрепленных отрицаний и теорий, основанных на заявлениях иранских чиновников. Наиболее примечательно, что в персидской версии есть целый раздел, в котором предполагаемые военные преступления, совершенные Ираном при поддержке религиозных групп, называются просто «теорией».

Они разительно отличаются не только количеством информации, которая представлена читателям на обеих страницах, но и самим описанием одной и той же темы, подаваемой на разных языках. Фото opendemocracy.net

Затем я решил проверить в Википедии страницу о Башаре Асаде. Английская версия подробно излагает экономическую и социальную политику династии Асадов, которая в итоге и привела к революции в 2011 году. Там даже существует специальный раздел, посвященный текущим международным судебным делам, которые были возбуждены против него как военного преступника. Другой значительный раздел описывает широкую поддержку, которую Асад получает от европейских и американских организаций и лиц ультраправых и неонацистских взглядов. Все это превращает английскую страницу в относительно надежный источник информации.

Тем временем персидская версия приводит множество сомнительных фактах о прошлом Асада и его семьи и изображает его как образованного и компетентного лидера, который противостоит «восстанию, управляемому Израилем», как он сам себя преподносит. В персидской версии мы встречаем обычную проасадскую пропаганду, которая показывает его как одинокую жертву западной агрессии. Разумеется, описание прекрасно подходит к провоенным установкам, которые Иран транслирует своим гражданам в течение последних 8 лет.

Даже при том что двойственность описаний на разных страницах одного и того же очень важного современного события показалась мне странной, это произошло только после того, как я наткнулся на изображение, приведенное ниже, из-за которого я всерьез стал сомневаться в нейтральности и независимости персидской Википедии.

Фотография изображает человека, который выступает со сцены (фото ниже). Он стоит перед большим изображением Мохаммада Джавада Зарифа, министра иностранных дел Ирана. Над изображением расположен текст (каллиграфия): «Рациональные аргументы, нейтральные взгляды и толерантность к мнению противника». Логотип рядом с фотографией гласит: «Совместное осмысление: 14-я годовщина персидской Википедии». Джавад Зариф — политик, получивший известность среди борцов за права человека как «иранский Пиноккио». Его обвиняли во лжи и манипуляциях на дебатах. Начиная с казней гомосексуалистов в Иране, которые исполнялись согласно «моральным принципам», и заканчивая убийством мирных жителей в Сирии во имя «региональной стабильности», Зариф постоянно либо отрицал, либо защищал худшие преступления Ирана. Так почему его фото сопровождает мероприятие, посвященное Википедии?

Фотография изображает человека, который выступает на сцене. Он стоит перед большим изображением Мохаммада Джавада Зарифа, министра иностранных дел Ирана. Фото opendemocracy.net

Институционализация и трансформация Википедии в НКО в Иране

Персидская Википедия была официально запущена в 2003 году. Однако проводить официальные публичные мероприятия в качестве сообщества она начала только с 2016 года. Первое мероприятие прошло 6 августа 2016 года в Университете Ахваза под названием «Празднуя 500-ю статью в персидской Википедии». На странице мероприятия в Википедии перечислены выступающие, среди которых есть основатель ресурса Джимми Уэльс — он выступил перед гостям по видеосвязи. Второе мероприятие прошло в Эсфахане 22 декабря 2017 года под названием «Совместное осмысление и празднование 14-й годовщины персидской Википедии». Третье, самое недавнее мероприятие было 11 сентября 2018 года — «Профессиональная встреча по вопросам внедрения тактических приемов Википедии в коммуникации». Встреча была проведена в коллаборации с Министерством культуры и исламской ориентации Ирана и пролила яркий свет на организационные связи между персидской Википедией и иранским государством.

