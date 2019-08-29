Анатолий Фомин: «Общественная палата Татарстана готовит к выборам около 3 тысяч наблюдателей»

Независимые наблюдатели определят, соответствуют ли выборы в Госсовет республики требованиям законности

Фото: Ринат Назметдинов

Открытый штаб наблюдателей, который в этом году создала Общественная палата РТ, следит за всеми этапами избирательной кампании. Помимо этого, Общественная палата сформировала целую армию независимых наблюдателей — в день голосования на каждом участке представитель неангажированных общественников будет контролировать соблюдение избирательных прав граждан. По итогам этой работы татарстанцы услышат оценку штаба о том, насколько демократичен и честен процесс выборов. О том, кто такие независимые наблюдатели, и о деятельности Открытого штаба рассказал в интервью «Реальному времени» его модератор и председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.

Доверие людей не измерить количественно, но заслужить можно

— Анатолий Алексеевич, формирование большой группы наблюдателей — это новая форма работы для Общественной палаты? Как она возникла?

— Еще несколько лет назад ход избирательной кампании контролировали наблюдатели от политических партий, между которыми, понятно, была постоянная борьба. В конце 2017 года, перед выборами президента РФ, в федеральное избирательное законодательство, а потом и в Избирательный кодекс Татарстана ввели понятие «общественный наблюдатель от общественных палат субъектов и Общественной палаты России». Общественные наблюдатели стали следить в целом за ходом избирательного процесса. Эта форма себя оправдала, потому что они не были ангажированы никакой политической партией и кандидатами. После выборов президента РФ подавляющее большинство граждан, общественников, представителей партий согласились с тем, что присутствие на избирательных участках независимых наблюдателей — полезно. Одна из главных задач этой деятельности — люди должны быть удовлетворены итогами выборов.

— Что такое Открытый штаб наблюдателей? Какие у него задачи?

— Работа наблюдателей в день голосования, очевидно, важна. Но не менее важно следить и за ходом предвыборной кампании. Поэтому возникла новая идея — посмотреть укрупненно, как проходит избирательная кампания в Татарстане на всех этапах избирательного процесса. Перед выборами в Госсовет РТ мы создали Открытый штаб, который разбирает вопросы выдвижения и регистрации кандидатов, дебатов, распределения эфирного времени и печатной площади, использования финансов — формирования избирательного фонда, и, естественно, самой процедуры голосования и подведения итогов. Открытый штаб наблюдателей нужен для того, чтобы его представители на всех этапах избирательного процесса следили за соблюдением избирательного законодательства, чтобы оценить, насколько честна процедура выборов. Мы не заинтересованы в процентах той или иной партии. Понятно, что на выборах будут победители и проигравшие. Но в обществе возник принципиально важный вопрос, особенно на фоне недавних московских событий: а доверяет ли вообще население итогам выборов? При работе общественных наблюдателей должны сложиться такие условия, чтобы люди в результате сказали: «Да, выборы прошли в честной борьбе. Мы видим, кто проиграл, и при этом верим этим результатам». Этот момент, отношение населения к происходящему, не измеришь количественно, в процентах. Но Открытый штаб наблюдателей сможет подвести такие итоги.

Фото Александра Артемьева

Перед выборами в Госсовет РТ мы создали Открытый штаб, который разбирает вопросы выдвижения и регистрации кандидатов, дебатов, распределения эфирного времени и печатной площади, использования финансов — формирования избирательного фонда, и, естественно, самой процедуры голосования и подведения итогов

О молодежи, новых возможностях и пройденных этапах

Вначале относился к идее создания Открытого штаба со скепсисом. Но когда начали проводить заседания, убедился, что штаб нужен. От работы этой площадки, где собираются представители общественности, науки, зависит правовая культура жителей республики. В Открытый штаб может прийти кто угодно: политологи, социологи, эксперты, ученые, явно не ангажированные, чья точка зрения отражает суть происходящего в республике. Приглашаем экспертов из других регионов. Практика пока существует два года, идет накопление опыта и обмен. Кстати, я не являюсь председателем штаба, у нас его просто нет. У нас есть модераторы, совместно мы осуществляем организующее начало работы штаба и общественных наблюдателей. Социологам интересно участие в работе штаба с точки зрения сопоставления прогнозов и окончательных итогов выборов.

— Каким образом Открытый штаб принимает сигналы о нарушениях? Часто ли обращаются люди, на что жалуются?

— При открытом штабе наблюдателей работает горячая линия: 567 81 69. Принимаем звонки в рабочие дни и в последнюю субботу перед выборами. Пока сигналов о нарушении не было, ближе к дню голосования, думаю, могут появиться. Будем разбирать ситуации с соответствующими структурами, муниципальными образованиями, общественными организациями, которые привлекают наблюдателей.

