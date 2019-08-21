Финалисты «ПолитЗавода» будут баллотироваться в депутаты
Республика отбирает управленческие кадры в жесткой конкуренции
Почти 1 000 молодых татарстанцев приняли участие в проекте «ПолитЗавод». Но лишь 13 его финалистов и победителей увидели новые повороты в своей деятельности и собрались реализовать себя в политике. Молодые люди стали увереннее в своих силах — во многом благодаря интенсивной школе, которую прошли во время проекта. Подробнее о финале «ПолитЗавода» в Татарстане — в материале «Реального времени».
Хочешь стать депутатом — готовься к борьбе смолоду
Проект «ПолитЗавод» зародился 13 лет назад по инициативе «Молодой гвардии «Единой России». Но этот общественно-политический проект сохранился лишь в Татарстане. На его площадке в рамках конкурсов отбирают активных, талантливых молодых людей, которые проходят обучение и участвуют в общественно-политической жизни республики.
Из года в год растет число участников проекта и развивается его программа. В последнем сезоне подали заявки 970 человек в возрасте от 17 до 44 лет из всех муниципальных образований Татарстана. Среди них студенты, рабочая молодежь, предприниматели, учителя, представители исполнительной и муниципальной власти, сотрудники предприятий республики. В сезоне 2018—2019 годов организаторы запустили три кадровых проекта: общественно-политический проект «ПолитЗавод», конкурс стратегических инициатив «Локомотивы роста» и новый кадровый проект «ПолитСтартап», он выявляет молодых граждан до 35 лет с активной жизненной позицией.
В течение декабря экспертные комиссии проводили очные собеседования с участниками проекта. В результате 100 человек допустили до образовательных программ и следующих этапов конкурсов. В феврале 2019 года стартовала дискуссионная площадка «Политические бои». Во время этих отборочных игр участники обсуждали выборы в Госсовет РТ, развитие молодежной политики, внешнеполитическую деятельность РФ, роль СМИ в обществе.
Не только юные студенты, но состоявшиеся в профессии люди
— Мы понимаем, что есть много молодых людей, кому интересна большая политика, — говорит руководитель «Молодой гвардии» в РТ Динар Бариев. — Но понятно, нужна стартовая площадка, где люди могут учиться, знакомиться, делать первые шаги в политической деятельности. Раньше приходили только студенты-активисты, теперь — и работающая молодежь. В этом году на конкурс заявился 35-летний состоявшийся в бизнесе человек, директор одного из магазинов. Он хочет совершенствоваться дальше и попробовать себя в политике. В выборном цикле много нюансов: что такое предвыборный штаб, как в него входить, кто должен помогать. И мы хотим, чтобы через наши проекты молодые ребята развивали свою конкурентоспособность, чтобы они приносили пользу жителям республики в дальнейшем.
Бариев рассказал, что проект дает базовые знания, знакомит с политической системой, дает возможность его участникам общаться с действующими политиками. В рамках нового проекта «ПолитСтартап» у каждого участника был наставник. На следующий год, когда будут проходить выборы в органы местного самоуправления во всех районах Татарстана, многие участники проекта хотят включиться в этот процесс.
— Лично для меня участие в «ПолитСтартапе» — очень значимый и уникальный проект. Он дает возможность открытым, инициативным, неравнодушным людям высказывать свое мнение, получать новые знания и навыки, обсуждать очень важные для республики вопросы в команде профессионалов, — делится впечатлениями генеральный директор сети детских центров «Бала-Сити», педагог Альбина Насырова. — Благодарю своего наставника депутата Госсовета РТ, лидера регионального отделения «Единой России» Андрея Кондратьева за ценные советы и психологическую поддержку. Искренне считаю, конкурентоспособность человека — это конкурентоспособность всей страны. Вместе с вами будем добиваться успехов и работать на результат, в том числе в сфере образования.
Сегодня, в последний конкурсный день, в Казанской ратуше провели традиционное финальное испытание для участников проекта — «Политический диктант». После его окончания спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и заместитель председателя Госсовета РТ Римма Ратникова наградили финалистов и победителей «ПолитЗавода».
