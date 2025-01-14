Соцфонд Татарстана объявил об индексации страховых пенсий на 7,3%

Фото: Сейтумерова Анна

Отделение Соцфонда России по Татарстану сообщил о проведенной индексации страховых пенсий на 7,3%, в результате чего средний размер страховой пенсии в республике достиг 23,7 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Соцфонда.

Индексация затронула не только пенсии по старости, но и пенсии по инвалидности и при потере кормильца, что позитивно сказалось на более 1 млн пенсионеров в Татарстане.

Процент повышения одинаков для всех, однако индивидуальная прибавка зависит от размера пенсии, получаемой до индексации. С учетом новых правил, работающие пенсионеры также могут рассчитывать на повышение, так как индексация применяется к установленному размеру пенсии, учитывающему все предыдущие повышения.

Кроме того, на 7,3% увеличилась стоимость индивидуального пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Новый размер фиксированной выплаты составляет 8,7 тыс. рублей, а стоимость одного пенсионного коэффициента увеличена с 133 до 142 рублей.

Напомним, что социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75% начиная с апреля 2025 года. Это увеличение направлено на поддержку людей, получающих социальные выплаты, среди которых пенсионеры и инвалиды.



Анастасия Фартыгина