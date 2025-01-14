Погрузка зерна на Горьковской железной дороге в Татарстане увеличилась на 2%

В 2024 году Горьковская железная дорога достигла рекордного показателя, погрузив более 637 тыс. тонн зерна, что на 2% превышает объемы прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

В Татарстане значительный вклад в эту цифру внесли такие станции, как Тихорецкая с 57 тыс. тонн и Казань, отгрузившая 54 тыс. тонн, а также Шемордан с 53 тыс. тонн.

Напомним, что в 2025 году Татарстан выделит более 14 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса, что на 600 млн рублей больше по сравнению с предыдущим годом. Из этой суммы 2,7 млрд рублей поступят из федерального бюджета.



Анастасия Фартыгина