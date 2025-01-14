Сергей Лавров: саммит в Казани укрепил позиции БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что организация БРИКС стала еще сильнее после саммита, прошедшего в Казани. По словам министра, важным шагом стало принятие Индонезии в качестве полноправного члена при активной поддержке России. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

— Конечно, это и БРИКС, который после казанского саммита еще более окреп. Полноправным членом стала Индонезия, которую мы активно поддержали в период российского председательства. Еще восемь стран стали государствами-партнерами, — сказал министр.

Саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября 2024 года и стал ключевым политическим событием председательства России. Помимо лидеров стран БРИКС, участниками встречи стали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также руководители государств, не входящих в объединение, таких как Турция и Палестина.

Рената Валеева