В Казани отреставрировали фасад исторического дома Свешникова

Фото: Радиф Кашапов

В Казани завершился этап реставрации фасада дома Свешникова, расположенного по адресу ул. Кави Наджми, 10. В ходе работ были восстановлены оконные заполнения по историческим образцам, чтобы максимально соответствовать первоначальному облику здания, передает мэрия города.

Реставрация дома, начатая в 2023 году, также включала восстановление сводов, стропильных конструкций крыши, парапета, кровли, межэтажных перекрытий и лестниц. Специалисты устранили обрушенные перекрытия, укрепили фундаменты, выполнили гидроизоляцию и инъектирование трещин в каменных конструкциях.

В будущем исторический дом планируют использовать как жилой. Для этого предстоит построить новые перегородки, проложить инженерные системы, восстановить кованые навесы и благоустроить территорию.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Здание постройки первой половины XIX века пережило немало бедствий, дважды горело и находилось в крайне плачевном состоянии. Как аварийный особняк планировали спасать от дальнейшего разрушения, восстанавливать и приспосабливать под квартиры и офисы — «Реальному времени» рассказал собственник здания, известный бизнесмен Мурат Фахрутдинов, отреставрировавший «Дом купца Климова» и «Дом Аксенова» в Казани.

Рената Валеева