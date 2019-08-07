ГИБДД о тотальной «заборизации» Казани: «Возможно, где-то и впрямь перестарались»

Проблемой «озаборивания» всерьез озаботился глава Госавтоинспекции Татарстана Ленар Габдурахманов

Фото: Инна Серова

В ГИБДД Татарстана ответили на критику жителей города о масштабной «заборизации» в Казани. В ведомстве подчеркнули, что вовсе не гаишники выбирают места для установки ограждений, а некоторые примеры монтажа вызывают вопросы и у самих автоинспекторов. Глава республиканской ГИБДД Ленар Габдурахманов пригласил «Реальное время» в объезд по самым нелепым, по мнению горожан, местам «озаборивания» и дал подробные разъяснения: где ограждения установили действительно в целях безопасности, а где это дорогая бессмыслица. Только в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на установку 23 километров барьерных ограждений в этом году выделяют 97 млн рублей. Это не считая замены старых заборов и установки новых в рамках дорожного ремонта. О том, кто озолотился на казанских ограждениях, почему они стали могилой здравого смысла и как намерена разрулить эту ситуацию республиканская ГИБДД, читайте в нашем материале.

Это забор для кого надо



«Могилкой здравого смысла» окрестили горожане заборы, окружающие, и впрямь точно на кладбище, кусочки газонов на Советской площади, Кольце и… далее везде. А настоящим апофеозом нездравого смысла стали новые заборы, поставленные вторым рядом вдоль давно существующих, как, например, на улице Карбышева. Горожане эти заборы, устанавливаемые в два-три ряда вдоль дорог и газонов, восприняли не как заботу о безопасности движения, а как символ глупости, жадности и, предположительно, коррупции в рядах должностных лиц, принимающих решения о повальном «озаборивании» Казани — эти мысли уже несколько недель то и дело высказываются в соцсетях.

— Такая негативная реакция вызывает беспокойство, — ответил «Реальному времени» на вопрос, зачем нужно столько заборов в самых неподходящих местах, начальник республиканского управления ГИБДД Ленар Габдурахманов. — Ограждения устанавливаются не для того, чтобы автомобиль не мог вылететь на тротуар, как некоторые думают, а для того, чтобы пешеход не мог внезапно выбежать на проезжую часть — под колеса. Давайте вместе посмотрим, где и почему их устанавливают — возможно, где-то и впрямь перестарались.

Руководитель ведомства подчеркнул: не в ГИБДД решают, где ставить заборы, а где нет, но именно в ГИБДД выдают предписания на их установку там, где этого требуют нормы, например, ГОСТ Р 52289-2004. И отправил корреспондента «Реального времени» на осмотр лишних и нелишних заборов в сопровождении замначальника отдела дорожной инспекции и организации движения УГИБДД МВД по РТ Альберта Сахаветдинова.

Руководитель ведомства подчеркнул: не в ГИБДД решают, где ставить заборы, а где нет, но именно в ГИБДД выдают предписания на их установку там, где этого требуют нормы. Фото Олега Тихонова

ГОСТ Р 52289-2004 предусматривает наличие перильных ограждений «у наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием с двух сторон дороги, на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от пешеходного перехода, а также на участках, где интенсивность пешеходного движения превышает 1 000 человек в час на одну полосу тротуара при разрешенной остановке или стоянке транспортных средств и 750 человек в час — при запрещенной остановке или стоянке». Ограждения следует устанавливать «у внешнего края тротуара на насыпях на расстоянии не менее 0,3 м от бровки земляного полотна, на разделительной полосе между основной проезжей частью и местным проездом на расстоянии не менее 0,3 м от кромки проезжей части, либо у внешнего края тротуара у наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием, на расстоянии не менее 0,3 м от лицевой поверхности бортового камня».

Нестандартные решения

Первая «точка», куда корреспондент «Реального времени» приехала в сопровождении Альберта Сахаветдинова, — перекресток улиц Назарбаева и Хади Такташа, где пешеходные ограждения безопасности установили согласно предписанию ГИБДД.