Один из докладчиков последнего мероприятия — Мохсен Салек (известен в Сети под псевдонимом в Википедии «Мардетанха» — одинокий мужчина), он был представлен как «старший управляющий и чиновник» персидской Википедии. Следующий выступающий — Ахмад Амери, представлен как координатор образовательных программ Википедии. Араш Сулеймани (человек, который выступает на сцене с фотографией Джавада Зарифа) и Мохаммад Хейдарзадех были также представлены как главные менеджеры персидской Википедии. Наконец, пожалуй, наиболее значимым было присутствие Хамида Зиаэйя Парвара, главы бюро медиаисследований и планирования Ирана — подучреждения Министерства культуры Ирана.

Назначенный на должность в 2018 году Зиаэей Парвар — важная фигура в медиаменеджменте Ирана. Он работал в нескольких государственных и исследовательских институтах, уделяя особое внимание отношениям между обороной и медиа. Наиболее ярким моментом его карьеры стал выпуск объемной книги «Мягкая война: версия медиавойны», в которой давался стратегический анализ методов мониторинга и контроля внутренней медиасферы. В книге утверждается, что из-за десятилетиями продолжающегося идеологического изоляционизма Иран в настоящий момент плохо подготовлен и не способен использовать интернет в собственных национальных интересах. Таким образом, существует пробел и необходимо разрабатывать более продуманные, современные и действенные медиастратегии. Одним из решений, предложенных в книге, называется развитие стратегического сотрудничества между частным и государственным сектором.

«Профессиональная встреча по вопросам внедрения тактических приемов Википедии в коммуникации». 2018 год. Слева направо: Ахмад Амери, Араш Сулеймани, Мухаммед Гейдарзаде, Мохсен Салек и Хамид Зиаэй Парвар. Фото opendemocracy.net

В своей заключительной речи Зиаэй Парвар поддержал идею официальной трансформации персидской Википедии в Иране в НКО при министерстве культуры:

«Говоря о предположении сформировать официальную основу для персидской Википедии, о идее, которую мои коллеги обсуждали здесь совместно с Национальной библиотекой: здесь и сейчас я обещаю вам, что на заседании совета директоров я обязательно упомяну об этой просьбе. Сам я отношусь к этой идее положительно. Как минимум мы сможем обеспечить новую организацию офисным помещением в Министерстве культуры и исламской ориентации. Говоря о формировании НКО, мы сможем обратиться за помощью к нашим друзьям в Министерстве внутренних дел Ирана, поэтому это предложение также реализуемо. На совещании мы обсудим оба вопроса, чтобы получить все необходимые разрешения».

Все это — грубое противоречие знаменитому слогану Википедии о «нейтралитете» и «независимости» от правительственного влияния.

Безнаказанность в политике как «защита личного пространства»

Другой вопрос, который несколько раз поднимал Зиаэй Парвар и другие спикеры в качестве важной проблемы, касался защиты личных страниц чиновников от «атак и кампаний», координируемых «смутьянами». В Иране, как и в любой недемократической стране, защитники социальной справедливости и прав меньшинств, журналисты, художники, юристы, феминисты, члены профсоюзов, защитники окружающей среды и все, кто как-либо пытается пошатнуть статус-кво пропаганды, контроля и притеснений, автоматически определяются государством как «смутьяны».

Решение, предложенное коллегией персидской Википедии, простое: «Мы блокируем страницы и не допускаем такие атаки», — сказал Мохсен Салек. В политической системе Ирана есть множество нарушителей прав человека (от судей до командиров полиции, сотрудников тюрем, духовенства и им подобных), которые были или являются соучастниками различных преступлений в стране. Естественно, эти люди в полной мере используют свою безнаказанность и защищенность системой. Защитники прав человека борются изо всех сил, чтобы эти люди несли ответственность за свои преступления. Википедия была одним из немногих онлайн-пространств, где могли быть опубликованы страницы с биографиями таких людей. Но, судя по всему, даже такая маленькая возможность для борьбы сейчас отбирается у активистов во имя «защиты личного пространства людей»:

