Каждый третий житель Казани планирует разгрузить дом в январе

Фото: Максим Платонов

Многие жители Казани в начале года избавляются от ненужных вещей. Каждый третий (37%) планирует заняться разгрузкой дома или рабочего пространства, причем чаще всего это женщины (50%). 23% опрошенных уже успели это сделать. Четверть (27%) займутся этим, если останется время, а 13% не видят в этом необходимости, особенно мужчины (16%) и молодежь (14%).

Почти половина опрошенных (47%) ненужные вещи дарят или отдают близким, особенно женщины (49%) и люди старше 65 лет (50%). Каждый четвертый (25%) продает или отдает вещи через онлайн-платформы. Молодежь чаще сдает вещи в переработку (13%), обменивает (12%), использует для творчества (10%) или продает на гаражных распродажах (6%). Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики «Авито».

Реальное время / realnoevremya.ru

Что касается планов на покупки, то каждая вторая женщина (48%) планирует обновить гардероб, а также купить мебель (42%) и бытовую технику (27%). Мужчины же чаще планируют приобрести новые гаджеты (36%), автомобильные товары (21%) и спортивный инвентарь (12%). При этом 5% опрошенных вовсе не планируют совершать покупки в 2025 году.

Рената Валеева