— Кроме устранения нарушений требований ГОСТ Р 52289-2004 тут было нужно защитить пешеходов путем профилактики хаотичного заезда и движения транспортных средств по тротуару — пояснил Сахаветдинов. — Было очень много жалоб от граждан, что автомобили заезжают на тротуар и паркуются перед клиникой «Спасение». Ограждение сделали даже более длинным, чем требует ГОСТ — по улице Хади Такташа оно тянется больше, чем на 50 метров. Однако отдельные умельцы все равно на тротуар заезжают.

«Было очень много жалоб от граждан, что автомобили заезжают на тротуар и паркуются перед клиникой «Спасение», — пояснил Сахаветдинов. Фото Инны Серовой

Затем мы отправились на следующий переход, закрытие которого особенно возмутило завсегдатаев соцсетей — на перекресток улиц Чистопольской и Абсалямова, где из двух «зебр» через Чистопольскую осталась одна.

— В прошлом году на этом перекрестке произошло семь ДТП, — объяснил жесткие меры собеседник «Реального времени». — Четыре столкновения и три наезда на пешеходов. Это очень много. Мы проанализировали ситуацию: причиной происшествий стало то, что водители, выезжающие с Абсалямова на Чистопольскую с левым поворотом, торопятся проехать, при этом пешеходы зачастую оказываются в «слепой» зоне автомобилистов. И приняли решение — оставить переход, который выходит прямо на парк «Белые цветы» — так безопаснее. Пешеходам до этого перехода идти недалеко.

— Но разметка для слабовидящих и незрячих теперь упирается в забор?!

— Эти плитки надо убрать, мы проинформируем исполком города.

Такая же опасная ситуация сложилась, по заверению представителя ГИБДД, на перекрестке улиц Тэцевской и Белинского, где один из выходов на проезжую часть также недавно перегородили забором. Он утверждает, что пешеходам, живущим в новом жилом комплексе неподалеку, стало даже удобнее: раньше они переходили две дороги, а теперь только одну.

А перекрыть один из четырех переходов на перекрестке Кремлевской и Университетской, как выяснилось, планировалось давным-давно. Поскольку лучше уж пешеходы проходят лишние 25 метров, чем пропускающие их автомобили покатятся задом наперед с крутого склона.

С одной стороны перекрестка «озаборенным» оказался не тротуар, а газон, причем со всех четырех сторон. Фото Инны Серовой

За чей счет бессмыслица?

Заборы как свидетельство отсутствия здравого смысла и элементарной рачительности мы с Альбертом Сахаветдиновым обнаружили на перекрестке улиц Чистопольской и Меридианной. С одной его стороны «озаборенным» оказался не тротуар, а газон, причем со всех четырех сторон. 30 метров забора — 15 секций. С учетом того, что еще в прошлом году стоимость погонного метра такого забора составляла 2,5—3 тысячи рублей за погонный метр, можно предположить, что одна только эта «могилка здравого смысла» обошлась бюджету тысяч в сто.

А с другой стороны от пешеходного перехода забор установили не только вдоль проезжей части улицы Меридианной, но и вдоль заезда во двор дома 26. Выгородили газон полуметровой ширины, а пешеходам оставили жалкий коридорчик, при этом их лишили возможности свернуть в магазин. На вопрос, почему такое стало возможным, и не только в этом месте, Альберт Сахаветдинов ответил, что это необходимо уточнить у балансодержателя дороги.

Выгородили газон полуметровой ширины, а пешеходам оставили жалкий коридорчик, при этом их лишили возможности свернуть в магазин. Фото Инны Серовой

Когда забор огораживает забор

Отдельной темой исследования «забористой» истории стали дублирующие друг друга ограждения. Как заверил Ленар Габдурахманов, забор на улице Карбышева тройным останется недолго — старые секции скоро демонтируют. Также исчезнут лишние заборы на улице Губкина — останется только новый, между встречными трамвайными рельсами.

— Зачем он там вообще нужен? — удивилась корреспондент. — Там рядом нет пешеходных переходов, зато заборы уже есть. Зачем понадобилось тратить деньги на установку нового?

