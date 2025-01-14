В Казахстане ограничили срок действия платежных карт для нерезидентов

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Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана (АРРФР) объявило о введении ограничения на срок действия платежных карт для нерезидентов республики — теперь он составляет всего 12 месяцев. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Это решение обусловлено необходимостью минимизировать использование банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.

Одновременно сокращено количество платежных карт, которые могут быть выданы одному клиенту. Эти меры направлены на повышение контроля за финансовыми потоками и защиту финансовой системы страны от возможных рисков, связанных с незаконной деятельностью.



Анастасия Фартыгина