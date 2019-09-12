Ведущие компании представят свои цифровые кейсы на IOT&AI WORLD SUMMIT RUSSIA 2019

Среди них — производители, перевозчики, ритейлеры и банки

Проекты ведущих мировых компаний в области цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта и интернета вещей будут представлены на Всемирном цифровом саммите (16+) в Казани, который пройдет 1-2 октября 2019 года.

Как компании входят в четвертую промышленную революцию

Интернет вещей и искусственный интеллект — одни из ключевых технологий, необходимых для проведения цифровой трансформации. Четвертая промышленная революция продолжает качественно менять правила работы целых отраслей — от ритейла и нефтегаза до финансов и логистики. Компании, которые внедряют цифровые технологии в свои бизнес-процессы, отмечают следующие преимущества:

сокращение затрат и минимизация рисков

улучшение клиентских сервисов

оптимизация бизнес-процессов и повышение прибыльности

повышение производительности труда

принятие верных управленческих решений.

К примеру, в компании «Аэрофлот», цифровизация — один из приоритетных векторов развития компании. Как говогрит CIO компании Кирилл Богданов, использование цифровых технологий позволяет предоставлять каждому пассажиру персонализированные предложения на основе предыдущего опыта взаимодействия с компанией. А внедрение единой платформы жалоб и обращений позволяет добиться мгновенной коммуникации между пользователями и ответственным персоналом, что значительно повышает лояльность клиентов. Кроме того, с помощью технологий искусственного интеллекта определяется тональность и тематика ключевых вопросов для дальнейшего анализа и внедрения мер, способствующих улучшению клиентского сервиса.

В «Газпромнефти» цифровые технологии используются на всех этапах работы — от разработки месторождения до обслуживания скважин. По словам председателя правления компании Александра Дюкова, только внедрение системы искусственного интеллекта позволяет повысить эффективность принятия решений на 25% и снизить время оценки потенциальных мест для бурения до нескольких минут (ранее этот процесс мог растянуться на несколько месяцев).

Финансовая отрасль тоже использует преимущества внедрения искусственного интеллекта, больших данных и интернета вещей. Вице-президент Ассоциации российских банков и член совета директоров «Юнистрим» Олег Скворцов отмечает, что цифровизация уже позволяет финансовым учреждениям повышать продажи, улучшать клиентский сервис и эффективно управлять рисками. Кроме того, новые технологии позволяют разрабатывать максимально точечные предложения для клиентов банков. К примеру, в банке «Открытие» используются специальные модели машинного обучения, которые позволяют выдавать самые релевантные предложения конкретному клиенту в нужный момент времени.

В ПАО «КАМАЗ» оцифровка процессов уже позволила существенно повысить производительность труда. Цифровизация охватила большинство ключевых процессов — от проектирования до продажи автомобилей. Для оптимизации расстановки оборудования и персонала используются такие технологии, как «цифровой двойник» производственных цехов. На производстве активно внедряется роботизация, а проектирование и проведение испытаний моделей в различных комплектациях происходит, прежде всего, в цифровом пространстве: это сильно удешевляет процесс реорганизации.

Полным ходом идет и цифровизация ритейла. В рамках ПМЭФ-2019 компания «Магнит» подписала соглашение с Microsoft по созданию модели машинного обучения для прогнозирования спроса в магазинах. На базе Microsoft Azure разработают индивидуальные клиентские предложения, построят коммуникацию между всеми подразделениями, внедрят инструменты по оптимизации бизнес-процессов. Генеральный директор розничной сети «Магнит» Ольга Наумова считает, что проведение цифровизации позволит лучше понимать желания покупателей, формировать выгодные предложения и повышать уровень клиентского сервиса во всех магазинах сети.

Всемирный цифровой саммит

Все эти и другие проекты ведущих мировых компаний в области цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта и интернета вещей будут представлены на Всемирном цифровом саммите в Казани, который пройдет 1-2 октября 2019 года.

Это уникальное мероприятие, которое отражает главные мировые тренды в сфере интернета вещей и искусственного интеллекта. Представители крупнейших компаний из различных секторов (нефтегаз, ритейл, финансы, государство, ЖКХ и др.) станут спикерами саммита и подробно расскажут про все тонкости, сложности и результаты внедрения проектов в области цифровизации.

