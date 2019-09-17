Как новые типы разметки помогают спасать жизни на дорогах

Как технологии, получившие признание в Европе, с легкостью преодолевают все тяготы российского климата, угрозы жестких снегоочистителей и шипованных шин

Все чаще мы видим на дорогах разметку, нанесенную толстым слоем, яркую и одинаково хорошо заметную в дождь, снег и туман, днем, ночью и в сумерках. Чаще всего она сделана из термопластиков и пластиков холодного нанесения — эти инновационные материалы помогают сделать дороги безопаснее для водителей и пешеходов. Рассказываем, как новые типы дорожной разметки противостоят суровому российскому климату и «живут» в несколько раз дольше конкурентов.

Сухая статистика доказывает: качественная разметка — один из главных помощников водителя на дороге



За первые полгода 2019 года на российских дорогах случилось более 70 тысяч ДТП, констатируют в ГИБДД. Более трети из них произошли на дорогах неудовлетворительного качества: со стершейся разметкой или недостаточно отремонтированных. За первые шесть месяцев этого года на плохих дорогах погибли более 2 000 человек.

На 100 тысяч населения на дорогах в России гибнет больше 25 человек в год. Для сравнения: в Германии и Швеции — 3,8 и 3,5 соответственно. Среднеевропейский показатель равен 6,5. Выходит, что по дорогам Европы в среднем ездить в четыре раза безопаснее, чем у нас. Но и в самых развитых европейских странах так благополучно все было далеко не всегда. Чтобы снизить число ДТП, специалисты долгое время анализировали причины аварий и в каждом отдельном случае вырабатывали решения для повышения безопасности отдельно для каждого участка с повышенной аварийностью.

Одно из решений — поддержание в идеальном состоянии самых нагруженных элементов дорожной разметки.

Как правило, первые элементы разметки, которые выходят из строя — это пешеходные переходы, шумовые полосы приближения (ими, к слову, уже оснащаются участки крупных федеральных дорог, в том числе татарстанская М-7 «Волга»), стоп-линии, направляющие стрелы. То есть те самые знаки, которые обычно выручают водителей на концентраторах опасности — перекрестках и переходах.

Поэтому, чтобы улучшить качество разметки, нужно в первую очередь увеличить срок ее службы. В Европе дорогу размечают толстослойными материалами с толщиной нанесения 3—5 мм. Чаще всего это пластики холодного нанесения. Даже на самых нагруженных автобанах такая разметка служит не менее двух лет.

В Казани, как в Европе

Часто качество дорожной разметки все еще вызывает нарекания у водителей — местами стершиеся полосы часто дезориентируют водителей, вынуждая нарушать ПДД, подвергая опасности себя и окружающих. В России ситуация плачевная по объективным причинам: частые и сильные колебания температуры разрушают разметку, дорожную маркировку повреждает снегоуборочная техника и стирает шипованная резина. В таких условиях традиционная краска и стандартный набор материалов не выдерживают и одного сезона.

Более современные материалы решают эти проблемы и способны служить гораздо дольше. Например, с 2017 года на многих дорогах Казани разметку делают из того же самого пластика холодного нанесения, который спасает жизни на европейских автобанах.

— Сейчас такие пластики становятся все популярнее в местах со сложными климатическими условиями, поскольку преимущества такого материала — это износостойкость, сохранение видимости в ночное время и очень высокая устойчивость к колебаниям температуры. Материал сохраняет отличную видимость во время дождя, — объяснил «Реальному времени» Денис Голякевич, региональный менеджер группы компаний «СТиМ» — производителя и поставщика материалов и техники для дорожной разметки.

Термопластик против холодного пластика

Кроме высокой устойчивости, холодный пластик отличается отличной ремонтопригодностью: изношенные части разметки можно ремонтировать с помощью обычной дорожной краски или спрея. Материал сохраняет видимость даже в ночное время и в дождь — за счет дренажа водной пленки между элементами разметки. Это помогает уберечь водителей от ДТП в непогоду.

Использование холодного пластика имеет преимущества и с точки зрения экономики: подготовка холодного материала к нанесению требует гораздо меньше времени и энергетических затрат. Его надо перемешать в таре до однородного состояния, добавить отвердитель и перемешивать еще в течение 1 минуты. Общее время подготовки материала к нанесению составит всего лишь 2 минуты. А период эксплуатации такой разметки в разы дольше, чем у знакомых всем краски и термопластика.

Это подтверждается и результатами контрольно-полевых испытаний, которые ежегодно проводит ЦИТИ «Дорконтроль». Эксперты анализировали, как ведут себя холодные пластики «СТРЕЛА» производства ГК «СТиМ» на участках автомагистрали М-51 «Байкал». Оказалось, что разметка сохраняла свои свойства 17 месяцев, коэффициент светоотражения поддерживался в течение 16 месяцев, коэффициент яркости — до 11 месяцев.

Материалы «СТиМ» работают даже в самых жестких погодных условиях: например, удалось получить хорошие результаты применения холодного пластика на Крайнем Севере. Специалисты провели тест на двух объектах федеральной автомагистрали А-121 «Сортавала» в Карелии. На одном из них была нанесена разметка холодным пластиком, а на другом — термопластиком. Работы проводились поздней осенью. Весной выяснилось, что линии из холодного пластика сохранились на 90%, а из термопластика — только на 30%.

ГК «СТиМ» поставляет холодные пластики в Татарстан. Компания уже более 20 лет на рынке и производит не только весь спектр материалов дорожной разметки, но и машины для их нанесения. Наличие собственного производства всего ассортимента материалов и машин для разметки позволяет предлагать комплексные решения для дорожной сферы и постоянно совершенствовать технологии нанесения. Специалисты компании постоянно работают над улучшением свойств материалов для дорожной разметки и экспериментируют с технологиями нанесения.

Например, к таким технологиям относится нанесение разметки структурным способом: не сплошным слоем, а отдельными фрагментами. При этом, по сравнению с толстослойным нанесением термопластиком, можно сэкономить до 20% материала и время на подготовку материала для нанесения — что очень важно в условиях сжатых сроков.

Как организация, занимающаяся комплексными решениями для повышения безопасности дорожного движения и разметкой дорог уже более 20 лет, компания «СТиМ» акцентирует внимание на важности применения качественных и долговечных материалов на дорогах, которые повышают безопасность дорожного движения за счет своих дополнительных характеристик.

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