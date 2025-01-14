Сергея Кочкурова назначили новым главой ЛУКОЙЛа

Совет директоров компании «ЛУКОЙЛ» принял решение о досрочном прекращении полномочий главного исполнительного директора Вадима Воробьева и назначении на его место Сергея Кочкурова. Это решение было озвучено в официальном сообщении нефтяной компании.

Сергей Кочкуров, ранее занимавший должность вице-президента по добыче нефти и газа в России, теперь возглавит одну из крупнейших нефтяных компаний страны.

Отставка Воробьева произошла на фоне его включения в санкционный список США, что также стало причиной ухода предыдущего главы компании Вагита Алекперова.

Анастасия Фартыгина