— Как вы определяете повестки заседаний и время для заседаний? Что уже обсудили?

— Если мы, например, получим жалобы на предоставление аудитории для встречи с избирателями, при этом обратятся с похожими вопросами из разных районов, значит, проблема существует, и мы собираемся. Кроме организационного заседания штаб провел еще два заседания, на которых мы обсудили избирательную кампанию в СМИ и подготовку голосования по месту нахождения человека (не по месту регистрации), в том числе для молодежи.

Участие молодежи в выборах всегда было не очень активное, еще с советских времен. При этом участие в выборах имело жесткую привязку к прописке. В Татарстане 140 тыс. студентов, большая часть обучается в Казани, хотя многие живут не в столице республики. До последнего времени таким студентам надо было потратить время и деньги на то, чтобы приехать в родной населенный пункт и взять открепительный талон. Во время учебного процесса по этой причине у студентов могли возникнуть пропуски. Им было проще не ездить за открепительным и не голосовать. А сейчас человек может голосовать там, где он находится, — это принципиально важно. Надеемся, что молодые татарстанцы на этот раз примут активное участие в голосовании. Мы договорились с социологами проанализировать и оценить, как повлияет новая возможность, в том числе для молодежи, на участие в выборах, а также понять, какие политические предпочтения у молодых людей в столице Татарстана.

Фото Рината Назметдинова

При открытом штабе наблюдателей работает горячая линия: 567 81 69. Принимаем звонки в рабочие дни и в последнюю субботу перед выборами. Пока сигналов о нарушении не было

— Как вы оцениваете татарстанскую молодежь с точки зрения участия в жизни республики?

— Не согласен с расхожим тезисом о том, что молодежь инфантильная, не интересуется политикой. Молодежь — такая, какая она есть. И не должны все молодые люди заниматься политикой. У них есть много других увлечений. Но достаточно большой круг молодых татарстанцев все-таки связывает себя с политикой. В республике есть такие проекты, как «Школа молодого политика», «Политзавод». Сейчас избирают членов Молодежного парламента. И кандидатов в него много.

— Есть ли у штаба какие-то выводы об этапах избирательной кампании, которые уже состоялись?

— Могу заявить, что на фоне недавних вопросов в других регионах этап выдвижения кандидатов и регистрации в Татарстане прошел гладко. Не возникло ни одного сложного судебного процесса с иском о недопуске какой-то партии до выборов. Были зарегистрированы и те кандидаты в депутаты, которые активно выступали с критикой власти. Избирательная комиссия поступила принципиально верно на данном этапе. По распределению эфирного времени и публикаций также не было никаких нарушений.

Наблюдателей рекомендуют избиратели

— Сколько наблюдателей у Общественной палаты РТ? Кто эти люди по роду занятий? Где они живут и трудно ли их набрать?

— У нас 2811 избирательных участков, соответственно, мы готовим около 3 тыс. наблюдателей там, где работают избирательные участки. Это люди разных возрастов и профессий. Набрать наблюдателей — не простая задача, процесс новый. Думаю, в дальнейшем более четко будут определены полномочия Общественной палаты, общественных организаций в этом вопросе и полномочия независимых наблюдателей. Сейчас такой порядок. Общественная палата обращается к общественным организациям в разных городах и селах, молодежным, ветеранским, спортивным, религиозным: «Предложите, кто, на ваш взгляд, достаточно грамотен, не высказывает никаких политических предпочтений, при этом не является кандидатом в депутаты». Кто-то сам стремится попасть в наблюдатели. Кого-то рекомендуют, и гражданин, видя, что окружающие ему доверяют, понимает, что не имеет морального права не принять предложение, чувствует свою ответственность. Затем Общественная палата дает направление каждому, кто будет дежурить на участках в день голосования. ЦИК проводит обучающие семинары, на которые приглашаются наблюдатели. Люди должны знать законодательство.

Кроме того, среди 3 тыс. наблюдателей будут и независимые представители общероссийского движения «За чистые выборы». В корпус входят молодые юристы. Это люди с активной гражданской позицией, грамотные в правовом отношении. Они как раз сами обучают других наблюдателей. Как видите, есть среди молодежи те, кто идет в политику, выдвигается в депутаты, а есть те, кому важно, чтобы выборы были честными, понятными, открытыми.

