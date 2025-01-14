Вероника Кудерметова пробилась во второй круг турнира Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно прошла во второй круг Australian Open. 75-я ракетка мира впервые с 2023 года победила в матче турнира «Большого шлема».

Кудерметова стартовала на Australian Open с победы над австралийкой Оливией Гадеки со счетом 6:1, 6:1. Матч длился 57 минут, за это время уроженка Казани допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В следующем раунде Australian Open Кудерметова сыграет с британкой Кэти Бултер. Ранее она обыграла Ребекку Марино.

Накануне из турнира выбыла Полина Кудерметова, которая не смогла пробиться во второй круг соревнований.

Зульфат Шафигуллин