По словам начальника ГИБДД МВД по РТ, самым надежным с точки зрения безопасности пешеходов является как раз забор между трамвайными путями, который, в отличие от придорожного, не прерывается на перекрестках и таким образом не оставляет возможности поддаться искушению сократить путь до перехода.

Многие существующие ограждения, по словам Ленара Габдурахманова, сейчас меняют, чтобы, во-первых, устранить многочисленные поврежденные секции (разрывы), а во-вторых, привести их вид к единому стандарту.

Но есть немало мест, где убогие цинковые оградки закрыли вид на старые красивые, сделанные по проектам еще советских архитекторов чугунные или сварные заборы. Так получилось, к примеру, с ограждением Булака, зеленого бульвара, тянущегося по улице Бурхана Шахиди, Фуксовского сада, сквера у школы №80 на углу улиц Габдуллы Тукая и Татарстана, и даже со сравнительно новой оградой сквера «Стамбул». Похожие на могильные оградки идут, как положено по ГОСТу, вдоль тротуара, а старые — вокруг зеленых газонов и насаждений. Будут ли и их убирать — в ГИБДД не знают.

Вопрос, зачем с помощью заборов на Булаке создали ловушку для пешеходов, идущих вдоль домов или берега по узкому тротуару, хотя там улицу никто особо-то и не стремился перебегать, также остался открытым. Выдать предписание убрать заборы у гаишников оснований нет. Но факт остается фактом: теперь от летящей сверху ледяной глыбы или выскочившей на тротуар машины увернуться в разы труднее.

Почти 1 800 горожан на сегодня уже подписали петицию в адрес исполкома Казани и Госсовета РТ против заборов. Фото Романа Хасаева

Велосипедистам забор не нужен, а родителям и водителям пригодится

По казанским заборам не раз уже прошелся известный блогер Илья Варламов, по мнению которого, пешеходные ограждения вовсе не останавливают нарушителей, а лишь создают неудобства маломобильным группам населения, которые поневоле вынуждены их обходить за тридевять земель.

А почти 1 800 горожан на сегодня уже подписали петицию в адрес исполкома Казани и Госсовета РТ против заборов.

Но среди казанцев нашлось немало и таких, кто в принципе — за разумное ограждение дорог. Например, молодой отец, который регулярно «выгуливает» сына в парке Петрова, как выяснилось, очень рад, что забор поставили напротив ворот парка, и теперь просто так на дорогу на самокате не вылетишь.

«Я тоже не против заборов. Я против фанатизма забороустановщиков. Ну реально же их ставят для галочки, — пишет в соцсети Alkazani Yarkham. — Меж тем, я знаю места, где заборы реально нужны. Например, забор напротив фонтана на Советской площади. Там дети носятся хаотично, бесятся, на скейтах и самокатах катаются... Заборы там — это спокойствие родителей».

За заборы выступают водители, особенно те, кому не раз в неположенном месте под колеса «выкатывались» с кошелками и тележками покупатели из «Парк Хауса» и торговых центров на проспекте Победы. Но эстетика дешевых цинковых оградок не по душе и им, к примеру, водитель «Яндекс.Такси» Виктор Николаев заранее переживает, что с улицы Ершова исчезнут последние чугунные ограждения: «Красоту в утиль сдадут, а то, что взамен поставят, у меня лично ассоциируется только с кладбищем».

А категорически против заборов — велосипедисты, их доводы еще год назад «Реальному времени» сформулировал казанский экозащитник Фарид Ахметов.

Категорически против заборов — велосипедисты. Фото Максима Платонова

Почем заборы для народа?

Стоит «дешевая кладбищенская красота», как выяснилось, совсем не дешево. Точную сумму, которую потратят на заборы в этом году, установить не удалось — в исполкоме ее не называют, а подсчитывая самостоятельно, рискуешь ошибиться, поскольку придорожные заборы глубоко запрятаны в тендеры с ничего не говорящими о заборах названиями.