«Вторжение в личное пространство людей запрещено в Википедии, в любом разделе платформы… Например, в Иране мы встречали такие ситуации: какой-то человек еще не получил официального приговора в суде, приговора, который основан на уликах и доказательствах, то есть на данный момент он только подозревается в убийстве. Но к моменту, когда он может доказать свою невиновность, его уже унизили и опозорили на сотнях различных иранских сайтах. Но с Википедией все по-другому, мы не допустим публикации таких новостей так просто… только после опубликованных и проверенных сотен статей в государственных СМИ», — говорит Ахмад Амери. По существу, это означает, что активисты смогут использовать только подтвержденную информацию, выпускаемую той же системой, которая активно защищает и оставляет безнаказанными политиков-преступников, управляющих страной.



«Мы блокируем страницы и не допускаем такие атаки», — сказал Мохсен Салек. Фото berasad.com

Министерство правды Оруэлла?

Персидскую Википедию предлагают зарегистрировать в качестве так называемой неправительственной организации при государственном учреждении, которое отвечает за цензуру в стране. Эта идея описана Джорджем Оруэллом. В романе-антиутопии «1984» Министерство правды разработало сложную систему производства пропаганды, которая создает и производит «правду» в соответствии с каждым кризисным моментом, с которыми сталкивается Большой Брат и его правительство. На внешних стенах здания министерства написаны три слогана Партии: «Война — это мир», «Свобода — это рабство», «Незнание — это сила».

Рост сторонних медийных НКО, аналитических центров и PR-компаний, которые помогают подчистить содержание СМИ в интересах авторитарных государств региона, не является уникальным событием для Ирана. Саудовская Аравия, Израиль, Турция, Сирия и Судан также вовлечены в такие проекты. Например, «Фейсбук» все чаще критикуется за удаление постов и блокировку аккаунтов, которые принадлежат сирийским, палестинским, курдским и кашмирским журналистам и писателям под предлогом «стандартов общества».

Военный совет Судана нанял канадскую лоббистскую фирму и заплатил ей 6 миллионов долларов для создания «благоприятного медиафона».

Иран пытается догнать новый тренд «цензуры на аутсорс» и для этой цели может использовать персидскую Википедию. То, как уже далеко зашла персидская Википедия, становясь сообщником иранского правительства, просто шокирует. Государство, которое официально воюет с инакомыслием, одновременно позиционирует себя в мире как «демократическую» и «прогрессивную» страну через «незначительных» персонажей типа Рухани и Зарифа. В сегодняшнем Иране принуждения к признательным показаниям, пытки, казни и случаи смерти в тюрьме стали обычными формами давления, направленного против журналистов, юристов, учителей, студентов, членов профсоюзов, феминистов, защитников языков меньшинств и других.

Неясно, сколько людей на высоких должностях в Википедии осведомлены о развивающихся отношениях между персидской Википедией и правительством Ирана. Однако видеосообщение основателя Википедии Джимми Уэльса, которое было показано на публичном мероприятии в 2015 году в Иране, удивляет, а точнее, вызывает тревогу. Тем более что в другом ролике, записанном несколько лет назад, Уэльс сам много говорит о том, как писателям в Иране приходится «рисковать жизнью» ради своего дела. Это подтверждает тезис, что Уэльс полностью осведомлен о систематической цензуре и притеснениях внутри страны.

Иран пытается догнать новый тренд «цензуры на аутсорс» и для этой цели может использовать персидскую Википедию. Фото berasad.com

Отдельная опасность усиливающегося сотрудничества персидской Википедии и правительства Ирана заключается в присвоении и переложении таких понятий, как «независимое медиа», «нейтральность» и «объективность». Это позволяет правительству постепенно отдаляться от традиционной цензуры и переходить к более сложным, запутанным и гибким цензурным механизмам. Этот механизм не просто умаляет факты или оппозиционные мысли, а использует их и даже включает в аппарат государственной пропаганды. Такие способы могут быть устаревшими грязными трюками в «ящике инструментов» западных либеральных правительств, но Иран сейчас ищет свой путь в этой «коробке».