Участие в саммите позволит получить реальный практический опыт в области применения цифровых технологий, оптимизировать затраты компании и внедрить рабочие цифровые модели для быстрого повышения прибыли. Здесь соберутся более 2500 делегатов и 200 отраслевых экспертов-практиков из 25 стран.

В первый день саммита Киран Панде, представитель международного аэропорта Хитроу (Лондон) в рамках потока «Цифровой транспорт и логистика» выступит на тему: «Бизнес преимущества использования цифровых технологий в аэропорту Хитроу: высокая надежность, сокращение затрат, быстрый и удобный сервис для пассажиров».

Спикер: Киран Панде Текущая должность: СТО, Airport Heathrow, London Более 20 лет опыта работы с данными и аналитикой в таких ролях, как руководитель BI & CRM, руководитель отдела больших данных и информационной архитектуры предприятия, цифровое преобразование, менеджер по глобальной аналитике, менеджер проектов BI. Работал в Министерстве внутренних дел Великобритании, Marks & Spencer, Великобритания , GE Power Systems, США, FORD World Hq. Детройт, США, KPMG Consulting — США и Южная Африка.



В рамках потока «Финтех» Олег Скворцов (Юнистрим) представит «Альтернативный взгляд на экосистемы, маркетплейсы и маленького человека в условиях цифровизации». В своем докладе он затронет такие проблемы, как протест клиентов против «агрессивных продаж», навязывания услуг и сбора личных данных, а также обозначит новую концепцию выживания на рынке, где на первое место выходит конечный потребитель.

Спикер: Олег Скворцов Текущая должность: Олег Скворцов, член Комитета АРБ по информационным и интернет технологиям, член Совета Директоров в Юнистрим Ранее занимал должность заместителя председателя правления и первого вице-президента банка «Ренессанс Кредит», где руководил всеми продажами банковских продуктов, включая дистанционные каналы (телемаркетинг), а также сетью дистрибуции банка на территории России. С 1998 года Олег Скворцов бессменно возглавляет Комитет по банковским и интернет-технологиям Ассоциации Российских Банков (АРБ). Кроме того, является членом Совета Московского Банковского Союза.

Представитель компании McKinsey Анош Таккар поделится опытом внедрения компонентов цифровой трансформации промышленного предприятия. После выступления спикер проведет инновационный диалог на тему «Как преобразовать весь бизнес с помощью интеллектуальных возможностей IIoT и стать цифровой промышленной компанией?». Представленные кейсы будут максимально полезными для представителей нефтяной отрасли.

Спикер: Анош Таккар Текущая должность: Старший консультант в международной нефтегазовой практике McKinsey. C 2016 по 2019 занимал должность директора по цифровым технологиям (CDO) в компании Shell. Отвечал за разработку цифровой стратегии Royal Dutch Shell. Более 20 лет опыта работы в нефтегазовой, высокотехнологичной, металлургической, программной и автомобильной областях.

Джакомо Венери из Baker Huhges GE company представит доклад на тему «Разработка цифровых продуктов в области I-IoT», где подробно расскажет о внедрении проектов IoT в работу компании, а также о ключевых этапах разработки IoT-аналитики: прогнозном обслуживании, обнаружении аномалий и оптимизации производства.

Спикер: Джакомо Венери Текущая должность: Инженер по внедрению искусственного интеллекта Baker Hughes GE company, Италия Занимается разработкой цифровых продуктов в сфере I-Iot в нефтяном и газовом секторе. Автор книги «Практический промышленный Интернет вещей: создание мощной промышленной инфраструктуры IoT с использованием промышленности».

О том, как функционирует умная фабрика Hugo Boss в Измире (Турция), расскажет руководитель отдела IT компании Эркут Экинчи. В рамках потока «Цифровой ритейл» Эркут Экинчи выступит на тему: «Умная фабрика в Измире — опыт Hugo Boss. Трехэтапная трансформация: 1. Цифровое преобразование. 2. Робототехника и автоматизация. 3. Искусственный интеллект».

Спикер: Эркут Экинчи Текущая должность: Руководитель отдела информационных технологий, Hugo Boss



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