Форвард «Рубина» Даку отреагировал на слухи об интересе клуба из Франции

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку назвал хорошим сигналом слухи об интересе к нему из чемпионата Франции. Футболист считает, что такая информация появляется из-за успешной игры за казанскую команду.

Даку подчеркнул отсутствие конкретного предложения по его трансферу из «Рубина».

— Насколько я знаю, нет ничего конкретного. Хороший сигнал, что мной интересуются топ-клубы РПЛ. Значит, я хорошо выполняю свою работу. Слышать такое — это привилегия. Сейчас я хочу добиться чего-то большего с «Рубином». Я уважаю клуб, своих партнеров, от которых я получаю огромную поддержку. Я наслаждаюсь своим временем в «Рубине» и хочу для команды самого лучшего, — сказал Даку «Чемпионату».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года, перейдя в клуб из хорватского «Осиека». 27-летний форвард второй сезон является лучшим бомбардиром казанской команды. В текущем чемпионате РПЛ албанец забил девять голов и отдал пять голевых передач в 17 матчах турнира.



Прошлым летом сообщалось о возможном трансфере Даку в «Спартак» или «Краснодар» за сумму свыше 10 млн рублей. Зимой появилась информация о заинтересованности к нападающему от одного из клубов чемпионата Франции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Контракт Даку с «Рубином» истекает летом следующего года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 7 млн евро.

Зульфат Шафигуллин