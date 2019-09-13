Руслан Шагалеев, Иннополис: «Программистам на постсоветском пространстве можно платить значительно меньше»

Мэр Иннополиса — о советском образовании, заработках программистов и конкуренции с Западом

Сегодня отмечается Международный день программиста. Одним из мировых центров, где живут и трудятся представители этой профессии, является Иннополис. Корреспондент «Реального времени» побеседовал с Русланом Шагалеевым, мэром города, где рождаются высокие технологии. В ходе интервью градоначальник высказался о заработках российских и зарубежных айтишников и прокомментировал проблему миграции специалистов.

«Специальность программиста сейчас достаточно востребована»

— Руслан Ринатович, можно ли назвать профессию программиста топовой для XXI века? Обязателен ли навык программирования в современном мире?

— Мы живем в быстро меняющемся мире, так что я не стал бы мерить категориями веков. Я уверен, что в XXI веке, одну пятую которого мы уже практически прожили, динамика развития технологий будет такова, что мы увидим смену нескольких парадигм, в том числе с точки зрения профессий.

Если смотреть широко, то на сегодняшний день роль программиста важна с точки зрения востребованности и формирования добавочной стоимости вновь создаваемой индустрии — индустрии 4.0, индустрии программного обеспечения, индустрии продуктов, сервисов и так далее.

Специальность программиста — на современных, актуальных языках — сейчас достаточно востребована, причем по всему миру, в том числе и в России. Она дает возможность иметь хороший, стабильный заработок и заниматься при этом интересной, во многом творческой работой.

Специальность программиста — на современных, актуальных языках — сейчас достаточно востребована, причем по всему миру, в том числе и в России. Она дает возможность иметь хороший, стабильный заработок и заниматься при этом интересной, во многом творческой работой

— В республике реализуется ряд нацпроектов, и один из них — «Образование». В проекте заметен упор на прививание цифровых компетенций как школьникам, так и преподавательскому составу. Как вы оцениваете данный вектор?

— На мой взгляд, в современном мире это обязательное требование. Необходимо прививать навыки и азы алгоритмического мышления, начиная с первого класса, хотя, думаю, даже еще раньше. Да, наверное, не все станут программистами, когда вырастут, и это хорошо, однако эти навыки не зря перешли из разряда hard skills в soft skills. Фактически это сопоставимо со знанием этикета, английского языка, родного языка. Это знание, которое необходимо человеку для социализации в современном обществе. Поэтому я считаю, что инициатива правильная, своевременная и абсолютно полезная.

«Программистам на постсоветском пространстве можно платить значительно меньше, чем тем, кто живет в Европе или США»

— Многие эксперты сходятся во мнении, что сильнейшие айтишники, и программисты в том числе, готовятся именно на постсоветском пространстве. Чем это объясняется? Связано ли это с системой образования?

— Выскажу сугубо личное мнение: на мой взгляд, это связано с достаточно мощной академической школой, берущей свое начало еще с советских времен, а также с уровнем преподавания такого важного предмета, как математика. Программы наших общеобразовательных школ и высших учебных заведений во многом формируются исходя из того, что было создано еще в Советском Союзе.

Математика — это то, что необходимо для того, чтобы стать хорошим программистом. По этому предмету нашим школьникам и студентам даются базовые знания очень хорошего уровня. Вообще, что такое «хороший программист»? Это специалист, который пишет правильный, чистый и грамотный код, а базой для этого, несомненно, служит математика.

В консервативности нашей системы образования есть и хорошие, и плохие стороны, и одна из хороших как раз заключается в том, что программа по высшей и дискретной математике будет иметь продолжение в нашей системе образования. Это то, что нам ни в коем случае нельзя растерять

— То есть это наследие советской математической школы.

— Да, и, к слову, во многих образовательных учреждениях нашей страны работают преподаватели, оставшиеся еще с тех времен, и они успешно передают свой опыт другим поколениям. В консервативности нашей системы образования есть и хорошие, и плохие стороны, и одна из хороших как раз заключается в том, что программа по высшей и дискретной математике будет иметь продолжение в нашей системе образования. Это то, что нам ни в коем случае нельзя растерять.

— Действительно ли за нашими IT-специалистами идет охота в крупных зарубежных компаниях?

— Да, и связано это с двумя вещами. Во-первых, у нас есть очень хорошая база, соответственно, программист, получив специфические навыки, касающиеся конкретного языка программирования, а также имея мощную математическую подготовку, быстро становится специалистом топового уровня. Во-вторых, программистам на постсоветском пространстве можно платить значительно меньше, чем тем, кто живет в Европе или США.

