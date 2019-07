RadioFreeEurope: 5 главных выводов о парламентских выборах на Украине

21 июля на Украине прошли досрочные выборы в Верховную раду. В них участвуют 65 политических партий, 24 из которых идут на выборы по общегосударственному округу. Кристофер Миллер, корреспондент RadioFreeEurope (RFE), который находится в Киеве, собрал 5 ключевых выводов о досрочных выборах в Раду.

Через три месяца после сокрушительной победы бывшего комика Владимира Зеленского, что радикально изменило политический курс Украины, его партия продолжает двигаться в заданном направлении. Кажется, всем понятно, кто одержит еще одну убедительную победу на государственных внеочередных парламентских выборах 21 июля.



«Слуга народа» — партия Зеленского, получившая название в честь сериала, который принес славу будущему президенту, — считает своим обязательством разгромить коррупцию, исправить экономическую ситуацию в стране и завершить сепаратистский конфликт на востоке страны, поддерживаемый Россией. Согласно опросу, опубликованному сразу по окончании вчерашнего голосования, «Слуга народа» может набрать 44% от общего количества голосов.

Опрос был запущен после того, как Центральная избирательная комиссия доложила, что 50% бюллетеней, поступивших для голосования по партийным спискам, уже обработаны. Окончательные официальные итоги, в том числе и результаты по одномандатным избирательным округам, будут опубликованы позже, в течение этой недели, хотя в принципе каких-то радикальных изменений не ожидается.



Мандат и ключевые реформы

Так как результаты от одномандатных избирательных округов все еще поступают, нельзя говорить о точном, окончательном количестве мест, которые депутаты «Слуги народа» займут в новом парламенте. Практически половина депутатов Верховной рады избирается по партийным спискам. Оставшиеся 200 мест распределяются по итогам местных предвыборных гонок, что не отражается в национальных опросах.

Фото facebook.com/sluganarodu.official

Но вполне ясно, что «Слуга народа», скорее всего, выиграет и получит большое влияние на принятие решений в парламенте и мандат для своей реформистской повестки. Это также означает мандат «Слуги народа» и на другие ключевые приоритеты, которые Зеленский обозначил как «прекращение войны», возвращение украинцев, которых «удерживают в плену» в России, и победу над коррупцией.

Айварас Абромавичюс, экс-министр экономического развития и торговли Украины и сторонник Зеленского, описал для RFE победу на выборах как нечто «неповторимое».

«Победа — за реформами — почти ¾ избирателей поддержали прозападные реформистские партии», — указал в записках для инвесторов после объявления первых результатов британский аналитик Тимоти Эш.

Как говорит Зеленский, среди первых законопроектов для обсуждения будут инициатива о снятии депутатского иммунитета от судебного преследования и разработка процедуры выдвижения импичмента президенту.

Закулисные сделки между коалициями начинаются

Какой бы убедительной ни казалась победа, все-таки партия Зеленского не смогла набрать то большинство голосов, которое необходимо для полного контроля над парламентом.

«Их план по захвату всей власти в Раде не осуществился, — говорит Балаш Ярабик из Фонда Карнеги за международный мир. — Теперь они должны находить компромиссы».

Однако это «хорошо для украинской демократии», добавляет Ярабик.

«Мы должны работать вместе с другими фракциями парламента, потому что наша цель — проведение, можно сказать, кардинальных реформ, и для некоторых из них могут понадобиться изменения в Конституции, а это возможно только при одобрении ⅔ парламента», — говорит Святослав Юраш, активист Евромайдана, который в свои 23 года может стать самым молодым депутатом Верховной рады за всю ее историю.

В своем выступлении в штаб-квартире партии «Слуга народа» Зеленский пригласил партию «Голос», которую возглавляет фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, к обсуждению создания коалиции.

Согласно опросам, «Голос» получил 6,3% голосов.

Эксперты говорят, что даже с коалиционным правительством Зеленский сможет относительно легко принимать самостоятельные решения о кандидатуре премьер-министра и одобрять кандидатов на другие ключевые должности в кабинете.

Фото facebook.com/sluganarodu.official

Крупнейшее обновление состава органа законодательной власти за историю

Ожидается, что более 60% мест в обновленном составе парламента займут начинающие политики, как Святослав Юраш.

Партийные списки и «Слуги народа», и «Голоса» наполнены новичками, а также, как сообщил Вакарчук для RFE, обеими партиями выдвинуто требование, которое сможет привлечь в парламент новых, «политически чистых» людей.

Катерина Зарембо, заместитель директора центра «Новая Европа», отметила, что победа «Слуги народа» вместе с результатами «Голоса» станут крупнейшим обновлением депутатского состава за всю историю существования парламента в стране.

Это может привести к появлению свежих идей и новых методов законодательной деятельности в залах парламента, печально известного своей коррумпированностью и обладающего наименьшим доверием у населения среди органов власти, согласно опросам.

Партии прежней власти отходят в тень, но не уходят насовсем

Избиратели выразили масштаб своего недовольства деятельностью партий прежней власти.

Партии «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко и «Батькивщина» бывшего премьер-министр Юлии Тимошенко набрали 8,9% и 7,6% голосов соответственно, согласно результатам опроса.

В то время как некоторые аналитики считают, что партия Тимошенко может стать партнером коалиции, есть мнение, что «Европейская солидарность» уйдет в оппозицию.

«Он [Порошенко] мог продлить свою политическую жизнь с достойным результатом в сравнении с опросами, проведенными месяц назад. Но я не ожидаю от него ничего другого, кроме как сопротивления», — отметил Ярабик.

В то же время Зарембо утверждает, что «это хорошо, когда в парламенте есть люди старой закалки». Опытные законотворцы отлично владеют основами деятельности, чего может не быть у начинающих политиков.

Фото facebook.com/YuliaTymoshenko

Беспокойства о росте пророссийских партий были преувеличены

Несмотря на опасения некоторых политиков по поводу возвращения пророссийских партий, лишь «Оппозицонная платформа — За жизнь» сработала относительно достойно, по итогам опросов получив 11,5% мест в парламенте.

Это ненамного больше количества мест, которые на выборах в 2014 году получила схожая пророссийская партия, и меньше числа, которое предсказывали предвыборные опросы. Дружественный России «Оппозиционный блок» набрал прогнозируемые 3,3% в голосовании 21 июля.

Подавляющее большинство голосов обе партии получили из восточных районов Украины, истерзанных войной.

Кристофер Миллер

Перевела Элина Медведева

