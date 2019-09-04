Бизнес на продажу: заводы, гостиницы, мобильные парикмахерские

Обзор наиболее интересных предложений о продаже готового бизнеса в Татарстане

В Татарстане сейчас продается более 150 готовых бизнесов, из них почти 100 — в сфере услуг, 65 — в сфере торговли, на производственные бизнесы приходится лишь 23 объявления, впрочем, два производственных лота как раз самые дорогие: в 85 млн рублей покупателю обойдутся алюминиевый завод или производство пивной тары в Казани. За какую сумму можно стать арендатором «Пятерочки» или АЗС, владельцем частного детского сада или мобильной парикмахерской, читайте в обзоре «Реального времени».

Алюминиевый завод в Казани — за 85 млн рублей

На сайте объявлений Avito сейчас продается более 150 готовых бизнесов, из них почти 100 — в сфере услуг, 65 — в сфере торговли, на производственные бизнесы приходится лишь 23 объявления, но два лота из них — самые дорогие. За 85 млн рублей, например, можно купить завод по литейному производству вторичного алюминия с лицензией на заготовку, хранение и переработку лома черных и цветных металлов. Месячная мощность завода — 400—500 тонн, валовая ежемесячная прибыль до отчисления налогов — 3,5—4,5 млн рублей.

К настоящему моменту, уверяет продавец, подготовлены площадки для дальнейшего развития, закончены все технические процессы для вывода первого цеха на планируемую мощность, заключены договоры с поставщиками лома и покупателями готовой продукции, заводу — 6 лет.

У завода площадью 1,3 тыс. кв. м три металлургических печи (общей стоимостью 31 млн рублей), конвейер, пресс и лаборатория, не считая вспомогательной техники на участке в 1,8 га. Нынешний владелец завода уверяет, что у алюминиевого завода высокие перспективы развития, при существующем «огромном спросе на вторичный алюминий в связи с его низкой ценой и безопасностью для окружающей среды. Почему же такое перспективное производство выставлено на продажу? Все просто: нехватка оборотных средств. К слову, владелец предлагает войти с ним в долю и готов к сотрудничеству с потенциальными инвесторами.

В такую же цену — 85 млн рублей — обойдется крупное производство ПЭТ-тары. Фото youtube.com

Производство пивной тары можно окупить за три с половиной года

В такую же цену — 85 млн рублей — обойдется крупное производство ПЭТ-тары, ПЭТ-преформ, а так же ПЭТ-кег (пластиковая тара). Бизнесу уже 14 лет, производит тару он по запатентованным технологиям (срок патента до 2026 года), с организованным сбытом по РФ и базой в 300 контрагентов. Средняя ежемесячная выручка — 12,2 тыс. рублей, средняя чистая прибыль — 937 тыс. рублей (в 2018 — 2 млн рублей). Основная стоимость приходится на высокотехнологичное оборудование стоимостью 50 млн рублей. В штате 57 человек (для сравнения, на алюминиевом заводе — всего 16). Окупить 85 млн рублей можно через 40 месяцев.

Собственник завода площадью 1,9 тыс. кв. м уверяет, что актив очень выгоден «благодаря высокому спросу на ПЭТ-кеги у пивоваренных предприятий с высокой экспортной ориентацией, так как ПЭТ-кеги, в отличие от металлических, обладают малым весом, компактностью, а также исключают проблемы с возвратной тарой, складированием, ремонтом и промывкой»: объемы производства и география продаж в растущем тренде, пик не преодолен.

Грузовой автосервис на трассе М-7 с клиентами вроде «Кока-Колы» — за 50 млн

Если исключить арендный бизнес в Салмачах — строения площадью 2,8 тыс. кв. м с 34 арендаторами за 65 млн рублей, остальные дорогие лоты — в сфере услуг, торговли, общепита. За 50 млн рублей можно стать владельцем грузового автосервиса «Харвест» (автокомплекс по ремонту грузовой и легковой техники) на трассе Казань М-7 у поселка Озерного: двухэтажным зданием площадью 780 кв. м с жилым домом из сруба под зону отдыха. Главные активы — клепальный станок для тормозных колодок, сверлильный станок, воздушный компрессор с разводкой по цеху, диагностическое оборудование.

Помимо прочего, новый владелец приобретет себе сразу «много договоров с крупными клиентами»: «Кока-Кола», транспортные компании «ПЭК», «Деловые линии», «Волжский транспорт», компания, работающая в сфере оптовой торговли «Оригинал-дизайн». Оборот этого бизнеса — 3—3,5 млн рублей в месяц, чистая прибыль обещается в районе 700 тысяч — 1 млн рублей, окупиться актив должен за 8 лет, а то и меньше.

