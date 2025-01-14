Госдума оперативно рассмотрит закон о статусе ветеранов для бойцов в Курской области

Володин отметил, что Госдума ожидает внесения законопроекта правительством

Фото: Мария Зверева

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о наделении бойцов, отражающих нападения ВСУ в Курской области, статусом ветеранов боевых действий. Об этом заявил председатель думы Вячеслав Володин, подчеркнув, что это поручение президента России Владимира Путина.

Володин отметил, что Госдума ожидает внесения законопроекта правительством и готова оперативно его рассмотреть. Ранее президент Путин назвал упущением отсутствие выплат для бойцов в Курской области как для участников СВО.

По словам спикера Госдумы, на данный момент уже принято 124 закона для поддержки участников СВО и их семей. Сейчас на рассмотрении находятся еще 19 законопроектов, направленных на расширение помощи военнослужащим, обеспечение их социальных и трудовых гарантий, а также предоставление дополнительных льгот детям участников СВО.

Володин подчеркнул, что Госдума приложит все усилия для поддержки военнослужащих и совершенствования законодательной базы, особенно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества.

Рената Валеева