В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Бугульмы были сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских авиационных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Об ограничениях в Казани стало известно в 06.26 мск. Следом за столицей Татарстана закрыли воздушную гавань Нижнекамска.
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