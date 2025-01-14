МегаФон запускает продажи детских умных часов с eSIM
МегаФон начинает продажу детских умных часов под собственным брендом Fontel. Гаджеты оснащены технологией eSIM
МегаФон начинает продажу детских умных часов под собственным брендом Fontel. Гаджеты оснащены технологией eSIM, которая становится всё более популярной. Это первые умные часы для детей с виртуальной сим-картой, представленные в федеральной розничной сети в России.
МегаФон продолжает расширять линейку аксессуаров под собственными торговыми марками. В линейке уже представлены умные часы, которые подключаются по Bluetooth к смартфонам без сим-карты, а также детские часы с сим-картами.
Новый гаджет оснащен всеми необходимыми функциями: геолокация, аудио— и видеозвонки, сообщения и т.д. Он прекрасно подойдёт детям младшего школьного возраста. У часов есть фронтальная камера с разрешением 2 Мп. Среднее время работы без подзарядки — до 3 дней, а благодаря защите от воды с часами можно плавать до получаса, погружаясь на метр. Доступны два цвета: серый и розовый, купить часы можно в объединённой розничной сети МегаФона и Yota, в интернет-магазине МегаФона, на маркетплейсах OZON и Wildberries.
Помимо базового функционала, умные детские часы Fontel оснащены полезными функциями. Голосовой помощник Маруся развлечет ребёнка и поможет ему с учёбой, а родители узнают его местоположение с точностью до 10 метров благодаря поддержке A-GPS, GPS, Wi-Fi и LBS. В телефонную книгу на часах можно добавить до 100 контактов и установить запрет на дозвон с неизвестных номеров.
Детские часы пользуются огромным спросом и стабильно демонстрируют рост: так, во втором полугодии 2024 года в объединённой розничной сети МегаФона и Yota приобрели на 34% больше детских умных часов, чем в первом.
«Современные технологии позволили заменить пластиковую сим-карту на электронную как в смартфонах, так и в часах. Модели часов с eSIM представлены в нашей розничной сети на протяжении нескольких лет, и доля таких устройств растёт. Мы оценим спрос на новинку и будем наращивать ассортимент», — рассказал директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.
В розничной сети МегаФона можно приобрести умные часы на выгодных условиях. Например, при покупке детских часов можно получить 3 месяца связи в подарок, а при выборе часов для взрослых — целый год связи. Кроме того, при приобретении смарт-часов клиент получит в подарок на полгода услугу «Часы общения», которая позволяет использовать один номер на смартфоне и на часах с eSIM.
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