Сергея Кочкурова назначили новым главой ЛУКОЙЛа
Совет директоров компании «ЛУКОЙЛ» принял решение о досрочном прекращении полномочий главного исполнительного директора Вадима Воробьева и назначении на его место Сергея Кочкурова. Это решение было озвучено в официальном сообщении нефтяной компании.
- Сергей Кочкуров, ранее занимавший должность вице-президента по добыче нефти и газа в России, теперь возглавит одну из крупнейших нефтяных компаний страны.
Отставка Воробьева произошла на фоне его включения в санкционный список США, что также стало причиной ухода предыдущего главы компании Вагита Алекперова.
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