Без дыма, без пепла: как «Филип Моррис Интернэшнл» меняет направление бизнеса

Фото: Фото предоставлено пресс-службой IQOS

Мир вокруг нас меняется стремительно: появляются «умные» города с беспилотными автомобилями и автоматизированной инфраструктурой, развиваются технологии и наш образ мышления. Меняются и корпорации. Когда даже гигантские международные компании с многолетней историей принимают решение полностью трансформировать свой бизнес, становится очевидным — не нужно бояться перемен. Рассказываем, почему «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) планирует полностью отказаться от производства обычных сигарет.

ФМИ стала первой табачной компанией, которая трансформирует свой бизнес в сторону инновационных бездымных продуктов — то есть продуктов, которые не оставляют дыма и пепла. Чтобы достичь этой цели, нужно было придумать, как отказаться от горения. «Филип Моррис Интернэшнл» работала над этой задачей более 20 лет. Первый вариант системы нагревания появился еще в 1998 году — он назывался Accord и напоминал своим видом популярный в те годы пейджер. В 2006 компания выпустила новое устройство — HeatBar. Но самым успешным бездымным продуктом стал IQOS — эта система нагревания табака произвела настоящую революцию.

Как и его предшественник — Accord, современный IQOS выглядит престижно и актуально.

С 2008 года ФМИ вложила более 6 млрд долларов США в разработку, научную оценку и организацию производства IQOS. Над бездымным продуктом работало свыше 400 ученых и инженеров в научно-исследовательском центре ФМИ в Швейцарии. В основе устройства — инновационная технология HeatControl™. Она нагревает обработанный табак до температуры не более 350°C, что намного ниже температуры горения табака.

Сегодня IQOS продается в более чем 45 странах мира, в которых свыше 10 миллионов совершеннолетних курильщиков перешли на его использование и более 70% из них бросили курить. Согласно статистике компании, уже более 1 млн совершеннолетних курильщиков в России перешли на использование IQOS.

Три года назад компания объявила, что в перспективе планирует полностью отказаться от производства сигарет — смелый шаг для одного из ведущих производителей этого продукта. Но в ФМИ убеждены, что кардинальных изменений и результатов в области борьбы с курением сигарет можно добиться, стимулируя курильщиков переходить на менее вредные никотинсодержащие продукты.

Потребители табака, которые не планируют бросить курить, переходят на менее вредную альтернативу.

«В России 35 миллионов курильщиков, и наша цель — чтобы те из них, кто не бросает курить, перешли на менее вредную альтернативу», — отмечает Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России.

Сегодня IQOS продается в 45 странах мира, в которых более 11 миллионов совершеннолетних курильщиков перешли на его использование. Около 8 миллионов полностью переключились на использование IQOS и отказались от курения сигарет*.

*https://www.pmi.com/smoke-free-products

Не исключает риски

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