МегаФон запускает продажи детских умных часов с eSIM

МегаФон начинает продажу детских умных часов под собственным брендом Fontel. Гаджеты оснащены технологией eSIM

Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"

МегаФон начинает продажу детских умных часов под собственным брендом Fontel. Гаджеты оснащены технологией eSIM, которая становится всё более популярной. Это первые умные часы для детей с виртуальной сим-картой, представленные в федеральной розничной сети в России.

МегаФон продолжает расширять линейку аксессуаров под собственными торговыми марками. В линейке уже представлены умные часы, которые подключаются по Bluetooth к смартфонам без сим-карты, а также детские часы с сим-картами.

Новый гаджет оснащен всеми необходимыми функциями: геолокация, аудио— и видеозвонки, сообщения и т.д. Он прекрасно подойдёт детям младшего школьного возраста. У часов есть фронтальная камера с разрешением 2 Мп. Среднее время работы без подзарядки — до 3 дней, а благодаря защите от воды с часами можно плавать до получаса, погружаясь на метр. Доступны два цвета: серый и розовый, купить часы можно в объединённой розничной сети МегаФона и Yota, в интернет-магазине МегаФона, на маркетплейсах OZON и Wildberries.

Помимо базового функционала, умные детские часы Fontel оснащены полезными функциями. Голосовой помощник Маруся развлечет ребёнка и поможет ему с учёбой, а родители узнают его местоположение с точностью до 10 метров благодаря поддержке A-GPS, GPS, Wi-Fi и LBS. В телефонную книгу на часах можно добавить до 100 контактов и установить запрет на дозвон с неизвестных номеров.

Детские часы пользуются огромным спросом и стабильно демонстрируют рост: так, во втором полугодии 2024 года в объединённой розничной сети МегаФона и Yota приобрели на 34% больше детских умных часов, чем в первом.

«Современные технологии позволили заменить пластиковую сим-карту на электронную как в смартфонах, так и в часах. Модели часов с eSIM представлены в нашей розничной сети на протяжении нескольких лет, и доля таких устройств растёт. Мы оценим спрос на новинку и будем наращивать ассортимент», — рассказал директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

В розничной сети МегаФона можно приобрести умные часы на выгодных условиях. Например, при покупке детских часов можно получить 3 месяца связи в подарок, а при выборе часов для взрослых — целый год связи. Кроме того, при приобретении смарт-часов клиент получит в подарок на полгода услугу «Часы общения», которая позволяет использовать один номер на смартфоне и на часах с eSIM.



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