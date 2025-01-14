В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Фото: Максим Платонов

В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Бугульмы были сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских авиационных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Об ограничениях в Казани стало известно в 06.26 мск. Следом за столицей Татарстана закрыли воздушную гавань Нижнекамска.

Рената Валеева