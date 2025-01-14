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Российские ПВО сбили 180 беспилотников, 146 из них — вне зоны СВО

14:41, 14.01.2025
Российские ПВО сбили 180 беспилотников, 146 из них — вне зоны СВО
Фото: Максим Кокунин

Минобороны России сообщило о перехвате шести оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, восьми крылатых ракет Storm Shadow британского производства, реактивного снаряда HIMARS американского производства и 180 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

В сводке Минобороны особо отмечается, что 146 из 180 сбитых БПЛА были перехвачены вне зоны проведения специальной военной операции.

В той же сводке сообщается, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР.

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