За 50 млн рублей можно стать владельцем грузового автосервиса «Харвест» (автокомплекс по ремонту грузовой и легковой техники) на трассе Казань М-7 у поселка Озерного. Фото 2gis.ru

Похожий бизнес — АЗС с автосервисом и автомойкой уже в самой Казани предлагают не купить, а арендовать за 26 млн рублей. АЗС площадью 150 кв. м, уверяет продавец, новенькая — введена в эксплуатацию в 2015 году, расположена на участке в 1,5 тыс. кв. м. Валовой доход должен будет составлять 25 тыс. рублей ежемесячно (вероятно, описка — и на самом деле 250 тыс.), возможно его и увеличить в два раза за счет самостоятельной работы, тогда окупаемость проекта сократится в два раза — до 5 лет. Причина продажи невеселая: учредители расходятся и делят бизнес.

Стать арендодателем одной «Пятерочки» можно за 32 млн

За 32 млн рублей продается магазин «Пятерочка» на Адмиралтейской улице, 3, площадью 500 кв. м. Точнее не сам магазин, а арендный бизнес, так как договор с «Пятерочкой» хоть и заключен, но на 5 лет, впрочем, с пролонгацией. Находится магазин в здании «Петрушкиного двора», он полностью отремонтирован. Ежемесячная доходность, сравнительно с алюминиевым заводом и производством тары, конечно, невелика — 280 тыс. рублей в месяц.

В 63 млн рублей оценил два актива (один лот) владелец салона красоты и магазина детской одежды на ул. Маяковского, 28, площадью 368,5 кв. м. Продавец предлагает купить готовый бизнес, не озвучив финансовые параметры, которые можно использовать и иначе — переделав помещение под продуктовый магазин, офис, банк, медцентр, кафе, ресторан или хостел. Есть парковка со шлагбаумом, охрана, хороший трафик.

Салон красоты бизнес-уровня на ул. Галимджана Баруди X’cluSIve обойдется покупателю в 14,8 млн рублей, еще в 15,3 млн рублей обойдется оборудование и мебель. Фото yandex.ru

Построить гостиницу за 40, а продать за 117 млн рублей

За 43 млн рублей продается «самый популярный ресторан на квартале», оборот за полгода работы — 40 млн рублей, чистая прибыль — 3—4 млн рублей. Владелец называет свой актив «самым популярным рест-лаунжем в Казани», однако по его адресу — Казань, Четаева, 43 — никаких ресторанов нет, есть лишь хостел «Миллениум». К слову, войти на рынок гостиничных услуг Казани предлагают за 39,05 млн рублей, во столько московская гостинично-ресторанная управляющая компания Crystall Group предлагает построить гостиничный комплекс на 17 номеров по уникальному проекту.

УК, по-видимому, тоже новичок на рынке, так как построила пока одну такую гостиницу с выручкой от $20,4 тыс. Затраты на покупку участка, строительство и ремонт составили $600 тыс. — то есть, около 40,2 млн рублей. При этом, некие местные банки готовы профинансировать до 40% всех затрат на строительство, которое займет не меньше года. Что интересно, эта гостиница тоже продается — за $1,75 млн, это около 117,3 млн рублей, то есть в три раза дороже себестоимости — правда, не на «Авито», а на международном рынке недвижимости. За 19,9 млн рублей продадут сауну на пр. Победы, площадью 350 кв. м. с тремя номерами, кухней и складами. Строилось, уверяет владелец, «под присмотром дизайнеров, из качественных материалов», в числе плюсов упоминают очень большой пешеходный и автомобильный трафик.

Похожий лот — салон красоты бизнес-уровня X’cluSIve на ул. Галимджана Баруди — обойдется покупателю в 14,8 млн рублей, 15,3 млн рублей стоят оборудование и мебель (за аренду попросят всего 110 тыс. рублей в месяц).

Кажется, набирает популярность бизнес по строительству небольших частных детских садов. Фото vk.com

Мобильные парикмахерские за 2 миллиона и частный детский сад как товар

Из любопытного в этой сфере стоит упомянуть франшизу MITCH by Paul Mitchell. Это новый формат экспресс-парикмахерских с фиксированной ценой стрижки (250 руб — мужская, 490 — женская), которые могут располагаться в местах самого высокого пешеходного трафика. Проект этот питерский, действующий и, уверяют владельцы, высокорентабельный, с низкими ценами на аренду, «благодаря уникальной бизнес-концепции».

Мобильные парикмахерские устанавливаются в местах интенсивного пешеходного трафика, у остановок, вблизи жилых массивов или ТЦ. Окупаться они якобы должны за 8 месяцев и приносить от 200 до 400 тыс. рублей в месяц. Войти на парикмахерский рынок предлагают всего за 2,1 млн рублей. В два раза дороже — 4,4 млн рублей — обойдется медиабизнес с четырьмя действующими радиостанциями: студийные и вещательные помещения в собственности, договоры с рекламодателями и федеральными сетями заключены. И, кажется, набирает популярность бизнес по строительству небольших частных детских садов. Один такой на 60 детей продают за 1,8 млн рублей в крупном жилом массиве по ул. Гвардейской: там три группы для детей, штат сотрудников укомплектован, все разрешения получены.

Другой, чуть дороже (1,85 млн), находится на пр. Победы, 186. Он работает уже 2 года, его вместительность — 60 человек, три группы, штат сотрудников укомплектован.