Поздравляя финалистов проекта, Фарид Мухаметшин вспомнил свой жизненный путь. До 45 лет он не знал татарского языка, потому что в деревне, где рос Мухаметшин, жили русские семьи и говорили по-русски. Позже он переехал в Казань. Будучи уже зрелым человеком, понял, что не говорит на языке своих родителей. Взыграло самолюбие. Фарид Мухаметшин выучил не только татарский, но и английский, потому что на протяжении 12 лет возглавлял один из комитетов Совета Европы в Страсбурге. Политик должен уметь не только донести свои мысли, но делать это еще на нескольких языках.
— Сегодня не финал, а начало жизненного пути, карьерного роста, — подчеркнул спикер законодательного собрания Татарстана. — За короткий период вы прошли хорошую школу. Научились находить ответы для оппонентов, для скептиков, пессимистически настроенной части общества. У нас благоустраиваются населенные пункты, прекрасная столица. Мы создаем условия: проводим газ, воду, открываем детсады и школы, строим дома, дороги. Реализуем 38 проектов для населения территории Татарстана. В 2020 году выборы в органы муниципальной власти, в 2021 году снова выборы — в Государственную думу РФ VII созыва. В этом проекте нет победителей и проигравших. Вы — на правильном пути. Пробуйте, выдвигайтесь, развивайтесь как личности.
От саморазвития — до пользы людям
Инженер-энергетик, предприниматель Кирилл Шевченко — один из победителей проекта. Он поедет на стажировку в молодежный центр Совета Европы в Страсбург. Кирилл Шевченко отметил, что конкурсы проекта дали ему большой толчок для саморазвития. На семинарах и тренингах он выступал не сцене, отвечал на вопросы, оппонировал таким же подготовленным участникам.
— Подал заявку на отбор в Молодежный парламент, буду участвовать в дебатах, — продолжает Кирилл Шевченко. — В республике масса возможностей для молодых людей, которые после школы могут выбрать свой правильный путь.
Айдар Ашрапов — предприниматель в сфере образования — тоже отправится на стажировку в Страсбург. Несколько лет назад по гранту президента РФ он приобрел технику для занятий с детьми робототехникой в образовательном центре Чкалова. Вместе с единомышленниками он развивал эту сферу, когда робототехника в республике еще только появилась. Теперь воспитанники Айдара Ашрапова участвуют в международных конкурсах. На следующий год победитель проекта собирается баллотироваться в депутаты на муниципальных выборах.
— Многим кажется, что все эти конкурсы для избранных, не доступны для рядовых людей, — говорит Айдар Ашрапов. — Но я на себе испытал, что этот проект открыт для всех и все возможно: заявился, принял участие, победил. Даже если кто-то не пойдет в политику, в таких проектах мы получаем полезный опыт для развития собственной карьеры.
20-летний студент Казанского аграрного университета Руслан Шигабуддинов родом из Балтасинского района. Он активно участвовал в жизни своей школы и района. Теперь является членом «Молодой гвардии «Единой России», лиги студентов и заместителем председателя общероссийской организации «Российский союз сельской молодежи» в РТ. В этом году Руслан в составе «Молодой гвардии» побывал на межрегиональном семинаре «Крымский мост», обменялся опытом с местной молодежью:
— Мне кажется, я иду по правильному пути — стараюсь приносить пользу республике, стране. Надо верить в свои силы и идеи. Моя цель сегодня — работать, чтобы в будущем стать депутатом Госсовета, действительно народным избранником, который бы слушал и слышал людей. Хотелось бы быть полезным людям, решать насущные вопросы.
Завершая сезон-2018—2019 проекта «ПолитЗавод», Фарид Мухаметшин заявил, что его финалистов в течение ближайшего года будут привлекать к участию в общественно-политических мероприятиях республики, чтобы они «не выпадали из обоймы, всегда были активны и деятельны».
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