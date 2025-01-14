В Татарстане отреставрируют дом Каюма Насыри в Больших Ачасырах к 200-летию просветителя

В селе Большие Ачасыры Зеленодольского района Татарстана в ближайшее время начнется реставрация дома, где родился и жил татарский просветитель, ученый и писатель Каюм Насыри. Об этом сообщил помощник раиса республики Олеся Балтусова после выездного совещания на объекте.

По словам Балтусовой, в ходе совещания обсудили порядок работ и предмет охраны музея. Она также отметила хорошую сохранность сруба, который был перевезен сюда из Ширдан, печей, окон и дверей.

— В год празднования 200-летнего юбилея Насыри важно вспомнить о дальних уголках, где он любил жить на природе и думать в тиши зеленого сада, — подчеркнула Балтусова.

В 2024 году кабмин Татарстана утвердил план мероприятий по празднованию 200-летия со дня рождения выдающегося татарского ученого-просветителя Каюма Насыри. В рамках юбилея запланировано шесть крупных торжеств, включая открытие архитектурно-этнографического комплекса его имени в селе Большие Ачасары и юбилейный вечер в феврале 2025 года.

Рената Валеева