Офисы IT-малышей «Иннополиса» ужмут до коворкинга

Единственный на территории наукограда технопарк заполнен более чем на 70%, а строительство второй площадки еще далеко от завершения

Накануне ОЭЗ «Иннополис» заполучила семь новых компаний-резидентов и две компании-партнера. Общий объем инвестиций составит более 12 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест преодолеет отметку в 1,3 тысячи. О том, какие проекты новички собираются развивать в Татарстане и уместятся ли они все в пока единственном функционирующем технопарке наукограда, — в материале «Реального времени».

Новые проекты от «дочки» «Росэнергоатома»

Решение о предоставлении статуса резидентов и партнеров девяти новым компаниям было принято накануне, в рамках заседания наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис». Как уточнил заместитель премьер-министра по цифровой экономике РТ Роман Шайхутдинов, набсовет одобрил семь компаний-резидентов и две компании-партнера, занимающихся разработкой продуктов с использованием IT в сферах логистики, медицины, информационной безопасности и средств коммуникации. Отметим, что разница между партнером и резидентом заключается в том, что первые платят все налоги, а последние пользуются льготами в рамках закона об ОЭЗ.

Согласно данным, предоставленным пресс-службой ОЭЗ «Иннополис», общий объем инвестиций по новым компаниям превысит 12 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест преодолеет отметку в 1,3 тысячи. В числе компаний-резидентов оказались: ООО «ННГ Казань», ООО «Мэгис Казань», ООО «СДС Телеком», ООО «ТРАНСПЭРЕНТ ТЕХНОЛОДЖИ», ООО «ДжиДиСи Сервисез», ООО «Интеллектуальная видеоаналитика», ООО «Би Пи Эм Энвайронмент». Статус партнеров получили: ООО «Газпромнефть-Снабжение» — дочерняя компания «Газпром нефти», а также ЗАО «КОНСИСТ-ОС» — «дочка» АО «Концерн Росэнергоатом».

После заседания наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис» несколько новичков согласились побеседовать с журналистами и рассказали о своих проектах подробнее. К примеру, генеральный директор «КОНСИСТ-ОС» Михаил Лысачев сообщил, что его компания, инвестировавшая на начальном этапе порядка 70 млн рублей, планирует взяться за реализацию соглашения между концерном «Росэнергоатом» и Иннополисом по строительству ЦОД.

Иннополис уже выделил площадку под строительство центра, однако финансовые и технические параметры проекта все еще находятся в разработке. Фото пресс-службы ОЭЗ «Иннополис»

Напомним, трехсторонний договор о сотрудничестве между «Росэнергоатомом», ОЭЗ «Иннополис» и ГАУ «ИТ-парк» был заключен на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в конце мая. Иннополис уже выделил площадку под строительство центра, однако финансовые и технические параметры проекта все еще находятся в разработке.

— Мы здесь создаем филиал, в рамках филиала начинаем деятельность. Когда пойдет строительство ЦОД, то возможно вхождение в состав Иннополиса уже как резидента. Скорее всего, здесь будет создано отдельное юридическое лицо, — комментирует Михаил Лысачев. — Помимо этого, мы планируем создать здесь центр цифровых технологий по развитию систем предсказания поведения оборудования на основе имеющихся данных. Этот проект позволит повысить безопасность атомных станций и осуществлять ремонт оборудования по необходимости и заранее предсказывать его отказы.

Иностранные резиденты и IT в медицине

Также с инвестициями в размере 300 млн рублей в ОЭЗ «Иннополис» зашел иностранный резидент ООО «Мэгис Казань». Эта компания разработала продукт «Cube mobile» для обеспечения безопасности смартфонов в корпоративном сегменте.

— Наша система устанавливается в смартфон каждого отдельного сотрудника компании или ведомства. Вы получаете одновременно личное мобильное устройство и виртуальный служебный телефон внутри своего смартфона. Система управляется централизованно самой организацией. Создается единая и защищенная среда общения между работниками. Пока мы нацелены на корпорации и госсектор, однако в перспективе возможно применение на частном рынке, — сообщил глава компании Лиор Навех.

Давид Чубашвилли: «Мы пригласили представителей NNG в Татарстан, и им здесь все понравилось, включая платформу, которая есть в Иннополисе. По этой причине выбор пал именно на эту особую экономическую зону»

Второй иностранный резидент — компания NNG, разрабатывающая ПО для автомобильной, корпоративной, беспроводной и персональной навигации. Ее с Татарстаном «подружил» глава российского представительства NNG Давид Чубашвилли, долгое время работающий в нашей республике: «Мы пригласили представителей NNG в Татарстан, и им здесь все понравилось, включая платформу, которая есть в Иннополисе. По этой причине выбор пал именно на эту особую экономическую зону».

Инвестиции в размере 130 млн рублей поступят от российской компании «СДС Телеком», совмещающей IT-технологии и медицину. По словам генерального директора предприятия Алексея Черноусова, проект, запускаемый в Иннополисе, будет связан с системами информирования пациентов и взаимодействия с ними. Второе направление — создание систем на базе ИИ в части анализа рентгенологических изображений.

Места в технопарке — на исходе

Суммарно компаниям будет выделена площадь порядка 1 400 кв. метров — в технопарке им. Попова. До вчерашнего дня он вмещал в себя 79 резидентов, а теперь их число увеличилось до 86. При этом в конце 2018 года сообщалось о том, что технопарк уже заполнен более чем на 70%. «Реальное время» поинтересовалось у Романа Шайхутдинова, остаются ли еще места на первой площадке.

— Осталось небольшое количество мест в технопарке им. Попова. Команда управляющей компании предложила новый подход к повышению эффективности использования площадей: будет организован коворкинг для совсем молодых компаний или компаний, которые выходят сегодня из стен университета, — сообщил заместитель премьер-министра по цифровой экономике РТ.

Роман Шайхутдинов сообщил, что в данный момент ведется процедура уточнения сроков запуска технопарка. Фото tatarstan.ru

Напомним, в 2017 году сообщалось, что второй технопарк, названный в честь математика Николая Лобачевского, будет построен в Иннополисе уже к середине 2018-го. При этом, взглянув на текущее состояние здания, можно сделать вывод о том, что строительство еще далеко от завершения. Комментируя этот вопрос, Роман Шайхутдинов сообщил, что в данный момент ведется процедура уточнения сроков запуска технопарка.

Также двумя годами ранее стало известно, что подрядчиком выбрана ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, общая площадь технопарка составит 30 тыс. кв. м, а количество рабочих мест — полторы тысячи. По данным источника «Реального времени» в ОЭЗ «Иннополис», эти параметры успели претерпеть ряд изменений и сейчас формируется новая проектная документация.