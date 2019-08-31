Наталия Арефьева, ЖЖ: «Видеоблоги никогда не задавят текст. Хотя грани форматов будут стираться»

Сегодня во всем мире отмечается День блога, истоки которого восходят к платформе LiveJournal. В этот профессиональный праздник «Реальное время» побеседовало с руководителем департамента развития продуктов «Живого журнала» Наталией Арефьевой — о причинах стремительного расширения блогосферы во всем мире и отождествлении блогов с традиционными СМИ, а также о главных конкурентах ЖЖ и дальнейшей судьбе площадки.

«Блогеры все чаще выигрывают конкуренцию у СМИ»

— По вашей оценке, как трансформировались такие понятия, как «блог» и «блогер», за последние десять лет?



— Само понятие блога сильно расширилось. Если раньше блогером назывался любой, кто писал, то сейчас им признают того, кто оказывает реальное влияние, и неважно как он это делает: пишет, снимает, говорит. Блогеры все чаще выигрывают конкуренцию у СМИ в размерах аудиторий, скорости реакции, даже в проникновении и быстроте передвижения, не говоря уже о преимуществе в части свободы и формы выражения мыслей. Формат же вообще перестал быть важен — пользователи стараются присутствовать на всех возможных площадках и транслировать информацию всеми доступными способами.

— К слову о разнообразии площадок: действительно ли одна из основных проблем для современных авторов заключается в том, что сейчас слишком много сервисов для создания и публикации контента?

— Я бы не сказала, что их много. Удобных — еще меньше, так что возможность выбирать вряд ли стоит причислять к проблеме. Конкуренция — это скорее хорошо. Смотрите, Facebook фактически монополизировал рынок социальных сетей — и к чему это привело?

Фото Максима Платонова

Само понятие блога сильно расширилось. Если раньше блогером назывался любой, кто писал, то сейчас им признают того, кто оказывает реальное влияние, и неважно как он это делает: пишет, снимает, говорит

«Самое ценное в блогах — это авторы и их личность»

— Согласны ли вы с тем, что со временем видеоблоги «задавят» текст?

— Однозначно нет. Текст жив и будет жить. Потребление зависит от ситуации и контекста. В каких-то случаях удобнее смотреть видео, в каких-то — читать текст. Но, смотрите, постепенно и текст становится поточным контентом. А какое количество видео содержит субтитры для того, чтобы смотреть его без звука? С одной стороны, грани форматов и дальше будут стираться, а с другой, всегда будут люди, которые предпочитают вдумчивое чтение текста.

— Какой вес имеет блог в современном мире? И согласны ли вы с тем, что блоги сейчас практически отождествляются со СМИ. Что вы думаете об этом «слиянии»?



— Я думаю, что основное отличие блога от СМИ — это персонализация контента. Блоги ценятся за авторский взгляд и персональное отношение. Как только блогер откажется от своего авторского взгляда, он превратится в классическое СМИ — и, скорее всего, проиграет. СМИ на рынке более чем достаточно. Самое ценное в блогах — это авторы и их личность, выражающаяся через контент. Нет автора — нет блога.

— Статистические данные показывают, что блогосфера — и российская, и общемировая — это самая быстрорастущая часть Интернета, которая в последнее время демонстрирует практически троекратное увеличение за год. Чем, на ваш взгляд, обусловлен такой рост популярности?

— Думаю, что речь тут идет скорее о социальных сетях, а не о блогах в классическом понимании. Но в любом случае этот рост обусловлен одними и теми же факторами: доступностью технологий и распространением Интернета, желанием стать лучшей версией себя и желанием найти единомышленников. И, конечно, желанием заработать. Мы видим блогеров, которые путешествуют, берут на тест-драйв дорогие машины, едят в лучших ресторанах, и думаем — а вот мне бы так. Успешный блогер проживает жизнь нашей мечты, чего же мы сидим?

Фото Максима Платонова

Я думаю, что основное отличие блога от СМИ — это персонализация контента. Блоги ценятся за авторский взгляд и персональное отношение. Как только блогер откажется от своего авторского взгляда, он превратится в классическое СМИ — и, скорее всего, проиграет

«Наше мобильное приложение пока сохраняется в строжайшем секрете»

— Последние несколько лет я постоянно слышу о близкой смерти «Живого журнала». А что объективно происходит с платформой в последние годы? Есть ли прирост молодой аудитории и авторов?

— Когда я такое слышу, всегда вспоминаю одну одесскую миниатюру Михаила Жванецкого: «А без покойника?! По трешке, хотя это унизительно для коллектива!». Но лучше расскажу про то, как у нас дела. В январе мы перезапустили сервисную часть. Внедрили технологии, связанные с искусственным интеллектом, запустили свою систему анализа контента, построили сквозные тематические вертикали через весь контент ЖЖ. Это позволило вырастить нам такой качественный тематический трафик. А осенью у ЖЖ выходит новое мобильное приложение для Android. Большая часть того, что мы делаем, рассчитано именно на молодую аудиторию.

— Не могли бы вы подробнее рассказать об использовании ИИ и мобильном приложении?

— Мы уже внедрили и систему с искусственным интеллектом, и нейросети. Но все это не является самоцелью, самое важное — продукт, который мы предлагаем пользователям. Довольны ли они, когда они им пользуются — это главное. Ну а мобильное приложение пока сохраняется в строжайшем секрете.

— Какие площадки для вас сейчас являются самыми серьезными конкурентами? Как в ЖЖ отреагировали на появление «Дзена» и telegram-каналов?

— Если говорить о какой-то глобальной конкуренции, то мы все — онлайн-сервисы, социальные сети, медиа — конкурируем за время пользователя. А в чистом виде как блог-платформа мы все-таки уникальны. Мы не хотим равняться на хайп и провокации и в любом случае ставим во главу угла счастье наших пользователей. В августе мы начали программу развития блогов, первый этап которой называется «Эпоха просвещения»: мы поддерживаем авторов-просветителей, тех, кто простым языком объясняет сложные научные, культурные, антропологические явления.

Мы видим живой интерес наших новых партнеров к платформе как сервису, и в первую очередь к нашим новым технологиям. На мой взгляд, такая синергия пойдет только на пользу «Живому журналу»

Мы видим интерес к качественному контенту и готовы поддерживать его всеми силами. Осенью мы объявим новые этапы программы. К просвещению добавятся новые темы. Мы не хотим за кем-то повторять и на кого-то равняться, мы хотим создавать тренды в сервисах. Например, в прошлом году мы первыми поехали в регионы — начали проводить региональные мероприятия для блогеров. Такие гастроли по городам России. Мы уже были в Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре, Санкт-Петербурге. Казань тоже есть в планах.



— Изменится ли что-то в ЖЖ после того, как Сбербанк стал совладельцем Rambler Group? Может быть, поменяется стратегия развития? Будут определены какие-то новые векторы?

— Мы видим живой интерес наших новых партнеров к платформе как сервису, и в первую очередь к нашим новым технологиям. На мой взгляд, такая синергия пойдет только на пользу «Живому журналу».



Лина Саримова