Например, 25 мая 2019 года ГКУ «Главтатдортранс» по итогам конкурса заключило контракт с ОАО «Каздорстрой» на ремонт 3,04 км дорог по улицам Зорге, Карбышева, Халитова и Главной (в Дербышках) общей стоимостью почти 115,91 млн рублей. Из этой суммы 109,5 млн поступили из российского бюджета, а 6,41 млн — из татарстанского. Затраты на установку ограждений «сидят» в разделе «Обустройство дороги». И таких контрактов — не один.

Судить же о том, сколько стоит установка погонного метра ограждений (включая стоимость забора), позволяет документация другого тендера, по итогам которого ГКУ «Главтатдортранс» с тем же подрядчиком заключило 24 мая договор на 140,5 млн рублей. Согласно контракту, при ремонте участков дорог по улицам Родины Академика Сахарова и Рашида Вагапова общей протяженностью 2,5 км устанавливается 180 метров пешеходных ограждений. На это (только на ограждение) предусмотрено почти 1,67 млн рублей — по 9,26 тысячи за погонный метр.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе исполкома Казани, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году в столице Татарстана установят 23 км пешеходных ограждений. Стоимость этих работ в исполкоме назвать затруднились, но, если исходить из цены в 9,26 тыс. за погонный метр, можно было бы предположить, что на заборы по программе «БКД» будет потрачено порядка 212 млн рублей. Однако в ряде СМИ со ссылкой на исполком Казани назвали вдвое меньшую сумму — 97 млн, в этом случае сумма погонного метра выходит дешевле — чуть более 4 тыс. Но так или иначе, это — огромные деньги, которые расходуются, в том числе, на бессмысленное, с точки зрения безопасности и эстетики, «озаборивание» городских пространств.

В прошлом году тендеры на установку заборов по программам безопасности дорожного движения стабильно выигрывали две казанские компании — ООО «СК «Казаньдорстрой» и ООО «Волга-Автодор». Фото facebook.com

Короли дорожных подрядов

В прошлом году тендеры на установку заборов по программам безопасности дорожного движения стабильно выигрывали две казанские компании — ООО «СК «Казаньдорстрой» и ООО «Волга-Автодор»

ООО «СК «Казаньдорстрой» в 2018 году заключило госконтрактов в общей сложности на 184 млн рублей (на 102,3 млн — с ГКУ «Главтатдортранс», на 53,7 млн — с Комитетом внешнего благоустройства Казани и на 27,7 млн — с УКСиР Казани). А годом раньше — на 1,31 млрд!

С ООО «Волга-Автодор» в 2018 году ГКУ «Главтатдортранс» заключило контрактов более чем на 1,13 млрд рублей, в текущем — еще на 222 миллиона.

В этом году, как свидетельствуют сайт госзакупок и данные ресурса «Спарк-Интерфакс», в гонке за тендеры от ГКУ «Главтатдортранс» участвуют также ООО «Казаньдорстрой» и ОАО «Каздорстрой».

С ОАО «Каздорстрой», к примеру, в 2018 году ГКУ заключило договоры в общей сложности на 1,73 млрд рублей, а в 2019-м — на текущий момент — на 753 млн, в том числе более чем на 420 млн — на выполнение работ по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Казанской городской агломерации в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— Мы не единственные, кто участвует в этих работах, более того, основную массу контрактов заключили с другими организациями, — пояснил «Реальному времени» гендиректор ОАО «Каздорстрой» Ильдар Яруллин. — У нас по городу меньше всего, пожалуй, объемов в рамках реализации нацпроекта в городе Казани. В его реализации участвуют также ООО «Каздорстрой», «Алексеевскдорстрой», «Волгадорстрой», «Волга-Автодор», «Дорстройкомплекс».

Ильдар Яруллин считает установку пешеходных ограждений верным решением, но признает, что «по дизайну они не очень». Что же касается установки лишних заборов, например, когда ими огораживают газоны, то тут, подчеркнул он, подрядчик ничего не решает:

— Мы же сами места установки не определяем, это заказчик решает, по согласованию с исполкомом. И кстати, на совещаниях присутствуют представители ГИБДД, у них тоже есть возможность вмешаться.