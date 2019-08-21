Финалисты «ПолитЗавода» будут баллотироваться в депутаты

Республика отбирает управленческие кадры в жесткой конкуренции

Фото: Ринат Назметдинов

Почти 1 000 молодых татарстанцев приняли участие в проекте «ПолитЗавод». Но лишь 13 его финалистов и победителей увидели новые повороты в своей деятельности и собрались реализовать себя в политике. Молодые люди стали увереннее в своих силах — во многом благодаря интенсивной школе, которую прошли во время проекта. Подробнее о финале «ПолитЗавода» в Татарстане — в материале «Реального времени».

Хочешь стать депутатом — готовься к борьбе смолоду

Проект «ПолитЗавод» зародился 13 лет назад по инициативе «Молодой гвардии «Единой России». Но этот общественно-политический проект сохранился лишь в Татарстане. На его площадке в рамках конкурсов отбирают активных, талантливых молодых людей, которые проходят обучение и участвуют в общественно-политической жизни республики.



Из года в год растет число участников проекта и развивается его программа. В последнем сезоне подали заявки 970 человек в возрасте от 17 до 44 лет из всех муниципальных образований Татарстана. Среди них студенты, рабочая молодежь, предприниматели, учителя, представители исполнительной и муниципальной власти, сотрудники предприятий республики. В сезоне 2018—2019 годов организаторы запустили три кадровых проекта: общественно-политический проект «ПолитЗавод», конкурс стратегических инициатив «Локомотивы роста» и новый кадровый проект «ПолитСтартап», он выявляет молодых граждан до 35 лет с активной жизненной позицией.

В течение декабря экспертные комиссии проводили очные собеседования с участниками проекта. В результате 100 человек допустили до образовательных программ и следующих этапов конкурсов. В феврале 2019 года стартовала дискуссионная площадка «Политические бои». Во время этих отборочных игр участники обсуждали выборы в Госсовет РТ, развитие молодежной политики, внешнеполитическую деятельность РФ, роль СМИ в обществе.

Динар Бариев рассказал, что проект дает базовые знания, знакомит с политической системой, дает возможность его участникам общаться с действующими политиками

Не только юные студенты, но состоявшиеся в профессии люди

— Мы понимаем, что есть много молодых людей, кому интересна большая политика, — говорит руководитель «Молодой гвардии» в РТ Динар Бариев. — Но понятно, нужна стартовая площадка, где люди могут учиться, знакомиться, делать первые шаги в политической деятельности. Раньше приходили только студенты-активисты, теперь — и работающая молодежь. В этом году на конкурс заявился 35-летний состоявшийся в бизнесе человек, директор одного из магазинов. Он хочет совершенствоваться дальше и попробовать себя в политике. В выборном цикле много нюансов: что такое предвыборный штаб, как в него входить, кто должен помогать. И мы хотим, чтобы через наши проекты молодые ребята развивали свою конкурентоспособность, чтобы они приносили пользу жителям республики в дальнейшем.

Бариев рассказал, что проект дает базовые знания, знакомит с политической системой, дает возможность его участникам общаться с действующими политиками. В рамках нового проекта «ПолитСтартап» у каждого участника был наставник. На следующий год, когда будут проходить выборы в органы местного самоуправления во всех районах Татарстана, многие участники проекта хотят включиться в этот процесс.

— Лично для меня участие в «ПолитСтартапе» — очень значимый и уникальный проект. Он дает возможность открытым, инициативным, неравнодушным людям высказывать свое мнение, получать новые знания и навыки, обсуждать очень важные для республики вопросы в команде профессионалов, — делится впечатлениями генеральный директор сети детских центров «Бала-Сити», педагог Альбина Насырова. — Благодарю своего наставника депутата Госсовета РТ, лидера регионального отделения «Единой России» Андрея Кондратьева за ценные советы и психологическую поддержку. Искренне считаю, конкурентоспособность человека — это конкурентоспособность всей страны. Вместе с вами будем добиваться успехов и работать на результат, в том числе в сфере образования.

Поздравляя финалистов проекта, Фарид Мухаметшин вспомнил свой жизненный путь

Сегодня, в последний конкурсный день, в Казанской ратуше провели традиционное финальное испытание для участников проекта — «Политический диктант». После его окончания спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и заместитель председателя Госсовета РТ Римма Ратникова наградили финалистов и победителей «ПолитЗавода».

