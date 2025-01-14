В Рунете произошел масштабный сбой

Фото: Михаил Захаров

Рунет столкнулся с серьезным сбоем, затронувшим множество пользователей, которые начали массово жаловаться на проблемы с загрузкой популярных сайтов. Среди них оказались такие ресурсы, как Google, «Википедия», сайт РЖД и другие. Также перестали работать сервисы мониторинга сбоев, такие как «Сбой.рф» и Downdetector.

Проблемы с доступом к интернету наблюдаются у крупных операторов сотовой связи, включая «Билайн», «МегаФон» и Tele2. Пользователи этих операторов сообщают о невозможности подключиться к сети или загрузить страницы.

В то же время представители «Ростелекома» заявили, что сбои не связаны с их сетью, что добавляет путаницы в ситуацию.



Анастасия Фартыгина