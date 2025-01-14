Стены Казанского кремля ждет масштабное обновление

Реставрацию анонсировали в прошлом году

Фото: Динар Фатыхов

Отреставрируют прясла трех стен

В Казани готовятся к масштабному обновлению стен Кремля. На сайте комитета по охране ОКН Татарстана опубликованы сразу три акта ГИКЭ: об обновлении прясел стен между Спасской и Юго-Западной башнями, между Безымянной и Северо-западной башнями, а также между Преображенской и Пятигранной (признана утраченной — прим. ред.) башнями. Экспертиза дала положительное заключение по всем трем проектам.

Согласно документации, многие детали конструкций трех прясел находятся в неудовлетворительном состоянии. Фиксируются сквозные трещины, расслоения, разрушения кладки, поражения грибком и плесенью, вымывания и прочее. При этом некоторые элементы прясла стены между Спасской и Юго-западной башнями и вовсе оцениваются как аварийные. К ним относятся цоколь, перекрытия, полы, внутренние стены и фасад.

В Казани планируется реставрация стен Кремля. На сайте комитета по охране ОКН Татарстана опубликованы сразу три акта ГИКЭ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках проекта на объектах отреставрируют боевые ходы. Планируется восстановить ограждения лестницы. Пол получит новое покрытие с узором в «елочку».

Также предусмотрены восстановление и консервация более чем 20 печур (пушечных казематов с амбразурой). Здесь разберут бойницы, обработают кирпичные кладки от грибков, докомпонуют их недостающими кирпичами. В печурах уложат пол из кирпича с узором в «елочку». Что касается фасадов зданий, их окрасят в цвет «под старинное дерево».

Кроме того, на пряслах стен между Спасской и Юго-западной башнями, а также между Преображенской и Пятигранной башнями в целях организации торговых сувенирных помещений планируется устройство ворот в печурах. Здесь обустроят системы электроосвещения, отопления, вентиляции и кондиционирования.

У стен Казанского кремля сегодня побывал фотокорреспондент «Реального времени», который запечатлел трещину на прясле стен между Безымянной и Северо-западной башнями.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Работы начнутся в этом году

О реставрации стен Кремля стало известно в ноябре 2024 года, когда ряд СМИ опубликовал сообщения о дефектах конструкций. В частности, внимание привлекли трещины на некоторых участках.

Тогда председатель комитета по охране ОКН Иван Гущин в ответ заявил, что состояние всех объектов Казанского кремля, включая прясла стен, находится на постоянном контроле. По его словам, все изменения регулярно отслеживаются.

— В текущем году завершаются проектно-изыскательские работы сразу по ряду участков крепостной стены, где в 2025 году планируется поэтапная работа по их реставрации. Восстановительные работы будут включать усиление тела фундамента, усиление тела бутового заполнения прясел, сшивку трещин, сшивку облицовочного слоя прясел с телом бутового заполнения с помощью спиралевидных анкеров, — рассказывал он.

О реставрации стен Кремля стало известно в ноябре 2024 года, когда ряд СМИ опубликовал сообщения о дефектах конструкций. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Стены не стали первым этапом обновления Казанского кремля. В ноябре прошлого года успешно прошел государственную экспертизу проект реставрации Манежа. Также в 2025 году планируется приступить к комплексной реставрации башни Сююмбике, а чуть больше месяца назад на сайте комитета была опубликована научно-проектная документация по сохранению Преображенской башни.

Елизавета Пуншева