По большому счету программированием можно заниматься удаленно — это не месторождение, и вам не нужно сидеть рядом с заказчиком. Вы можете проживать в Белоруссии, России, Казахстане или любой другой стране и выполнять необходимую работу. В то же время задача работодателя — минимизировать свои расходы, так что он может платить вам по рынку, который сформирован именно в вашей стране. Востребованность наших специалистов в том числе связана с этим моментом.

«Многие, действительно, не выдерживают и возвращаются»



— Про описанный выше феномен мы слышим достаточно часто, а наблюдается ли в какой-то мере зеркальная тенденция?

— Насколько мне известно, обратная тенденция действительно есть. Это связано с тем, что технологии, языки программирования, программное обеспечение сейчас в основном рождаются на Западе. В то же время IT- и телеком-компании остро нуждаются в специалистах высокого уровня.

В целом это нормально — все-таки сейчас наблюдается общая тенденция глобализации. Идет постоянный обмен информацией и знаниями.

Зарубежные специалисты необходимы как в управлении крупных компаний и сфере образования, так и для того, чтобы наши специалисты перенимали их опыт. Могу привести в пример Университет Иннополис, где трудятся профессора и научно-педагогические сотрудники из 22 стран с опытом работы в мировой IT-индустрии. Это связано с тем, что они преподают дисциплины мирового уровня, плюс они сами жили и работали в этой индустрии на Западе.

Фото Максима Платонова

Зарубежные специалисты необходимы как в управлении крупных компаний и сфере образования, так и для того, чтобы наши специалисты перенимали их опыт. Могу привести в пример Университет Иннополис, где трудятся профессора и научно-педагогические сотрудники из 22 стран с опытом работы в мировой IT-индустрии

— Наши специалисты предпочитают по возможности все-таки уезжать за границу, нежели оставаться на родине. С какими системными проблемами, на ваш взгляд, это может быть связано?

— Вопрос, конечно, достаточно комплексный и сложный. Начнем с того, что я уже говорил: для того чтобы работать в крупной компании, не обязательно быть привязанным к ней физически. Человек может работать из любой точки мира. Человек хочет жить около моря — он едет и работает оттуда дистанционно. Это нормальная ситуация для специалиста, который может позволить себе это сделать.



Как можно изменить ситуацию с оттоком специалистов? Необходимо создать условия. Сейчас города, страны и субъекты борются за человеческий капитал, поскольку основным средством производства становится человек. Не ресурс, не сырье, а человек. Нужно создавать условия, чтобы он хотел жить, работать, рожать и растить детей именно в той точке, где он находится.

На мой взгляд, одна из главных целей нашего города — создание таких условий. Человек, приехавший к нам, должен чувствовать себя свободным и востребованным. У него должны быть достойные условия для жизни, обучения, занятий спортом и отдыха. В то же время его дети должны иметь возможность ходить в хороший садик или школу. В принципе, в этом нет никакой rocket science — просто нужно обеспечить хорошие условия для жизни.

Человек не склонен переезжать в принципе, а за рубеж, в чуждую для него среду — особенно. Там людей разделяет даже не языковой барьер, поскольку язык — дело поправимое. Дело в том, что за границей немного другие культурные ценности и иная культурная среда. Ни для кого не секрет, что люди в России очень открыты друг к другу, и по этой причине переезд за границу, где нет такой культуры, может стать серьезным испытанием. Многие, действительно, не выдерживают и возвращаются.

Фото Романа Хасаева

Человек, приехавший к нам, должен чувствовать себя свободным и востребованным. У него должны быть достойные условия для жизни, обучения, занятий спортом и отдыха. В то же время, его дети должны иметь возможность ходить в хороший садик или школу. В принципе, в этом нет никакой rocket science — просто нужно обеспечить хорошие условия для жизни

Помимо хороших условий, молодому поколению (я говорю о тех, кто родился после 1990 года) очень важно чувствовать себя востребованным, выполнять нетривиальные задачи, быть вовлеченным в интересные проекты и, конечно, получать достойное материальное вознаграждение.

Вообще, современная молодежь переходит от модели владения к sharing-модели. Это поколение очень любит путешествия, а для этого нужны деньги и возможность работать удаленно. В этом плане IT-индустрия в целом и программирование в частности — один из идеальных вариантов.