Фото Максима Платонова

У нас 2811 избирательных участков, соответственно, мы готовим около 3 тыс. наблюдателей там, где работают избирательные участки. Это люди разных возрастов и профессий. Набрать наблюдателей — не простая задача, процесс новый

— Но, наверное, не из всех удаленных сел наблюдатели могут приехать на эти семинары? Как в таком случае им быть? Доверяете ли вы им?

— Пока поводов не доверять не было. Конечно, сказать, что все наблюдатели — абсолютно грамотные, невозможно. Для того мы и обращаемся за помощью к общественным организациям, чтобы они предлагали кандидатуры людей авторитетных, здравомыслящих, спокойных, рассудительных, с незапятнанной репутацией, с житейским опытом — это ведь тоже помогает, ситуации бывают разные. Допустим, наблюдатель видит, как ведут себя на участке представители конкурирующих партий, кандидатов, когда имеют место факты провокаций. Он не должен эмоционально реагировать, контактировать с ними, но должен зафиксировать, например, что была попытка давления на избирателей.

Все зависит от способа подачи информации

— Как вам кажется, не нагнетают ли ситуацию с фейковыми новостями? Может, их не столько возникает, сколько о них ведут разговоров?

— На одном из заседаний штаба выступал социолог Антон Лукаш. Он рассказывал о манипуляции сознанием и фейках. Тема не новая. Но ведь информационные технологии развиваются стремительно. И не зря же все больше людей уходят в виртуальное пространство, в соцсети, которые значительно воздействуют на человека. Он получает непроверенную информацию. Фейковая информация, как правило, не имеет источника, у нее нет обратной связи. Но после вброса разносится она стремительно. И действительно, воздействие на юное поколение существует. Немало примеров, когда детей доводили до суицида. Это тоже воздействие технологий. Если 100 лет назад верили информации, то сейчас вообще непонятно, кто и какие цели преследует. Вот, например, обратите внимание, как подают сообщения на «Евроньюс». Способ подачи этого канала мне напоминает принцип: самый изощренный способ ввести людей в заблуждение — говорить правду и только правду, но не всю. Важно, как подается информация, в каком объеме. Правда бывает разная, которую видят с разных сторон.

Информационное противостояние между кандидатами тоже существует, партии судятся друг с другом. Все больше людей по разным причинам, в том числе и молодежь, уходят от официальных каналов, ищут себя и собеседников в соцсетях. Как правило, анонимные информаторы и манипулируют общественным мнением. В день выборов наши дежурные будут отвечать на телефонные звонки, анонимные сообщения мы будем отсекать.

Фото Рината Назметдинова

Это так же, как в спорте. Если постоянно говорить: «Меня засудили», но не работать над собой, к успеху не придешь

Важно достигнуть уровня политической культуры

— 8 сентября на избирательных участках ожидается большое число наблюдателей, и не только общественных. Не смущает ли вас это?

— Как бывшего председателя ЦИК, меня смущает излишний акцент на процедуре голосования. Этим злоупотребляют. Некоторые представители политических движений неоднократно принимают участие в предвыборной гонке и постоянно жалуются на предвзятое отношение. Это так же, как в спорте. Если постоянно говорить: «Меня засудили», но не работать над собой, к успеху не придешь. Те, кто «споткнулся» на первом этапе выдвижения, регистрации, все 5 лет будут говорить: «Меня не зарегистрировали, а я победил бы». Бывает, что кандидат допущен к выборам и получает невысокие 5—7 процентов, но это оценка, которую он заслужил. За власть борются — никуда от этого не уйдешь. Но если постоянно говорить про нарушения, утрачивается смысл работы партий и кандидатов над собой.

— Как вы оцениваете настроение татарстанцев как избирателей?

— Политическая ситуация в республике стала более стабильной, спокойнее с эмоциональной точки зрения, чем, например, лет 20 назад. Люди больше голосуют разумом, интересуются программами кандидатов. Перемещаясь из одного региона в другой, сравнивают программы, какие действуют в других субъектах, больше сопоставляют условия жизни в разных частях страны.

— После выборов работа Открытого штаба завершится?

— Приостановится до следующей предвыборной кампании. После всех официальных процедур штаб подведет итоги, обнародует свою точку зрения: какие события укладываются или не укладываются в рамки закона. Надеюсь, что все пройдет нормально, что люди будут доверять выборному процессу, увидят его легитимность. Хотелось бы, чтобы, как на Западе, в нашу жизнь вошло понятие «политическая культура», когда проигравший демонстративно поздравляет оппонента, признает его победителем. У нас такое бывает, но редко. И если мы достигнем такого уровня, значит, общественность признает, что в основе наших выборов — принцип демократии. Нам важно, чтобы люди сказали, что выборы прошли достойно, без значительных нарушений.