Поздравляя финалистов проекта, Фарид Мухаметшин вспомнил свой жизненный путь. До 45 лет он не знал татарского языка, потому что в деревне, где рос Мухаметшин, жили русские семьи и говорили по-русски. Позже он переехал в Казань. Будучи уже зрелым человеком, понял, что не говорит на языке своих родителей. Взыграло самолюбие. Фарид Мухаметшин выучил не только татарский, но и английский, потому что на протяжении 12 лет возглавлял один из комитетов Совета Европы в Страсбурге. Политик должен уметь не только донести свои мысли, но делать это еще на нескольких языках.

— Сегодня не финал, а начало жизненного пути, карьерного роста, — подчеркнул спикер законодательного собрания Татарстана. — За короткий период вы прошли хорошую школу. Научились находить ответы для оппонентов, для скептиков, пессимистически настроенной части общества. У нас благоустраиваются населенные пункты, прекрасная столица. Мы создаем условия: проводим газ, воду, открываем детсады и школы, строим дома, дороги. Реализуем 38 проектов для населения территории Татарстана. В 2020 году выборы в органы муниципальной власти, в 2021 году снова выборы — в Государственную думу РФ VII созыва. В этом проекте нет победителей и проигравших. Вы — на правильном пути. Пробуйте, выдвигайтесь, развивайтесь как личности.

Инженер-энергетик, предприниматель Кирилл Шевченко — один из победителей проекта. Он поедет на стажировку в молодежный центр Совета Европы в Страсбург

От саморазвития — до пользы людям

Инженер-энергетик, предприниматель Кирилл Шевченко — один из победителей проекта. Он поедет на стажировку в молодежный центр Совета Европы в Страсбург. Кирилл Шевченко отметил, что конкурсы проекта дали ему большой толчок для саморазвития. На семинарах и тренингах он выступал не сцене, отвечал на вопросы, оппонировал таким же подготовленным участникам.

— Подал заявку на отбор в Молодежный парламент, буду участвовать в дебатах, — продолжает Кирилл Шевченко. — В республике масса возможностей для молодых людей, которые после школы могут выбрать свой правильный путь.

Айдар Ашрапов — предприниматель в сфере образования — тоже отправится на стажировку в Страсбург. Несколько лет назад по гранту президента РФ он приобрел технику для занятий с детьми робототехникой в образовательном центре Чкалова. Вместе с единомышленниками он развивал эту сферу, когда робототехника в республике еще только появилась. Теперь воспитанники Айдара Ашрапова участвуют в международных конкурсах. На следующий год победитель проекта собирается баллотироваться в депутаты на муниципальных выборах.

— Многим кажется, что все эти конкурсы для избранных, не доступны для рядовых людей, — говорит Айдар Ашрапов. — Но я на себе испытал, что этот проект открыт для всех и все возможно: заявился, принял участие, победил. Даже если кто-то не пойдет в политику, в таких проектах мы получаем полезный опыт для развития собственной карьеры.

Айдар Ашрапов несколько лет назад приобрел технику для занятий с детьми робототехникой в образовательном центре Чкалова. Теперь воспитанники Айдара Ашрапова участвуют в международных конкурсах

20-летний студент Казанского аграрного университета Руслан Шигабуддинов родом из Балтасинского района. Он активно участвовал в жизни своей школы и района. Теперь является членом «Молодой гвардии «Единой России», лиги студентов и заместителем председателя общероссийской организации «Российский союз сельской молодежи» в РТ. В этом году Руслан в составе «Молодой гвардии» побывал на межрегиональном семинаре «Крымский мост», обменялся опытом с местной молодежью:

— Мне кажется, я иду по правильному пути — стараюсь приносить пользу республике, стране. Надо верить в свои силы и идеи. Моя цель сегодня — работать, чтобы в будущем стать депутатом Госсовета, действительно народным избранником, который бы слушал и слышал людей. Хотелось бы быть полезным людям, решать насущные вопросы.

Завершая сезон-2018—2019 проекта «ПолитЗавод», Фарид Мухаметшин заявил, что его финалистов в течение ближайшего года будут привлекать к участию в общественно-политических мероприятиях республики, чтобы они «не выпадали из обоймы, всегда были активны и деятельны».

1 / 38 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов